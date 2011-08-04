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Seagate bazı disklerinde garanti süresini kısaltabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
34
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate bazı disklerinde garanti süresini kısaltabilir
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Satış rakamları açısından bir süredir rakibi Western Digital'in gerisinde kalan Seagate, SweClockers sitesinde yer alan bir habere göre bazı depolama sürücülerinde garanti süresini kısaltmaya hazırlanıyor. Aralarında Barracuda ve Momentus Green serisi ürünlerinde yer aldığı bu uygulama kapsamında Seagate, maliyetleri aşağı çekebilmek için garanti süresini beş yıldan iki yıla indirecek.

Seagate'in kurumsal uygulamalar ve profesyonel ihtiyaçlar için hazırladığı XT serisi disklerinde garanti süresinin korunacağı ifade edilirken, 500GB ile 2TB arasında depolama kapasitesi sunan, modeline göre 5900 devir/dakika ile 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki Barracuda 7200.12, Barracuda ve Momentus Green modellerinde garanti süresi kısaltılmış olacak.

Garanti süresinin kısaltılmasına paralel olarak elde edilecek maliyet avantajının Seagate tarafından daha düşük fiyatlandırma stratejisi için kullanılabileceği öne sürülürken, henüz firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ne zaman uygulamaya gireceği bilinmeyen bu uygulamanın Seagate tarafından doğrulanması halinde diğer üreticilerin de benzer adımlar atması beklenebilir. 
Seagate bazı disklerinde garanti süresini kısaltabilir
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Menow 8 yıl en beğenilen
Seagate çok bozdu, bozmaz dedik yine bozdu, öyle böyle değil. :P
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jaws78 8 yıl
kaynağı araştırın armut piş ağzıma düş zaten üreten değil tüketen bir toplumuz ve her geçen gün oyları artırarak sağolsun bu yöne iyice yaslanıyoruz.Araştırın elinizin altında yüce bir kaynak dil bilmiyorsan çeviriler mevcut...kaynak göster kaynak göster sanki her gösterilen kaynağı iyi inceleyip doğru bilgi akımı sağlıyorsunuz da sayın halkım:)) ....
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x_tol 8 yıl
seagate samsung'u nasıl satın aldı bilmiyorum ama(samsung diskler üretilmeye devam edecek bildiğim kadarıyla seagate etiketiyle çıkmayacak) spinpoint f3 serisi ile seagate değil tüm rakiplerini sildi piyasadan samsung. Seagate özellikle dahili hdd alanında güzel bir seri çıkartmazsa işi zor. Garanti çokta önemli değil benim için.
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jaws78 8 yıl
Sayın digitalworld arkadaşım,çok bilmişlikle yarışacağına veya şöyle böyle ahkam keseceğine araştırmacı olup bazı forumları ki varsa ingilizcen yabancı forumları da takip etmeni öneririm...Gelelim sorularınıza,demişsin fw ile çözüldü ,bana fw ile diski adam gibi çalışan iki elin parmağı kadar insan insan göster bu bir,çünkü geçici saat resetleme olayı olduğunu ve zorlama sonucu plakaların güç fazlarını patlattığını herhalde duymadın:)bu bir,dava açmadı demişsin sen samsung firmasının nasıl bir anlaşma metnine imza attığını biliyor musun,aylık yıllık değil beş yıllık bir imza bu ve ayrıntısında ise feshedildiği takdirde dehşet yükte para (samsung tek taraflı bozabilirdi çünkü kozlar elindeydi ::)) talebinde bulunacağını,o zamanlar zaten arayışta olan seanın bu talebi reddedemeyceğini çünkü baskı devreli plaka işinde olan diğer firmaların dolu olduğunu biliyor musun sevgili kardeşim???? en az arıza çıkartan demişsin dünya çapındaki sıralamada yeni yükselişe geçti ve o anki en yüksek satış rakamı 2milyondu sayın dw...şunu desen anlarım az ısınıyor...Evet az ısınıyor ama hangi yük testinde önde??? ucuzluk ve az ısınma...bitti...Zaten samsung firması zamanından günümüze sırta basarak çıkmıştır devam edecektir de çanak tutanlar olduğu sürece estetiği kaliteye tercih edenler olduğu sürece...Saygılar.
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Volkanbaba 8 yıl jaws78
jaws78

