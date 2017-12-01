Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bitcoin açıklaması

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sanal paralara dayalı işlemler hakkında açıklama yayınladı. SPK tarafından aracı kurumlara gönderilen Genel Mektup’ta yer alan açıklamada Bitcoin ve türevi dijital para sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda bildiride bulunuldu.

Genel Mektup'ta Bitcoin ve benzeri sanal paraların fark kontratı işlemlerine konu olup olmayacağı, sanal paralara dayalı türev araçlara yönelik müşterilere hizmet verilip verilmeyeceği hakkında kurula muhtelif aracı kurumlar tarafından görüş taleplerinin iletildiği bildirildi.

Türkiye’de sanal para birimleri ile ilgili olarak bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan türev kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para birimlerinin bulunmadığının altı çizildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sanal para birimleri ile ilgili düzenleme bulunmadığından dolayı sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini belirtti.