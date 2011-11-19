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Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor

7 yıl
4,3b
1
20
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor
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Veri depolama çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan Seagate, iddialı ve ilklere ev sahipliği yapan yeni depolama çözümlerini 17 Kasım Perşembe günü düzenlediği özel bir etkinlikle resmi olarak tanıttı. Seagate'in Türkiye pazarına sunacağı yeni ürünleri GoFlex Satellite, GoFlex Cinema, GoFlex Desk 4TB adını taşıyor. 

Seagate Türkiye ve İsrail Satış Müdürü İpek Binyıldız Tayvan'daki sel felaketinin global depolama pazarına olan yansımasına da değinerek sektörü değerlendirdi. IDC rakamlarına göre dijital içerik tüketimi kadar üretiminin de arttığını belirten Binyıldız “Bireysel ve kurumsal tüketiciler dijital içerik tükettikleri kadar üretmeye de başladı. Fotoğraf çekmek, video, ses kaydı yapmak hayatın gerekliliği haline geldi. Dijital içeriğin artmasıyla birlikte depolama ihtiyaçları da artıyor. Bu da kullanıcı ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına göre depolamada ürün çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Özellikle artış gösteren tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda depolama kapasitesi kısıtlı, ancak bunun yanında içerik tüketimi de oldukça fazla.” diyerek sözlerine devam etti.  

GoFlex Satellite, dünyanın pille çalışan ilk harici hard diski. 802.11 WiFi özelliği ile aynı anda 3 mobil ürünle bağlantı kurarak tüketicilere arşivlerini yanlarında taşıma imkanı sunuyor. 25 saat bekleme 5 saat kullanım süresi sunan GoFlex Satellite, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bağlantıyı Media Sync yazılımı ile kolayca yapılabiliyor. Ayrıca mobil bir web sunucusunu da içerisinde barındırıyor.

GoFlex Cinema ile dijital video ve resimlerinizi TV üzerinden izleyebiliyorsunuz. Bir çok giriş standardını destekleyen GoFlex Cinema uzaktan kumandaya da sahip. 1 TB, 2 TB ve 3 TB seçenekleri bulunuyor.

GoFlex Desk 4TB modeli ise dünyanın ilk 4TB'lık sabit diski. Binlerce HD film ve müzik albümünü masaüstü arşivinizde barındırabilirsiniz.
Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor
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Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
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Chembond 7 yıl
Fiyatların ne zaman düşeceğine de değindimi acaba?
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emirolcay 7 yıl
Wireless 500 gb disk vatanda 445tl ancak üstüne 100 tl ekleyip 500 gb kapasiteli NetBook alinir fiyatı çok saçma gercekten.
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depeche35 7 yıl
Zamlara rağmen Seagate gibi bir firmanın ülkemiz piyasasına girmesi sevindirici.-2
Neymiş sevindirici olan... cukkaları sezmişler ki geliyorlar...
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lordrdley 7 yıl
time capsule' ün çakmalarına hoşgeldiniz =)
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ezimuse 7 yıl
Pili neresinde bunun :)
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Certhas 7 yıl
fiyatların makul seviyelere inmesi lazım.
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theyapici 7 yıl
goflex 1tb kullanıyorum canavar canavar çok iyi kablosuz veri aktarımı güzel ama pahalı
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sierratr1 7 yıl
time capsule alacağım hepsi bir olsun
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enkatk 7 yıl
ne kadar fiyatı hocam wireless li seagate in? türkiyede varmı?
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aspirin_00 7 yıl
ya biraz saçma olmuş
"GoFlex Desk 4TB modeli ise dünyanın ilk 4TB'lık sabit diski. Binlerce HD film ve müzik albümünü masaüstü arşivinizde barındırabilirsiniz."
4 tb neresine binler hd film koyuluyor onu anlamadım bir hd film 4 gb diyelim ortalama 10 tanesi 40 gb 100 tanesi 400 gb 1000 tanesi 4 tb eder ama bu bu ne tam 4 tb nede binlercesini gördük sadece bin tane hd film alır çoğul eki çok saçma olmuşş
4 bin tb olsa neyse de 4 tb benim gözümde 4 kb lık veri kalıyor...
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alpa07 7 yıl
Fiyatları geri çekin
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hoca05 7 yıl
Seagate'in geçmiş yıllardaki firmware problemlerinden sonra tavsiyeler üzerinde Western Digital disk aldım hem de 3 tane. Biri 1 ay sonra bozuldu. Ne diskleri aldığım vatan ne de ithalatçı index diskin yenisini vermeye yanaşmadı. Para iadesi teklif ettiler. Ben de kızdım bozuk diski geri istedim. Western Digital elimde patladı yani. Keşke seagate alsaymışım. Çok pişmanım.
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racaerme 7 yıl
Hdd en nefret ettigim şey o donanımı güvenli çıkarmak zaten şimdi wi fi li olanını duymak sevindirici her ne kadar alamsakta.
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OGUZHAN432 7 yıl
Momentus xt 16gb ssd+hdd li hybrid diskler nerede?
Yıl sonuna doğru çıkaçak mı acaba?
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2K 7 yıl
Zamlara rağmen Seagate gibi bir firmanın ülkemiz piyasasına girmesi sevindirici.
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
%50 zamları geri alın.
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michael scofield77 7 yıl
bu fiyatlarla onların yanına bile yaklaşılamaz
en ucuzu bile 350TL den başlar
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