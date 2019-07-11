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Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi

Gelecekte tek bir cam parçası, herhangi bir güç kullanmadan insan yüzünü kolayca tanıyabilecek. Akıllı telefonların pil ömrünü önemli ölçüde artıracak yeni buluşun detayları haberimizde.
23 dk. (Son Güncelleme: 11 dk.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bilim insanları herhangi bir sensöre, devreye veya güç kaynağına ihtiyaç duymadan görüntüleri tanıyabilen 'akıllı cam' parçaları oluşturdu. İlk bakışta, yapay zekanın durağan bir cam parçasına entegre edilmesi bilim kurgu filmlerine has bir şey gibi geliyor ancak biz tamamen gerçek bir olgudan bahsediyoruz.
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Günümüzde yapay zeka teknolojisi, yüz tanıma ile kilit açma için telefonumuza her baktığımızda çok sayıda hesaplama yapması sebebiyle ciddi bir pil tüketimine neden oluyor. Gelecekte tek bir cam parçası, herhangi bir güç kullanmadan insan yüzünü kolayca tanıyabilecek.
Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki mühendisler, cam içindeki belirli noktalara farklı boyutlarda ve şekillerde hava kabarcıkları yerleştirerek işe başladılar. Daha sonrasında ise belirli noktalara grafen de dahil olmak üzere ışık emici materyal parçalarını ekledikleri belirtiliyor.

İlk deneme şaşırtıcı derecede başarılı

Ekip ilk etapta elle yazılmış rakamları tanıyabilecek cam parçaları oluşturdu. Bir rakamın görüntüsünden çıkan ışık, camın bir ucundan içeri girip diğer tarafındaki her biri ayrı rakamlara karşılık gelen dokuz özel konumdan birine odaklanıyor.
Camın, el yazısı ile yazılmış 3 rakamının gerçek zamanlı olarak 8 ile değiştirildiğini algılayacak kadar dinamik olması araştırmanın ne kadar başarılı sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde, mühendisler bu yöntemin yüz tanıma gibi daha karmaşık işlemlerde de işe yarayıp yaramayacağını bulmaya çalışacaklar.

https://newatlas.com/passive-smart-glass-image-recognition/60541/ Yorum Yaz
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smart1978 1 dk.
engr.wisc.edu/...
Helal olsun hepsi de Asyali veya Orta Dogulu ...
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