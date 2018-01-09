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Sgnl ile parmaklarınız kablosuz kulaklığa dönüşüyor

Çalan telefonunuz yetişemeyeceğiniz kadar uzaktaysa veya kalkmak istemiyorsanız Sgnl ile sadece işaret parmağınızı kulağınıza götürmeniz yeterli. Sgnl özellikleri bu yazımızda.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sgnl ile parmaklarınız kablosuz kulaklığa dönüşüyor

Güney Koreli Innomdle Lab girişimi tarafından 2016 sonlarında iki büyük kitle fonlama platformunda tanıtılan ve başarılı bir kampanya yürüten Sgnl yenilikçi saat kayışı CES 2018 fuarında da karşımıza çıktı.

Sgnl özellikleri

Sgnl özelliklerinden en önemlisi kemik iletimi yoluyla sesleri kulağınıza kadar getirmesi. Özel bir donanım barındıran cihaz, Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor ve kablosuz kulaklık haline geliyor.

Bir arama geldiğinde iki parmağınızı kulağınıza bastırıyorsunuz ve çağrı otomatik olarak cevaplanıyor. Ses parmak kemikleriniz üzerinden kulağınıza geliyor ve elinizi çekmeden konuşmaya devam ediyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "DJI’dan tek elde tutulabilen kamera dengeleyici"

Bir çağrı yapmak istediğinizde ise uygulama üzerinden kişi atayabileceğiniz 5 adet LED bulunuyor. Tuş yardımı ile bu LED’lerden birisinin üzerine gelerek telefonunuz üzerinden atanmış kişiyi arayabiliyorsunuz.

200mAh kapasiteli bir bataryası olan Sgnl, 4 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Adım sayar olduğu için bir fitness bilekliği olarak da kullanabiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde kayışın akıllı saatlere uyumlu hale getirilmesi de düşünülüyor. Mart ayında piyasaya çıkacak ürün için bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.phonearena.com/news/The-Sgnl-wristband-lets-you-hear-phone-calls-through-your-fingers_id101421 Yorum Yaz
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EyeCoral 1 yıl en beğenilen
Son zamanlarda gördüğüm en yenlikçi ve teknolojik ürün bu...ses kalitesi iyiyse çok gelecek vaadediyor.
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deniz_sea 1 yıl
Birde romatizmaya iyi gelirse tadından yenmez. Fizik tedavi gibi olur :):):)
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mehmedaltair 1 yıl
Herkes müthiş teknoloji falan yazmış da zaten bu halihazırda Xiaomi Mi Mix'te denenen piezoelektrik ahize sistemi ve Xiaomi çok eleştiri aldığı için ikinci versiyonda bundan vazgeçti. Yenilikçi desem yenilikçi değil başarılı desem başarılı bir sistem değil gidip bunda 350-400 dolar çekerler o parayı vermek akıl karı değil.
Herkes müthiş teknoloji falan yazmış da zaten bu halihazırda Xiaomi Mi Mix'te denenen piezoelektrik ahize sistemi ve Xiaomi çok eleştiri aldığı için ikinci ver...
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freefalcon 1 yıl
Teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki sınav sistemini değiştirmedikleri sürece kopya çekmek her daim mümkün artık...
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Fashionality 1 yıl
cidden yenilikci bir teknoloji... ses net duyulabiliyorsa metro ya da otobusteki kalabalik ortamda telefonu arayip cepten cikartmaya gerek kalmadan parmagini kulagina dayayip konusabilirsin
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gxhero 1 yıl
Akıllı saatlerde olması gereken özellik bu işte inş yakın zamanda pil ve bağlantı girişlerini saat kordonuna eklemek gibi bir fikirde akıllarına gelirse (ki gelmiyor) ince ve tasarımı iyi saatler göre biliriz.
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OverClocK1ng 1 yıl
"Sgnl özelliklerinden en önemlisi kemik iletimi yoluyla sesleri kulağınıza kadar getirmesi."
Ben de kaç gündür kemik iletimli kulaklık bakıyordum..
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netstat 1 yıl
ne zamandır yenilikçi teknolojilere hasret kalmıştık. çerçevesiz telefon filan laga luga böyle şeyler yeni teknoloji işte
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Kerim5100 1 yıl
Son 10 yıldaki en teknolojik buluş olabilir. Şunun bileklik olanı 100-150$ bandında gelsin, alıcısı şimdiden hazır :)
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mehmedaltair 1 yıl
Herkes müthiş teknoloji falan yazmış da zaten bu halihazırda Xiaomi Mi Mix'te denenen piezoelektrik ahize sistemi ve Xiaomi çok eleştiri aldığı için ikinci versiyonda bundan vazgeçti. Yenilikçi desem yenilikçi değil başarılı desem başarılı bir sistem değil gidip bunda 350-400 dolar çekerler o parayı vermek akıl karı değil.
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system electronıc 1 yıl
Bence 2018 yılına damga vuracak bir girişim, fiyat nasıl olacak acaba, inşallah çok astronomik bir fiyat olmaz da alıp deneyebiliriz. Sıkı takibe aldım ben bu ürünü.
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TheLastNinja 1 yıl
Sonuçta havayı titreştireceğine parmağınızdaki kemiği titreştiriyor. Şaşılacak bir şey değil. (Küçümsemek için yazmadım, bence güzel-orijinal bir fikir)
Ayrıca EKREM71 hesabından yazıldığına göre ve Erdi'nin geçen gün belirttiğine göre (CES fuarına yalnız geldim demişti) ekrem71 ile erdi aynı kişi mi acaba diye sorasım geldi.
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Spider_hip 1 yıl
Ses parmak kemiklerinden mi iletiliyormuş? Yani bileklikten hiç ses çıkmıyor, dışarıya iletilmiyor. Bileklikten doğruca kemiğe, kemikte, parmak ucuna kadar taşıyıp, bastırdığımız kulağımızın içine?
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