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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bitcoin açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sanal para birimleri ile ilgili düzenleme bulunmadığından dolayı kripto para birimlerine dayalı spot veya türev işlem yapılmaması gerektiğini belirtti.
1 yıl
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11
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bitcoin açıklaması
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sanal paralara dayalı işlemler hakkında açıklama yayınladı. SPK tarafından aracı kurumlara gönderilen Genel Mektup’ta yer alan açıklamada Bitcoin ve türevi dijital para sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiği hususunda bildiride bulunuldu.

Genel Mektup'ta Bitcoin ve benzeri sanal paraların fark kontratı işlemlerine konu olup olmayacağı, sanal paralara dayalı türev araçlara yönelik müşterilere hizmet verilip verilmeyeceği hakkında kurula muhtelif aracı kurumlar tarafından görüş taleplerinin iletildiği bildirildi.

Türkiye’de sanal para birimleri ile ilgili olarak bir düzenleme veya tanımlama bulunmadığı ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan türev kapsamında yer alan türev araçlara dayanak teşkil edebilecek unsurlar içerisinde sanal para birimlerinin bulunmadığının altı çizildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sanal para birimleri ile ilgili düzenleme bulunmadığından dolayı sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini belirtti.


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Baelros 1 yıl en beğenilen
Uc haftada %40 kar ettiren baska bir sey var miymis?
1 Yanıt Yanıtla +19
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ScknNet 1 yıl
2 satır açıklama yapmışlar. Siz aynı cümleyi kelimelerin yerini değiştirerek sayfayı doldurmuşsunuz. Haber kaliteniz iyice düştü.
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Baelros 1 yıl sniper23
9100 Euro yu gorduydu valla. Bir ay once aldim acayip kardayim su ara
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firat_kilic 1 yıl
fasulye ithalatına devam...
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Kenan Memedov 1 yıl
Türkiye'de banka dahil hiçbir kurum güvenilir değildir.
Toplumda ahlak yok çünkü.
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Baelros 1 yıl
An itibariyle 8932 Euro oldu
Edit: 9155
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Baelros 1 yıl sniper23
9100 Euro yu gorduydu valla. Bir ay once aldim acayip kardayim su ara
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MS4343 1 yıl
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sanal para birimleri ile ilgili düzenleme bulunmadığından dolayı sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini belirtti.
Kısacası takip edip,nemalanamadıkları için kıl olunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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stalker(1979) 1 yıl MS4343
MS4343

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sanal para birimleri ile ilgili düzenleme bulunmadığından dolayı sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini belirtti.





Kısacası takip edip,nemalanamadıkları için kıl olunuyor.


Tamamen kontrollerindeki bir sistem olsaydı (borsa, iddia, piyango vs gibi) o zaman bu tarz açıklamaları görebilir miydik acaba?
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ScknNet 1 yıl
2 satır açıklama yapmışlar. Siz aynı cümleyi kelimelerin yerini değiştirerek sayfayı doldurmuşsunuz. Haber kaliteniz iyice düştü.
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Baelros 1 yıl en beğenilen
Uc haftada %40 kar ettiren baska bir sey var miymis?
1 Yanıt Yanıtla +19
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sniper23 1 yıl Baelros
Baelros

Uc haftada %40 kar ettiren baska bir sey var miymis?

Bir o kadar da kaybettiren tabi
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