Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir?

Server Türleri

Server ile PC Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genellikle sunucu olarak adlandırılan; uzaktan sürekli erişim sağlanabilecek şekilde tasarlanmış, kesintisiz internet bağlantısı bulunan ve kendisinden yanıt bekleyen diğer bilgisayarlara hizmet sunmak için çalışan cihazlara denir.Kısaca server; yüksek işlem gücüne sahip gelişmiş bir bilgisayardır.Barındırma yapılarına göre VPS server ve dedicated server gibi sunucu çeşitleri bulunmaktadır.Tek bir sunucunun tek bir kuruma ya da kişiye atanmasıdır. Başka kullanıcılarla paylaşılmadığından maksimum güvenlik ve mahremiyet sağlayabilen, genellikle kurumlar ve büyük siteler tarafından kullanılan maliyeti yüksek bir sunucu türüdür.: Sanal server da denen VPS, sunucuyu birden fazla sanal sunucuya bölerek tüm kullanıcıların depolama, bellek ve işlemci gibi kaynakları paylaşmasını amaçlar.: Geniş depolama ve üst düzey işlem gücüne sahip bulut sunuculardır. Genellikle “Cloud Computing” denen Amazon Web Hizmeti, Google Dokümanlar, Window Azure gibi bulut bilişim hizmetleri tarafından kullanılır.Kullanım amaçlarına göre server türleri ise aşağıda açıklanmıştır:: Dünya çapında yüzlerce oyuncuyu oyun verilerine erişmek için harici bir sunucuya bağlamaktan sorumludur. Xbox Live, oyun sunucularına örnek verilebilir.Web sayfalarının içeriklerini ve web sitesi dosyalarını, her istendiğinde birden çok kullanıcıya sunmaya çalışan bilgisayarlardır.Tarayıcınıza yazdığınız bir web sitesinin adresi ile bu tür bir sunucuya, depoladığı web sitesini görmek istediğinizi iletmiş olursunuz. Sonrasında server, siteye ait dosyaları sisteminde bulur ve görüntülemenizi sağlar.: Ağdaki diğer bilgisayarlar tarafından erişilebilir hale getirilen dosyaları barındıran sunuculardır.: Uygulama sunucusu, farklı işlevleri gerçekleştiren bağımsız uygulamaların çalışabileceği bir ortamdır.Web tabanlı uygulamaların depolanması, geliştirilmesi, işlenmesi ve çalıştırılmasında kullanılır. PHP, Java ve .NET Framework gibi örnekleri vardır.: Veritabanındaki herhangi bir bilgiyi tetikleme sorgusu ile alıp kullanıcıya göndererek verilere erişim sağlarlar.Büyük kuruluşlar genellikle depolama için veritabanı sunucuları kullanır. Kullanıcılar herhangi bir sorgu dili ile verilere erişebilir. Örnek: SQL ServerBelirli bir ağdaki istemciler için e-posta trafiğini yöneten ve iletileri depolayan bilgisayarlardır. SMTP ve POP3 örnek olarak verilebilir.DNS, web sitesi adreslerine karşılık gelen IP adreslerini yönlendiren sistemdir. DNS sunucuları internet kullanıcılarının bir web sitesine ulaşması için alan adlarını IP adresi denen web sitesi adreslerinin karşılık geldiği numaralarla eşleştirir.Tarayıcı ve istemciler arasında bağlantı, performans artırma, güvenlik ve erişilebilirlik amacıyla köprü görevinde olan bilgisayarlardır.Ağ üzerinden aynı sayfayı ziyaret etmek isteyen kullanıcılar için tüm sayfaları önbelleğe alarak daha hızlı yüklenmelerini ve ağın bant genişliğinin azalmasını sağlar.Dosya Aktarım Protokolü anlamına gelen FTP sunucusu en eski server türlerinden biridir. Dosyaların server ve bilgisayar arasındaki transferlerinden sorumludur.Medya sunucusu, ses ve video dosyalarını depolayan ve paylaşan özel bir donanım veya yazılımdır.