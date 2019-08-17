Segway-Ninebot kendi kendine şarj istasyonuna giden scooter tanıttı

Elektrikli scooterlar yurt dışında oldukça ilgi görmeye başladı. Çoğu kişi kısa mesafeli yolculukları için scooter paylaşım hizmetlerini kullanıyor. Ancak önemli bir problem mevcut. Müşteriler scooterları genellikle gittikleri yerde bırakıyorlar. Bu da firmaların scooterları toplayarak şarj istasyonlarına geri götürmeye çalışmasına yol açıyor. Segway-Ninebot tarafından geliştirilen yarı otonom scooter bu sorunu giderebilir.

KickScooter T60

KickScooter T60 ismindeki yeni elektrikli scooterın en önemli özelliği kendi kendine şarj istasyonuna dönebilmesi. Önde iki arkada tek tekerleği olan scooter, operatörler tarafından şarj istasyonuna yönlendirilebiliyor. Böylece özellikle scooter paylaşım firmaları için önemli bir kolaylık sağlanıyor.

KickScooter T60’ın teknik detayları ve yarı otonom özelliğinin nasıl çalıştığı etkinlik sırasında sergilendi. Ancak herhangi bir demo gösterilmedi. Zaten scooterın önümüzdeki yıla kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Kısacası erken aşamalarındayız.

Segway-Ninebot özellikle Uber ve Lyft’in yeni scootera ilgi duyduğunu açıkladı. Ancak Lyft tarafından “Potansiyel partnerlerimizin son inovasyonlarını görmek ilgimizi çeker ama bu ürün hakkında herhangi bir yorum yapmadık.” cevabı geldi. Dolayısıyla Segway-Ninebot'un Uber, Lyft yorumu tahmine dayalı gibi gözüküyor.

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Tabii ki araç paylaşım haricinde bisiklet ve scooter paylaşım gibi alanlarda da etkinlik gösteren bu iki firma için yarı otonom scooter fikri oldukça ilgi çekici. Ancak özellikle Uber’in kendi otonom scooter projesi olduğunu biliyoruz. Kısacası önümüzdeki dönemlerde kendi kendine şarj istasyonuna giden modellerle birlikte, scooter paylaşım hizmetlerinin hızla büyüdüğüne şahit olabiliriz. Son olarak KickScooter T60’ın 1420 dolar fiyat etiketiyle sunulacağını aktaralım. Firmadan alışık olduğumuz 100-300 dolar arasındaki fiyatlara kıyasla oldukça yüksek.

https://www.theverge.com/2019/8/16/20809002/segway-ninebot-electric-scooter-self-driving-uber-lyft-charging-station