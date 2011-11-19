Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor

Veri depolama çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan Seagate, iddialı ve ilklere ev sahipliği yapan yeni depolama çözümlerini 17 Kasım Perşembe günü düzenlediği özel bir etkinlikle resmi olarak tanıttı. Seagate'in Türkiye pazarına sunacağı yeni ürünleri GoFlex Satellite, GoFlex Cinema, GoFlex Desk 4TB adını taşıyor.





Seagate Türkiye ve İsrail Satış Müdürü İpek Binyıldız Tayvan'daki sel felaketinin global depolama pazarına olan yansımasına da değinerek sektörü değerlendirdi. IDC rakamlarına göre dijital içerik tüketimi kadar üretiminin de arttığını belirten Binyıldız “Bireysel ve kurumsal tüketiciler dijital içerik tükettikleri kadar üretmeye de başladı. Fotoğraf çekmek, video, ses kaydı yapmak hayatın gerekliliği haline geldi. Dijital içeriğin artmasıyla birlikte depolama ihtiyaçları da artıyor. Bu da kullanıcı ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına göre depolamada ürün çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Özellikle artış gösteren tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda depolama kapasitesi kısıtlı, ancak bunun yanında içerik tüketimi de oldukça fazla.” diyerek sözlerine devam etti.





GoFlex Satellite, dünyanın pille çalışan ilk harici hard diski. 802.11 WiFi özelliği ile aynı anda 3 mobil ürünle bağlantı kurarak tüketicilere arşivlerini yanlarında taşıma imkanı sunuyor. 25 saat bekleme 5 saat kullanım süresi sunan GoFlex Satellite, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bağlantıyı Media Sync yazılımı ile kolayca yapılabiliyor. Ayrıca mobil bir web sunucusunu da içerisinde barındırıyor.





GoFlex Cinema ile dijital video ve resimlerinizi TV üzerinden izleyebiliyorsunuz. Bir çok giriş standardını destekleyen GoFlex Cinema uzaktan kumandaya da sahip. 1 TB, 2 TB ve 3 TB seçenekleri bulunuyor.





GoFlex Desk 4TB modeli ise dünyanın ilk 4TB'lık sabit diski. Binlerce HD film ve müzik albümünü masaüstü arşivinizde barındırabilirsiniz.