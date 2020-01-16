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    Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir?

    Genellikle sunucu olarak adlandırılan server; uzaktan sürekli erişim sağlanabilecek şekilde tasarlanmış, kesintisiz internet bağlantısı bulunan ve kendisinden yanıt bekleyen diğer bilgisayarlara...
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    Genellikle sunucu olarak adlandırılan server; uzaktan sürekli erişim sağlanabilecek şekilde tasarlanmış, kesintisiz internet bağlantısı bulunan ve kendisinden yanıt bekleyen diğer bilgisayarlara hizmet sunmak için çalışan cihazlara denir.
    Kısaca server; yüksek işlem gücüne sahip gelişmiş bir bilgisayardır.

    Server Türleri

    Barındırma yapılarına göre VPS server ve dedicated server gibi sunucu çeşitleri bulunmaktadır.
    •    Dedicated Server : Tek bir sunucunun tek bir kuruma ya da kişiye atanmasıdır. Başka kullanıcılarla paylaşılmadığından maksimum güvenlik ve mahremiyet sağlayabilen, genellikle kurumlar ve büyük siteler tarafından kullanılan maliyeti yüksek bir sunucu türüdür.
    •    VPS server : Sanal server da denen VPS, sunucuyu birden fazla sanal sunucuya bölerek tüm kullanıcıların depolama, bellek ve işlemci gibi kaynakları paylaşmasını amaçlar.
    •    Cloud Server : Geniş depolama ve üst düzey işlem gücüne sahip bulut sunuculardır. Genellikle “Cloud Computing” denen Amazon Web Hizmeti, Google Dokümanlar, Window Azure gibi bulut bilişim hizmetleri tarafından kullanılır.
    Kullanım amaçlarına göre server türleri ise aşağıda açıklanmıştır:
    •    Oyun Sunucusu (Online Game Server) : Dünya çapında yüzlerce oyuncuyu oyun verilerine erişmek için harici bir sunucuya bağlamaktan sorumludur. Xbox Live, oyun sunucularına örnek verilebilir.
    •    Web sunucusu (Web Server) : Web sayfalarının içeriklerini ve web sitesi dosyalarını, her istendiğinde birden çok kullanıcıya sunmaya çalışan bilgisayarlardır.

    Tarayıcınıza yazdığınız bir web sitesinin adresi ile bu tür bir sunucuya, depoladığı web sitesini görmek istediğinizi iletmiş olursunuz. Sonrasında server, siteye ait dosyaları sisteminde bulur ve görüntülemenizi sağlar.
    •    Dosya sunucusu (File Server) : Ağdaki diğer bilgisayarlar tarafından erişilebilir hale getirilen dosyaları barındıran sunuculardır.
    •    Uygulama Sunucusu (Application Server) : Uygulama sunucusu, farklı işlevleri gerçekleştiren bağımsız uygulamaların çalışabileceği bir ortamdır.

    Web tabanlı uygulamaların depolanması, geliştirilmesi, işlenmesi ve çalıştırılmasında kullanılır. PHP, Java ve .NET Framework gibi örnekleri vardır.
    •    Veritabanı Sunucusu (Database Server) : Veritabanındaki herhangi bir bilgiyi tetikleme sorgusu ile alıp kullanıcıya göndererek verilere erişim sağlarlar.

    Büyük kuruluşlar genellikle depolama için veritabanı sunucuları kullanır. Kullanıcılar herhangi bir sorgu dili ile verilere erişebilir. Örnek: SQL Server
    •    E-Posta Sunucusu (E-Mail Server) : Belirli bir ağdaki istemciler için e-posta trafiğini yöneten ve iletileri depolayan bilgisayarlardır. SMTP ve POP3 örnek olarak verilebilir.
    •    DNS Sunucusu (Domain Name Service Server): DNS, web sitesi adreslerine karşılık gelen IP adreslerini yönlendiren sistemdir. DNS sunucuları internet kullanıcılarının bir web sitesine ulaşması için alan adlarını IP adresi denen web sitesi adreslerinin karşılık geldiği numaralarla eşleştirir.
    •    Proxy Sunucusu (Proxy Server) : Tarayıcı ve istemciler arasında bağlantı, performans artırma, güvenlik ve erişilebilirlik amacıyla köprü görevinde olan bilgisayarlardır.

    Ağ üzerinden aynı sayfayı ziyaret etmek isteyen kullanıcılar için tüm sayfaları önbelleğe alarak daha hızlı yüklenmelerini ve ağın bant genişliğinin azalmasını sağlar.
    •    FTP Sunucusu (FTP Server) : Dosya Aktarım Protokolü anlamına gelen FTP sunucusu en eski server türlerinden biridir. Dosyaların server ve bilgisayar arasındaki transferlerinden sorumludur.
    •    Medya sunucusu (Media Server) : Medya sunucusu, ses ve video dosyalarını depolayan ve paylaşan özel bir donanım veya yazılımdır.

    Server ile PC Arasındaki Farklar Nelerdir?

    •    PC, kişisel kullanım için gereken minimum donanım göz önünde bulundurularak tasarlandığından maliyet açısından sunuculardan daha hesaplıdır. Donanımları çok daha kaliteli olduğundan sunucu maliyeti her zaman PC'den çok daha yüksektir.
    •    Sunucular, büyük verileri işleme ve yedekleme özelliğine sahiptirler. PC, kişiye özel küçük görevler için kullanıldığından daha az donanım gerektiririr.
    •    PC, yalnızca belirli sınırlı uygulamalar için yeterli olabilir, sunucular ağır iş yükünü kaldırabilir ve çoklu görev amacıyla kullanılabilir.
    •    Sunucuların sürekli erişilebilir olmaları için yedek güç kaynağı ve internet bağlantısı gerekir.
    •    Bir sunucu birden fazla işlemciyi destekleyebilir. Ayrıca sunucular depolama, işlemci ve bellek kapasiteleri açısından çok daha güçlüdürler.
    •    Sunucular kesintisiz çalışmak zorunda olduklarından soğutmak için oldukça yüksek sesle çalışan büyük fanlar kullanılır.
    •    Sunucular arıza durumunda bile 7/24 çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İki güç kaynağı, çift disk, çift ağ kartı gibi yedek bileşenleri vardır ve bir sunucu çalışırken bileşenlerini değiştirmek mümkündür.

     


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    eaglepaw_1903 7 sa.
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Sunucularla İlgili Bildiklerinizi Unutun. SMTP ve POP3 Bunlar Posta Sunucusu Örnekleri...
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    alemburda34 4 gün
    kaça yazdırdınız makaleyi bende sağlık için yazdırıyorum
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    burrnn 5 gün
    Server türleri değilde serverin kullanım amaçları olmasın o? Tür deyince aklıma benim rack,tower, blade falan geliyor.
    Edit: Düzeltme
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    spenx01 5 gün
    copy paste yaparken bosluklari ayarlayamamissin. Boyle gizli basin bultenlerini kaca yayinliyorsunuz?
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    Sipihrz 5 gün
    Ulen bu tür bir başlık olunca banko reklamdır bu diyorum reklam çıkıyor :D
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