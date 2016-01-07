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Segway'den sürülebilen kişisel robot

Segway'in Las Vegas'da düzenlenen CES 2016 fuarı kapsamında tanıttığı yeni robotu, kurduğu sağlam ortaklıklar çerçevesinde ilginç bir harmanlama yapıyor ve sürülebilen kişisel robot devrini başlatıyor
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Segway'den sürülebilen kişisel robot
Kişilerin daha çok 2011 yılında kullanıma sunduğu "ginger" isimli kişisel ulaşım aracı ile tanıdığı firmalardan Segway, geçtiğimiz yıl içerisinde Çin merkezli robot girişim Ninebot tarafından satın alınmıştı. Bu dönüşüm sonrası firma CES 2016 fuarında yeni sürülebilen kişisel robotunu tanıttı.

Segway'in Ninebot yanında işlemci devi Intel ortaklığında geliştirdiği yeni robotu, kişisel robot ile kişisel ulaşım aracı kavramlarını bir araya getiriyor. Kafa bölümü katlandığı zaman sürekli olarak yanma / patlama haberleriyle gündeme gelen hoverboard benzeri bir formda sürülebilen cihaz, üzerinden inildiği zamansa kafa bölümünü tekrardan açıyor ve tam bir kişisel robot haline geliyor. Çıkartıp takılabilen kollar ise robotun yapabildiklerini arttırıyor.
Güçlü elektrik motoruyla maksimum 18km hıza çıkabilen ve 30 km menzili bulunan robot, Intel'in CES 2016 kapsamında adını sık sık andığımız üç boyutlu derinlik algılama özelliğine sahip RealSense ZR300 kamerasıyla geliyor ve böylece çevresinde olup bitenleri gözlemleyebiliyor. Mikrofon birimiyle sesli olarak da yönetilebilen kişisel robot, video (Canlı yayın dahli) ile fotoğraf çekebiliyor, sesli tepkiler verebiliyor, belirlenen noktalara gidebiliyor ve önemli bir detay olarak sahibini takip edebiliyor.
 
Segway'den sürülebilen kişisel robot
Bütün bu işlemler için gereken gücü Intel Atom işlemciden alan ve Android işletim sistemi üzerine kurulan Segway robot birimi, herkese açık yazılım geliştirme kiti (SDK) sayesinde birçok farklı amaç için rahatlıkla programlanabiliyor. Fiyatı belli olmayan robotun geliştirme kitlerinin ise 2016'nın ikinci çeyreğinde dağıtıma çıkacağı söyleniyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Segway'den sürülebilen kişisel robot
 

http://robot.segway.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
hoverboard'lar yeni seneye ispatla kundakci girisi yaparken dogru kaliteye dogru zamanlama.
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