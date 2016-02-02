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Serious Sam 4 Vulkan API Desteğine Sahip Olacak

Serious Sam serisinin yeni oyunu Serious Sam 4'ün motion capture ve fotogrametri'nin avantajlarını kullanmanın yanı sıra Vulkan API'den de yararlanacağı açıklandı.
3 yıl
3,2b
1
4
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Serious Sam 4 Vulkan API Desteğine Sahip Olacak

CroTeam tarafından geliştirilen Serious Sam serisinin yeni oyunu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Anlaşılan yeni oyun görsel yönden oyuncuları bir hayli memnun edecek. Geliştiricilerin açıklamasına göre Serious Sam 4'te daha gerçekçi karakter hareketlerinin oluşturulmasını sağlayan motion capture ve objelerin gerçek uzaklıklarını saptamaya yarayan fotogrametri sistemlerini kullanacak.
Bunun yanında oyunun motoru Serious Engine'in güncellenerek Vulkan API ile uyumlu hale getirildiği de belirtiliyor.  Vulkan API sayesinde geliştiriciler grafik birimlerine manuel olarak doğrudan müdahale edebiliyor. Geliştiriciler optimizasyon yaparken daha özgür çalıştıkları için işlemciye fazla yük binmiyor. Vulkan API ile ilgili daha geniş bilgi için buradaki makalemizden yararlanabilirsiniz.
 

http://www.tweaktown.com/news/50095/serious-sam-4-look-more-realistic-supports-vulkan-api/index.html Yorum Yaz
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kasezo 3 yıl en beğenilen
en ıyısı second encounter dı. nerde devasa alanlarda uzerımıze akan yaratık surulerı nerede abuk subuk havalandırma delıklerınde gezındıgımız ucuncu oyun..oyunun ruhuna res be.. nerede basından sonuna dev alanlarda gecen ılk oyuınlar nerede sonra cıkan abuk oyunlar.
en ıyısı second encounter dı. nerde devasa alanlarda uzerımıze akan yaratık surulerı nerede abuk subuk havalandırma delıklerınde gezındıgımız ucuncu oyun..oyun...
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kasezo 3 yıl en beğenilen
en ıyısı second encounter dı. nerde devasa alanlarda uzerımıze akan yaratık surulerı nerede abuk subuk havalandırma delıklerınde gezındıgımız ucuncu oyun..oyunun ruhuna res be.. nerede basından sonuna dev alanlarda gecen ılk oyuınlar nerede sonra cıkan abuk oyunlar.
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Captain_Ivy 3 yıl
hl 3
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0quz28 3 yıl
Ac1DBuRN
Serious Engine modası geçmiş bir motor değil miydi? Vulkan desteklese ne fayda

geliştirmişlerdir sonuçta örnek batmanın son oyunu unreal engine 3 ile yapılmış ama 4 gibi duruyor bunun gibi
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Ac1DBuRN 3 yıl
Serious Engine modası geçmiş bir motor değil miydi? Vulkan desteklese ne fayda
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