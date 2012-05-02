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‘Shadowrun Returns’ ile efsane yeniden doğuyor.

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Harebrained Schemes adlı oyun stüdyosu tarafından başlatılan Kickstarter kampanyası kısa bir süre içinde hedeflen 400.000$’lık miktardan fazlasına ulaştı. Oyunun yaratıcısı Jordan Weisman’nın önderlik ettiği bu kampanya da 1.895.722$’lık bağış toplanmış durumda.

Zengin grafiklere ve derin bir hikaye yapısına sahip olan ‘Shadowrun’ 90’lı yıllarda boy göstermiş tek kişilik bir oyun. Karakter gelişiminde ki derin yapı ve taktiksel savaşın önemini başarılı bir şekilde yansıtan yapımın bu özelliklerini günümüz modern oyunlarında görmekte zorluk çektiğimiz oluyor. Shadowrun Returns'te ilk oyunun yapımında görev alan yazar ve tasarımcı kadrosunun da projede yer alacağı belirtiliyor.

‘Shadowrun Returns’ için kesin bir çıkış tarihi verilmese de oyunun en kısa zamanda PC, Mac, iOS ve Android platformları için geleceği belirtiliyor.

http://www.joystiq.com/2012/04/30/shadowrun-returns-concludes-kickstarter-at-1-8-million-in-contr/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YGA 7 yıl
Oyun sadece PC versiyonu olarak ciksa cok daha iyi olur. Mobile dustugunde az da olsa insan oynama istegini kaybediyor.
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Nz9 7 yıl
sonerrap
ilk iosa gelir :)

Adam doğruları söylemiş fakat 2 eksi almış fuc...ng adaletini dünya.
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Sodalayn 7 yıl
bu oyunu oldum olası sevmem bildiginiz geow'un mobilini yapmaya çalışmışlar ama olmamış ben hayır diyorum.
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Batuist 7 yıl
hedeflenen bağış ile toplanan bağış arasında ciddi bir uçurum var.. milyoner olmak bu kadar kolaymıydı??? bizde mi bağış toplasak acaba oyun yapcaz diye :))
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leventalpsal 7 yıl
Bilmediğim eski bir hazine keşfetmiş oldum... Biraz Blade Runner biraz Syndicate tadında...
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Nepennthe 7 yıl
eğer hedeflediklerine ulaşabilirlerse bomba gibi düşecektir bu oyun piyasaya
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zetnakah 7 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum
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Fehva 7 yıl
ilk yorum falan muhabbeti olmasın diye ilk yorum :D
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