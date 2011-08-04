Seagate bazı disklerinde garanti süresini kısaltabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Satış rakamları açısından bir süredir rakibi Western Digital'in gerisinde kalan Seagate, SweClockers sitesinde yer alan bir habere göre bazı depolama sürücülerinde garanti süresini kısaltmaya hazırlanıyor. Aralarında Barracuda ve Momentus Green serisi ürünlerinde yer aldığı bu uygulama kapsamında Seagate, maliyetleri aşağı çekebilmek için garanti süresini beş yıldan iki yıla indirecek.
Seagate'in kurumsal uygulamalar ve profesyonel ihtiyaçlar için hazırladığı XT serisi disklerinde garanti süresinin korunacağı ifade edilirken, 500GB ile 2TB arasında depolama kapasitesi sunan, modeline göre 5900 devir/dakika ile 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki Barracuda 7200.12, Barracuda ve Momentus Green modellerinde garanti süresi kısaltılmış olacak.
Garanti süresinin kısaltılmasına paralel olarak elde edilecek maliyet avantajının Seagate tarafından daha düşük fiyatlandırma stratejisi için kullanılabileceği öne sürülürken, henüz firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ne zaman uygulamaya gireceği bilinmeyen bu uygulamanın Seagate tarafından doğrulanması halinde diğer üreticilerin de benzer adımlar atması beklenebilir.
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ilk çöken diskim seagate 500gb dı firmware updatesi yapmıştı kendi kendine ve bütün diskler gitti.küresel sorundu :D o günden sonra seagateyi bıraktım wd aldım black ve green.arşivim içlerinde.yer kalmayınca samsunga geçtim çünki aşırı derece ucuzdu. 1.5tb 4tane 2 tb 2 tane ve 1tb samsung var bende.sessizler ve az ısınıyorlar.ben arşivimi samsunga emanet ettim artık.
seagate 500gblık 32mb önbellekli diskim 3 yılı geçti sistem diskim olarak çalışıyor.hemde öyle böyle değil 7/24.ama arşivimi emanet etme riskine girmiyorum artık.hem samsung ucuz hemde bu iş biraz şans birazda kullanım bilmekle ilgili.kesintisiz güç kaynağım var ve zırt pırt bilgisayarı kapatıp açmıyorum bi açtımmı 1ay çalışır disk değiştireceksem kapatırım.diski uyku moduna almam.ani kapatmam.ve en önemlisi "yeni doğmuş bebek gibi sarsmadan"söküp temizliklerini yaparım:) evden dışarı hiç çıkarmam.Şuan seagatem "23980" saatte yani 999 gündür çalışıyor :) şimdi bunu garantiye yollicam(sırf yenilensin diye arızası yok) şansa 1tb gönderirlerse çok iyi olur :)
diski uyku moduna almaktan kastın güç ayarlarından diskin kullanılmadığı bir zaman sonra beklemeye almasını kasdetiysen eğer diyelim bir diski çok az kullanıyorsundur yada belki gün boyunca o disk içindeki verilerle hiç işin olmuyordur. o zaman sürekli tam devir çalışmasındansa bekleme modunda durması daha iyi olmaz mı sence?? tabi eğer bunu kasdettiysen yazından...
ayrıca bilinçli bir kullanıcı görmek güzel..
Peki neden firmware update ile çözülüyordu sorun?
Seagte kaç yılın firması idi. Samsung çok daha geç girdi. Onca yıllık firma gidip Samsung dan plaka alıyor ise bu asıl Seagate in beceriksizliğidir. Ayrıca sorun plakalarda olsa ve bu samsung un suçu olsa.
1 - Seagate neden dava açmadı.
2 - Samsung Diskler niye o kadar kolay bozulmadı.
3 - Sorun neden yazılım güncelleme ile çözülüyordu.
4 - Hadi 10 serisinde Samsung un suçu idi. 11 de neden Samsung kullanıldı. Hadi onu da geçtik 12 niye. Biri seni bir defa kandırır ise bu onun hatasıdır. Biri seni 2. kez kandırır ise bu senin hatandır. Biri seni 3. kez kandırır ise bu senin( kandırılan kişinin. ) SALAK olduğun anlamına gelir.
5 - Hadi diyelim Samsung un suçu. Bu şu an en az arıza çıkaran HDD olduğu gerçeğini değiştirirmi. (Seagate disklerim bozuldu (7200.12 serisi 1TB ım vardı onda bahsedilen sorunları yaşamadım ama.), WD disklerimden bozulanlar oldu. Niye hiç Samsung HDD em bozulmadı.)
yakındada samsung seagateyi alır olur biter :)
Haberi dikkatli okumak lazım.
Samsung seagate den nakit para ve hisse almış. Yani ortaklık söz konusu. Ayrıca ayrıntılar da önemli. Sanırım artık seagate HDD lerde sadece samsung bellek ürünleri kullanılacak. Ayrıca seagate te Samsung un diz üstü vb ürünlerine HDD sağlayacak. Muhtemelen ucuza.
Zaten haberde de belirtilmiş. Olay basit bir al gülüm ver gülümden ibaret değil.
Ama cidden Samsung lar seagte ten daha iyi artık yani. Eskiden Seagate kalite demekti. Şimdi Seagate diyinde sorunlu iki serisi aklıma geliyor. Veri kaybı yaşatan HDD ler.
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