Çinli Baidu’dan Londra hamlesi: Robotaksiler 2026’da yollara çıkacak

Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu, otonom sürüş alanındaki küresel genişlemesini Birleşik Krallık’a taşıyor. Şirket, Uber ve Lyft ile yaptığı iş birlikleri sayesinde Apollo Go markalı robotaksi araçlarını Londra’da test etmeye hazırlanıyor. Açıklamalara göre, sürücüsüz taksi denemeleri 2026 yılında, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından başlayacak.

Baidu, Londra için gün sayıyor

Baidu’nun otonom araçları Uber ve Lyft platformları üzerinden Londra’da kullanıcılara sunulacak. Her iki şirket de iş birliğini kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla doğruladı. Test sürecine ilişkin en net takvim Lyft cephesinden geldi. Lyft CEO’su David Risher, yaptığı açıklamada ilk aşamada onlarca araçtan oluşan bir filonun 2026’da test edilmeye başlanacağını, sürecin olumlu ilerlemesi halinde ise filonun yüzlerce araca çıkarılmasının planlandığını belirtti. Uber ise Londra’daki ilk pilot uygulamanın 2026’nın ilk yarısında başlamasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu girişim, Baidu’nun otonom sürüş alanındaki küresel ölçekli faaliyetlerinin bir uzantısı olarak dikkat çekiyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Baidu, halihazırda 22 şehirde faaliyet gösteriyor ve haftalık 250 binden fazla yolculuk robotaksi hizmetleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Baidu, bu alanda hem Çinli rakipleri WeRide gibi şirketlerle hem de Batılı teknoloji devleri arasında yer alan Alphabet bünyesindeki Waymo ile rekabet ediyor.

Baidu’nun Londra planları, pazardaki rekabetin daha da yoğunlaşacağına işaret ediyor. Şirketin en güçlü rakiplerinden Waymo da Londra’da testlere başlamayı ve 2026 yılında tam kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyor. Waymo, şu anda Tokyo ve New York dahil en az 26 farklı pazarda aktif olarak hizmet veriyor, test yürütüyor ya da lansman hazırlığı yapıyor.

