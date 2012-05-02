‘Shadowrun Returns’ ile efsane yeniden doğuyor.





Harebrained Schemes adlı oyun stüdyosu tarafından başlatılan Kickstarter kampanyası kısa bir süre içinde hedeflen 400.000$’lık miktardan fazlasına ulaştı. Oyunun yaratıcısı Jordan Weisman’nın önderlik ettiği bu kampanya da 1.895.722$’lık bağış toplanmış durumda.





Zengin grafiklere ve derin bir hikaye yapısına sahip olan ‘Shadowrun’ 90’lı yıllarda boy göstermiş tek kişilik bir oyun. Karakter gelişiminde ki derin yapı ve taktiksel savaşın önemini başarılı bir şekilde yansıtan yapımın bu özelliklerini günümüz modern oyunlarında görmekte zorluk çektiğimiz oluyor. Shadowrun Returns'te ilk oyunun yapımında görev alan yazar ve tasarımcı kadrosunun da projede yer alacağı belirtiliyor.





‘Shadowrun Returns’ için kesin bir çıkış tarihi verilmese de oyunun en kısa zamanda PC, Mac, iOS ve Android platformları için geleceği belirtiliyor.

http://www.joystiq.com/2012/04/30/shadowrun-returns-concludes-kickstarter-at-1-8-million-in-contr/