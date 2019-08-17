Nvidia CEO’su: Işın izleme desteği olmayan ekran kartı almak çılgınlık

GPU devi Nvidia’nın Ray Tracing teknolojisinin getirileri olduğu kadar götürüleri de var. Yeni teknoloji duyurulduğu günden bu yana yavaş da olsa yaygınlaşmaya devam ediyor. Buna karşın kullanıcıların performans endişeleri halen devam ediyor.

Ekran kartı alırken Ray Tracing kriteri önemli

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/nvidia_s_ceo_calls_it_crazy_to_buy_a_gpu_without_raytracing/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Firmanın düzenlediği finansal etkinlikte yatırımcılarla mali durum değerlendirilmesi yapıldı. Bununla birlikte Jensen Huang, Nvidia’nın son dönemde çokça konuşulanteknolojisine de değindi. CEO’ya göre 4 yıla kadar kullanılacak bir ekran kartı tercih edilirken ışın izleme desteği olmayan bir model seçmek çılgınlık.Her ne kadar Huang bu denli iddialı konuşsa da, Nvidia’nın. Görünüşe göre CEO AMD’ninalıyor. Buna karşın firmanın uygun fiyatlı çözümlerinde ışın izlemeye donanımsal desteği vermemesini düşünecek olursak ama daha da önemlisigöz önünde bulundurursak bu durumda teknolojiye geçiş için henüz erken görünüyor.