Nvidia CEO’su: Işın izleme desteği olmayan ekran kartı almak çılgınlık

GPU devi Nvidia’nın Ray Tracing teknolojisinin getirileri olduğu kadar götürüleri de var. Yeni teknoloji duyurulduğu günden bu yana yavaş da olsa yaygınlaşmaya devam ediyor. Buna karşın kullanıcıların performans endişeleri halen devam ediyor.
Ekran kartı alırken Ray Tracing kriteri önemliFirmanın düzenlediği finansal etkinlikte yatırımcılarla mali durum değerlendirilmesi yapıldı. Bununla birlikte Jensen Huang, Nvidia’nın son dönemde çokça konuşulan Ray Tracing teknolojisine de değindi. CEO’ya göre 4 yıla kadar kullanılacak bir ekran kartı tercih edilirken ışın izleme desteği olmayan bir model seçmek çılgınlık.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_s_ceo_calls_it_crazy_to_buy_a_gpu_without_raytracing/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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