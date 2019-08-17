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Nvidia CEO’su: Işın izleme desteği olmayan ekran kartı almak çılgınlık

Nvidia CEO’su Jensen Huang Finansal konferanstaki konuşmasında ışın izlemeye de değindi. CEO’ya göre şu anda ekran kartı alınacaksa mutlaka ışın izleme desteği olmalı.
2 sa. (Son Güncelleme: 51 dk.)
1,1b
28
11
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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GPU devi Nvidia’nın Ray Tracing teknolojisinin getirileri olduğu kadar götürüleri de var. Yeni teknoloji duyurulduğu günden bu yana yavaş da olsa yaygınlaşmaya devam ediyor. Buna karşın kullanıcıların performans endişeleri halen devam ediyor.

Ekran kartı alırken Ray Tracing kriteri önemli 

Firmanın düzenlediği finansal etkinlikte yatırımcılarla mali durum değerlendirilmesi yapıldı. Bununla birlikte Jensen Huang, Nvidia’nın son dönemde çokça konuşulan Ray Tracing teknolojisine de değindi. CEO’ya göre 4 yıla kadar kullanılacak bir ekran kartı tercih edilirken ışın izleme desteği olmayan bir model seçmek çılgınlık.
Her ne kadar Huang bu denli iddialı konuşsa da, Nvidia’nın GTX 1600 serisini unutmamak gerek. Görünüşe göre CEO AMD’nin RX 5700 serisini hedef alıyor. Buna karşın firmanın uygun fiyatlı çözümlerinde ışın izlemeye donanımsal desteği vermemesini düşünecek olursak ama daha da önemlisi performans kaybını göz önünde bulundurursak bu durumda teknolojiye geçiş için henüz erken görünüyor.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_s_ceo_calls_it_crazy_to_buy_a_gpu_without_raytracing/1 Yorum Yaz
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h065 2 sa. en beğenilen
Oldu Canım. Görende bir faydasını gördük sanır fps düşürmek dışında. 1050 ti dan rx 5700e geçtim gayet memnunum bir sıkıntı yaşamadım.
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-Defne- 1 sa.
Asıl RTX alıp normalden aşırı düşük fps ile oynamak delilik.
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Sky_Vision 2 sa.
Yaw He He ! Başka Kapıya Canım Kendiniz Çizip Kendiniz İzleyin.
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theberent 45 dk.
Parası olan düdüğü çalarmış
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MogoLKhan 54 dk.
Bu Rtx 2080 leri ilk başta 9000₺ ye sattılar
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Denorath 1 sa.
Tırsmış :)
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aschil 1 sa.
RTX almak delilik bana kalırsa.
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AskN0More 1 sa.
Bu yaşam şartlarında 1.500 dolara ekran kartı almak çok akıllıca değil mi Sayın Dolgun Maaşlı CEO.. O kadar gölnlünüz bolsa firma olarak yapın bir güzellikte herkes alsın... başka bişey diyecektim de sildim.. neyse...
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wolwes 1 sa.
Bu gene üfledi mi lan
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FEARTR 1 sa.
amd anti-lag ı da getirdi ya kafayı yedi :) rx480 de anti-lag var daha ne olsun
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-Defne- 1 sa.
Asıl RTX alıp normalden aşırı düşük fps ile oynamak delilik.
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SenSei5454 1 sa.
Ray tracing teknolojisi için daha erken olduğunu düşünüyorum. Bu sene fiyat performans bir kart alarak. Seneye Çıkacak Raytraycing destekli AMD kartlarını ve Ampere Nvidia kartlarının fiyat performansına göre karar vermek daha akıllıca olur kanaatindeyim.
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Sky_Vision 2 sa.
Yaw He He ! Başka Kapıya Canım Kendiniz Çizip Kendiniz İzleyin.
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jensen huang, nvidia rtx ve
4 etiket daha ray tracing Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
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