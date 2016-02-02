Serious Sam 4 Vulkan API Desteğine Sahip Olacak

CroTeam tarafından geliştirilen Serious Sam serisinin yeni oyunu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Anlaşılan yeni oyun görsel yönden oyuncuları bir hayli memnun edecek. Geliştiricilerin açıklamasına göre Serious Sam 4'te daha gerçekçi karakter hareketlerinin oluşturulmasını sağlayan motion capture ve objelerin gerçek uzaklıklarını saptamaya yarayan fotogrametri sistemlerini kullanacak.



Bunun yanında oyunun motoru Serious Engine'in güncellenerek Vulkan API ile uyumlu hale getirildiği de belirtiliyor. Vulkan API sayesinde geliştiriciler grafik birimlerine manuel olarak doğrudan müdahale edebiliyor. Geliştiriciler optimizasyon yaparken daha özgür çalıştıkları için işlemciye fazla yük binmiyor. Vulkan API ile ilgili daha geniş bilgi için buradaki makalemizden yararlanabilirsiniz.



http://www.tweaktown.com/news/50095/serious-sam-4-look-more-realistic-supports-vulkan-api/index.html