Seagate en yeni ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor

Haber Editörü
Veri depolama çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan Seagate, iddialı ve ilklere ev sahipliği yapan yeni depolama çözümlerini 17 Kasım Perşembe günü düzenlediği özel bir etkinlikle resmi olarak tanıttı. Seagate'in Türkiye pazarına sunacağı yeni ürünleri GoFlex Satellite, GoFlex Cinema, GoFlex Desk 4TB adını taşıyor.
Seagate Türkiye ve İsrail Satış Müdürü İpek Binyıldız Tayvan'daki sel felaketinin global depolama pazarına olan yansımasına da değinerek sektörü değerlendirdi. IDC rakamlarına göre dijital içerik tüketimi kadar üretiminin de arttığını belirten Binyıldız “Bireysel ve kurumsal tüketiciler dijital içerik tükettikleri kadar üretmeye de başladı. Fotoğraf çekmek, video, ses kaydı yapmak hayatın gerekliliği haline geldi. Dijital içeriğin artmasıyla birlikte depolama ihtiyaçları da artıyor. Bu da kullanıcı ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına göre depolamada ürün çeşitliliğini beraberinde getiriyor. Özellikle artış gösteren tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda depolama kapasitesi kısıtlı, ancak bunun yanında içerik tüketimi de oldukça fazla.” diyerek sözlerine devam etti.
GoFlex Satellite, dünyanın pille çalışan ilk harici hard diski. 802.11 WiFi özelliği ile aynı anda 3 mobil ürünle bağlantı kurarak tüketicilere arşivlerini yanlarında taşıma imkanı sunuyor. 25 saat bekleme 5 saat kullanım süresi sunan GoFlex Satellite, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bağlantıyı Media Sync yazılımı ile kolayca yapılabiliyor. Ayrıca mobil bir web sunucusunu da içerisinde barındırıyor.
GoFlex Cinema ile dijital video ve resimlerinizi TV üzerinden izleyebiliyorsunuz. Bir çok giriş standardını destekleyen GoFlex Cinema uzaktan kumandaya da sahip. 1 TB, 2 TB ve 3 TB seçenekleri bulunuyor.
GoFlex Desk 4TB modeli ise dünyanın ilk 4TB'lık sabit diski. Binlerce HD film ve müzik albümünü masaüstü arşivinizde barındırabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neymiş sevindirici olan... cukkaları sezmişler ki geliyorlar...
"GoFlex Desk 4TB modeli ise dünyanın ilk 4TB'lık sabit diski. Binlerce HD film ve müzik albümünü masaüstü arşivinizde barındırabilirsiniz."
4 tb neresine binler hd film koyuluyor onu anlamadım bir hd film 4 gb diyelim ortalama 10 tanesi 40 gb 100 tanesi 400 gb 1000 tanesi 4 tb eder ama bu bu ne tam 4 tb nede binlercesini gördük sadece bin tane hd film alır çoğul eki çok saçma olmuşş
4 bin tb olsa neyse de 4 tb benim gözümde 4 kb lık veri kalıyor...
Yıl sonuna doğru çıkaçak mı acaba?
en ucuzu bile 350TL den başlar
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4347 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, seagate