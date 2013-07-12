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Secret.li uygulaması, Facebook fotoğraflarını belirlenen zamana göre yok edebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Secret.li uygulaması, Facebook fotoğraflarını belirlenen zamana göre yok edebiliyor
iPhone için Pierre Sarda tarafından geliştirilen Secret.li isimli uygulama, paylaşılan Facebook fotoğraflarını belirlenen zamana göre yok edebiliyor.
Çekilen fotoğrafların ya da telefonun içerisinde yer alan diğer görsellerin üzerlerine uygulanan güvenlik filtresiyle belirlenen arkadaşlara paylaşılmasına izin veren uygulama, bu fotoğrafları hem kendi içerisinde hem de Facebook uygulaması üzerinde gösterebiliyor. Kişilerin belirledikleri zamana göre fotoğrafları silerek kötü amaçlı kişilerden uzak tutan Secret.li, belirtildiği üzere bu fotoğrafları kendi veri tabanı içerisinde saklamıyor ve kullanıcılara başarılı bir fotoğraf koruması sağlıyor.
Bütün bu başarılı özellikleri kullanıcılara ücretsiz olarak sağlayan Secret.li uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/secret.li/id570926854?mt=8&affId=2101225 Yorum Yaz
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Krauser ll 6 yıl
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tamam la eksilemeyin
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