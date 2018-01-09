Sgnl ile parmaklarınız kablosuz kulaklığa dönüşüyor

Güney Koreli Innomdle Lab girişimi tarafından 2016 sonlarında iki büyük kitle fonlama platformunda tanıtılan ve başarılı bir kampanya yürüten Sgnl yenilikçi saat kayışı CES 2018 fuarında da karşımıza çıktı.

Sgnl özellikleri

Sgnl özelliklerinden en önemlisi kemik iletimi yoluyla sesleri kulağınıza kadar getirmesi. Özel bir donanım barındıran cihaz, Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor ve kablosuz kulaklık haline geliyor.

Bir arama geldiğinde iki parmağınızı kulağınıza bastırıyorsunuz ve çağrı otomatik olarak cevaplanıyor. Ses parmak kemikleriniz üzerinden kulağınıza geliyor ve elinizi çekmeden konuşmaya devam ediyorsunuz.

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Bir çağrı yapmak istediğinizde ise uygulama üzerinden kişi atayabileceğiniz 5 adet LED bulunuyor. Tuş yardımı ile bu LED’lerden birisinin üzerine gelerek telefonunuz üzerinden atanmış kişiyi arayabiliyorsunuz.

200mAh kapasiteli bir bataryası olan Sgnl, 4 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Adım sayar olduğu için bir fitness bilekliği olarak da kullanabiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde kayışın akıllı saatlere uyumlu hale getirilmesi de düşünülüyor. Mart ayında piyasaya çıkacak ürün için bir fiyat açıklanmadı.