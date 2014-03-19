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Seebright, dünyanın kablosuz kontrolcüsü bulunan ilk akıllı telefon destekli giyilebilir ekranını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Seebright, dünyanın kablosuz kontrolcüsü bulunan ilk akıllı telefon destekli giyilebilir ekranını tanıttı
Son dönemim hiç kuşkusuz en çok dikkat çeken cihazları arasında sanal ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri yer alıyor. Genelde sadece bir alana yönelen bu ürünler, Seebright'ın tanıtımını yaptığı yeni giyilebilir ekran modeliyle arttırılmış gerçeklik (AR) ile sanal gerçekliği (VR) bir platform üzerinde topluyor.
Prototip olarak ABD’de düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda görücüye çıkartılan Seebright giyilebilir ekran modeli, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak belirtildiği kadarıyla özel optiklerinin de yardımıyla stereoskopik görüntüler ve 3-D grafik ortaya koyabiliyor. Bu görüntü deneyimi sırasında birçok benzerinin aksine kişilerin önünü görebilmesine imkan tanıyan ve katlanabilir şekilde geliştirilen ön camıyla sanal gerçeklik yanında arttırılmış gerçeklik de sunabilen Seebright, dünyada ilk olarak Bluetooth Low Energy temelinde iletişim kuran bir kablosuz kontrolcüyle beraber geliyor ve bu sayede AR ile VR arası geçişler ile diğer ayarlamaların hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor.
Şimdilik teknik detayları hakkında çok fazla ayrıntılı bulunmayan Seebright giyilebilir ekran modeli, kısa zaman içerisinde başlatılacak bir Kickstarter projesiyle destek aramaya başlayacak ve proje kapsamında geliştiriciler için özel yazılım kitleri de dağıtılacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/03/seebright-smartphone-integrated-arvr-head-mounted-display-revealed/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
keskin53 5 yıl
boyun fıtıgı vakaları atar
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andrOnur 5 yıl
Her ne kadar güzel olsada onunla sokağa çıksan uzaylı diye taşlarlar
One öyle küçültsünler şu cihazları :D
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deniz_sea 5 yıl
resimdeki hatun sanki aradaki boşluktan bakıyor gibi geldi bana
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VstyLe 5 yıl
Güzel cihazda o kafasındaki şey ne anlamadım.
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