Sayın digitalworld arkadaşım,çok bilmişlikle yarışacağına veya şöyle böyle ahkam keseceğine araştırmacı olup bazı forumları ki varsa ingilizcen yabancı forumları da takip etmeni öneririm...Gelelim sorularınıza,demişsin fw ile çözüldü ,bana fw ile diski adam gibi çalışan iki elin parmağı kadar insan insan göster bu bir,çünkü geçici saat resetleme olayı olduğunu ve zorlama sonucu plakaların güç fazlarını patlattığını herhalde duymadın:)bu bir,dava açmadı demişsin sen samsung firmasının nasıl bir anlaşma metnine imza attığını biliyor musun,aylık yıllık değil beş yıllık bir imza bu ve ayrıntısında ise feshedildiği takdirde dehşet yükte para (samsung tek taraflı bozabilirdi çünkü kozlar elindeydi ::)) talebinde bulunacağını,o zamanlar zaten arayışta olan seanın bu talebi reddedemeyceğini çünkü baskı devreli plaka işinde olan diğer firmaların dolu olduğunu biliyor musun sevgili kardeşim???? en az arıza çıkartan demişsin dünya çapındaki sıralamada yeni yükselişe geçti ve o anki en yüksek satış rakamı 2milyondu sayın dw...şunu desen anlarım az ısınıyor...Evet az ısınıyor ama hangi yük testinde önde??? ucuzluk ve az ısınma...bitti...Zaten samsung firması zamanından günümüze sırta basarak çıkmıştır devam edecektir de çanak tutanlar olduğu sürece estetiği kaliteye tercih edenler olduğu sürece...Saygılar.


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umutarslan.com 8 yıl
DigitalWorld
jaws78 Tabii ki kısaltacaklar,ayrıca samsung sağlam diyenler araştırırlarsa seagatein ömrü bozuk disk plakalarının (bakınız 7200.10 serisinden7200.12 serisi de dahil samsung olduğunu görürsünüz:) eskiden seagate derdim ama şimdi demem.wd daha iyi dersem o da yanlış olur ,1 sene demeden scorpio black ile cavier green 2şer tb lık 2 disk nedensiz arızalandı.Bu biraz şans işi diyeceğim ama seagate için bu şans değil tamamen samsungun dayanıksız sadece satış politikaları üzerine oturtulmuş plakalrından geliyor ve seagate de bunu farkında sanırım ki o yüzden samsung hd bölümünü kurcaladı biraz...
Peki neden firmware update ile çözülüyordu sorun?
Seagte kaç yılın firması idi. Samsung çok daha geç girdi. Onca yıllık firma gidip Samsung dan plaka alıyor ise bu asıl Seagate in beceriksizliğidir. Ayrıca sorun plakalarda olsa ve bu samsung un suçu olsa. 1 - Seagate neden dava açmadı. 2 - Samsung Diskler niye o kadar kolay bozulmadı. 3 - Sorun neden yazılım güncelleme ile çözülüyordu. 4 - Hadi 10 serisinde Samsung un suçu idi. 11 de neden Samsung kullanıldı. Hadi onu da geçtik 12 niye. Biri seni bir defa kandırır ise bu onun hatasıdır. Biri seni 2. kez kandırır ise bu senin hatandır. Biri seni 3. kez kandırır ise bu senin( kandırılan kişinin. ) SALAK olduğun anlamına gelir. 5 - Hadi diyelim Samsung un suçu. Bu şu an en az arıza çıkaran HDD olduğu gerçeğini değiştirirmi. (Seagate disklerim bozuldu (7200.12 serisi 1TB ım vardı onda bahsedilen sorunları yaşamadım ama.), WD disklerimden bozulanlar oldu. Niye hiç Samsung HDD em bozulmadı.)

