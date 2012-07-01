Sharkoon'dan yeni bir oyuncu faresi daha; Drakonia

Sharkoon firması, üzerindeki farklı desenlerle dikkat çeken yeni oyuncu faresi Drakonia ile ürün grubunu genişletiyor.



29.99 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi beklenen Drakonia, 126 mm x 88.1 mm x 41.8 mm ebatlarında tasarlanmış. Her biri 5'er gram olmak üzere 6 adet ağırlıkla gelen Drakonia'nın toplam ağırlığı 150 grama kadar ulaşıyor. 5000 Dpi'lik Avago ADNS-9500 lazer sensöre ve 180 cm uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen farenin üzerinde programlanabilir 11 adet tuş ve 4 yönlü tekerlek tuşu (scrool) bulunuyor. Dahili bellek sayesinde 5 farklı kullanıcı profili oluşturma imkanı tanınmış.



Son olarak 30G hızlanma ve 4 adet plastik taban sunan farenin sol kısmında LED göstergeler konumlandırılmış. LED'ler farenin o anda seçili olan dpi seviyesini gösteriyor.

