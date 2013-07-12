Secret.li uygulaması, Facebook fotoğraflarını belirlenen zamana göre yok edebiliyor

iPhone için Pierre Sarda tarafından geliştirilen Secret.li isimli uygulama, paylaşılan Facebook fotoğraflarını belirlenen zamana göre yok edebiliyor.

Çekilen fotoğrafların ya da telefonun içerisinde yer alan diğer görsellerin üzerlerine uygulanan güvenlik filtresiyle belirlenen arkadaşlara paylaşılmasına izin veren uygulama, bu fotoğrafları hem kendi içerisinde hem de Facebook uygulaması üzerinde gösterebiliyor. Kişilerin belirledikleri zamana göre fotoğrafları silerek kötü amaçlı kişilerden uzak tutan Secret.li, belirtildiği üzere bu fotoğrafları kendi veri tabanı içerisinde saklamıyor ve kullanıcılara başarılı bir fotoğraf koruması sağlıyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Bütün bu başarılı özellikleri kullanıcılara ücretsiz olarak sağlayan Secret.li uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarakulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/secret.li/id570926854?mt=8&affId=2101225