ilk çöken diskim seagate 500gb dı firmware updatesi yapmıştı kendi kendine ve bütün diskler gitti.küresel sorundu :D o günden sonra seagateyi bıraktım wd aldım black ve green.arşivim içlerinde.yer kalmayınca samsunga geçtim çünki aşırı derece ucuzdu. 1.5tb 4tane 2 tb 2 tane ve 1tb samsung var bende.sessizler ve az ısınıyorlar.ben arşivimi samsunga emanet ettim artık.
seagate 500gblık 32mb önbellekli diskim 3 yılı geçti sistem diskim olarak çalışıyor.hemde öyle böyle değil 7/24.ama arşivimi emanet etme riskine girmiyorum artık.hem samsung ucuz hemde bu iş biraz şans birazda kullanım bilmekle ilgili.kesintisiz güç kaynağım var ve zırt pırt bilgisayarı kapatıp açmıyorum bi açtımmı 1ay çalışır disk değiştireceksem kapatırım.diski uyku moduna almam.ani kapatmam.ve en önemlisi "yeni doğmuş bebek gibi sarsmadan"söküp temizliklerini yaparım:) evden dışarı hiç çıkarmam.Şuan seagatem "23980" saatte yani 999 gündür çalışıyor :) şimdi bunu garantiye yollicam(sırf yenilensin diye arızası yok) şansa 1tb gönderirlerse çok iyi olur :)
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Batuist 8 yıl

umutarslan.com

ilk çöken diskim seagate 500gb dı firmware updatesi yapmıştı kendi kendine ve bütün diskler gitti.küresel sorundu :D o günden sonra seagateyi bıraktım wd aldım black ve green.arşivim içlerinde.yer kalmayınca samsunga geçtim çünki aşırı derece ucuzdu. 1.5tb 4tane 2 tb 2 tane ve 1tb samsung var bende.sessizler ve az ısınıyorlar.ben arşivimi samsunga emanet ettim artık.

seagate 500gblık 32mb önbellekli diskim 3 yılı geçti sistem diskim olarak çalışıyor.hemde öyle böyle değil 7/24.ama arşivimi emanet etme riskine girmiyorum artık.hem samsung ucuz hemde bu iş biraz şans birazda kullanım bilmekle ilgili.kesintisiz güç kaynağım var ve zırt pırt bilgisayarı kapatıp açmıyorum bi açtımmı 1ay çalışır disk değiştireceksem kapatırım.diski uyku moduna almam.ani kapatmam.ve en önemlisi "yeni doğmuş bebek gibi sarsmadan"söküp temizliklerini yaparım:) evden dışarı hiç çıkarmam.Şuan seagatem "23980" saatte yani 999 gündür çalışıyor :) şimdi bunu garantiye yollicam(sırf yenilensin diye arızası yok) şansa 1tb gönderirlerse çok iyi olur :)


diski uyku moduna almaktan kastın güç ayarlarından diskin kullanılmadığı bir zaman sonra beklemeye almasını kasdetiysen eğer diyelim bir diski çok az kullanıyorsundur yada belki gün boyunca o disk içindeki verilerle hiç işin olmuyordur. o zaman sürekli tam devir çalışmasındansa bekleme modunda durması daha iyi olmaz mı sence?? tabi eğer bunu kasdettiysen yazından...

ayrıca bilinçli bir kullanıcı görmek güzel..

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TAVCI 8 yıl
Garantısı uzun olsa ne olur,bu gune kadar 3 kere harddıskım bozuldu ve servıse gonderdım , 3 u de seagate tı ve yenısını verdıler.Ama cocugumun fotograflarından tutunda ,butun evraklarım gıttı.Bır daha seagate kesınlıkle almam ve tanıdıklarımada tavsıye etmem,gidin samsung alın,wd alın ıcınız rahat olsun.buırde garantı suresını kısaltacakmıs ,bu sefer dıskte elde kalacak.
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FreeRun 8 yıl
seagete gördümmü hemen ordan uzaklaşırım ..
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jaws78 8 yıl
Tabii ki kısaltacaklar,ayrıca samsung sağlam diyenler araştırırlarsa seagatein ömrü bozuk disk plakalarının (bakınız 7200.10 serisinden7200.12 serisi de dahil samsung olduğunu görürsünüz:) eskiden seagate derdim ama şimdi demem.wd daha iyi dersem o da yanlış olur ,1 sene demeden scorpio black ile cavier green 2'şer tb lık 2 disk nedensiz arızalandı.Bu biraz şans işi diyeceğim ama seagate için bu şans değil tamamen samsungun dayanıksız sadece satış politikaları üzerine oturtulmuş plakalrından geliyor ve seagate de bunu farkında sanırım ki o yüzden samsung hd bölümünü kurcaladı biraz...
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DigitalWorld 8 yıl

