Seagate bazı disklerinde garanti süresini kısaltabilir

Satış rakamları açısından bir süredir rakibi Western Digital'in gerisinde kalan Seagate, SweClockers sitesinde yer alan bir habere göre bazı depolama sürücülerinde garanti süresini kısaltmaya hazırlanıyor. Aralarında Barracuda ve Momentus Green serisi ürünlerinde yer aldığı bu uygulama kapsamında Seagate, maliyetleri aşağı çekebilmek için garanti süresini beş yıldan iki yıla indirecek.





Seagate'in kurumsal uygulamalar ve profesyonel ihtiyaçlar için hazırladığı XT serisi disklerinde garanti süresinin korunacağı ifade edilirken, 500GB ile 2TB arasında depolama kapasitesi sunan, modeline göre 5900 devir/dakika ile 7200 devir/dakika hızlarında çalışan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki Barracuda 7200.12, Barracuda ve Momentus Green modellerinde garanti süresi kısaltılmış olacak.





Garanti süresinin kısaltılmasına paralel olarak elde edilecek maliyet avantajının Seagate tarafından daha düşük fiyatlandırma stratejisi için kullanılabileceği öne sürülürken, henüz firma cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ne zaman uygulamaya gireceği bilinmeyen bu uygulamanın Seagate tarafından doğrulanması halinde diğer üreticilerin de benzer adımlar atması beklenebilir.