jaws78

Tabii ki kısaltacaklar,ayrıca samsung sağlam diyenler araştırırlarsa seagatein ömrü bozuk disk plakalarının (bakınız 7200.10 serisinden7200.12 serisi de dahil samsung olduğunu görürsünüz:) eskiden seagate derdim ama şimdi demem.wd daha iyi dersem o da yanlış olur ,1 sene demeden scorpio black ile cavier green 2'şer tb lık 2 disk nedensiz arızalandı.Bu biraz şans işi diyeceğim ama seagate için bu şans değil tamamen samsungun dayanıksız sadece satış politikaları üzerine oturtulmuş plakalrından geliyor ve seagate de bunu farkında sanırım ki o yüzden samsung hd bölümünü kurcaladı biraz...



Peki neden firmware update ile çözülüyordu sorun?


Seagte kaç yılın firması idi. Samsung çok daha geç girdi. Onca yıllık firma gidip Samsung dan plaka alıyor ise bu asıl Seagate in beceriksizliğidir. Ayrıca sorun plakalarda olsa ve bu samsung un suçu olsa.

1 - Seagate neden dava açmadı.

2 - Samsung Diskler niye o kadar kolay bozulmadı.

3 - Sorun neden yazılım güncelleme ile çözülüyordu.

4 - Hadi 10 serisinde Samsung un suçu idi. 11 de neden Samsung kullanıldı. Hadi onu da geçtik 12 niye. Biri seni bir defa kandırır ise bu onun hatasıdır. Biri seni 2. kez kandırır ise bu senin hatandır. Biri seni 3. kez kandırır ise bu senin( kandırılan kişinin. ) SALAK olduğun anlamına gelir.

5 - Hadi diyelim Samsung un suçu. Bu şu an en az arıza çıkaran HDD olduğu gerçeğini değiştirirmi. (Seagate disklerim bozuldu (7200.12 serisi 1TB ım vardı onda bahsedilen sorunları yaşamadım ama.), WD disklerimden bozulanlar oldu. Niye hiç Samsung HDD em bozulmadı.)
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tahir40 8 yıl
Haberin özeti seagate diskler eskisi kadar sağlam değil. Güvenemiyorlar ki garantiyi kısaltıyorlar. Haklılar da, mekanik diskler en hızlı bozulan bilgisayar parçaları...
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ColDasHeLL 8 yıl
yelkowan
ColDasHeLL samsung yine çogu yerde oldugu gibi bazi firmaları geride bırakıyor ve seagate yi tarihe gömmeye geliyor samsung hard diskler şuan nedense seagateden daha iyi:)

donanimhaber.com/...

yakındada samsung seagateyi alır olur biter :)
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DigitalWorld 8 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

yelkowan

ColDasHeLL samsung yine çogu yerde oldugu gibi bazi firmaları geride bırakıyor ve seagate yi tarihe gömmeye geliyor samsung hard diskler şuan nedense seagateden daha iyi:)

donanimhaber.com/...


yakındada samsung seagateyi alır olur biter :)



Haberi dikkatli okumak lazım.

Samsung seagate den nakit para ve hisse almış. Yani ortaklık söz konusu. Ayrıca ayrıntılar da önemli. Sanırım artık seagate HDD lerde sadece samsung bellek ürünleri kullanılacak. Ayrıca seagate te Samsung un diz üstü vb ürünlerine HDD sağlayacak. Muhtemelen ucuza.

Zaten haberde de belirtilmiş. Olay basit bir al gülüm ver gülümden ibaret değil.

Ama cidden Samsung lar seagte ten daha iyi artık yani. Eskiden Seagate kalite demekti. Şimdi Seagate diyinde sorunlu iki serisi aklıma geliyor. Veri kaybı yaşatan HDD ler.
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Batuist 8 yıl
Zaten seagate diskler 5 yılını doldurunca dökülmeye başlıyorlar.. benim teki 4,5 yılda diğeri 5,5 yılında bozuldu.. geriden gelenler var bozulmayı bekleyen ama garanti yok..
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showstopper41 8 yıl
Müşteri kaçırıcı hareketler bunlar. Hİç değilse green serisi 5 yıl kalsaydı. Benim gibi birçok kişi biraz daha dayanıklı olur serin çalışır (ve ucuz diye) green hdd kullanıyor.
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