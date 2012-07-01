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Sharkoon'dan yeni bir oyuncu faresi daha; Drakonia

6 yıl
6,8b
1
10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sharkoon'dan yeni bir oyuncu faresi daha; Drakonia
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Sharkoon firması, üzerindeki farklı desenlerle dikkat çeken yeni oyuncu faresi Drakonia ile ürün grubunu genişletiyor.
29.99 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla boy göstermesi beklenen Drakonia, 126 mm x 88.1 mm x 41.8 mm ebatlarında tasarlanmış. Her biri 5'er gram olmak üzere 6 adet ağırlıkla gelen Drakonia'nın toplam ağırlığı 150 grama kadar ulaşıyor. 5000 Dpi'lik Avago ADNS-9500 lazer sensöre ve 180 cm uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen farenin üzerinde programlanabilir 11 adet tuş ve 4 yönlü tekerlek tuşu (scrool) bulunuyor. Dahili bellek sayesinde 5 farklı kullanıcı profili oluşturma imkanı tanınmış.
Son olarak 30G hızlanma ve 4 adet plastik taban sunan farenin sol kısmında LED göstergeler konumlandırılmış. LED'ler farenin o anda seçili olan dpi seviyesini gösteriyor.
Sharkoon'dan yeni bir oyuncu faresi daha; Drakonia
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Sharkoon'dan yeni bir oyuncu faresi daha; Drakonia
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ReDComrade 6 yıl en beğenilen
kablosunun deseni bahçe hortumuna benziyor arkadaş
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Oziko 6 yıl
Yılan derisi Safari etkisi yaratacak, gazino kullanıcıları için leopar faremiz de mevcut.
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SpawnOnur 6 yıl
Tasarimi enfes duruyor ama elimde g 700 var macrolari cok işe yariyor oynadigim mmorpglerde.Keske g 700 de bole guzel renkte janjanli yapsalardi.
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teramit 6 yıl
solaklar ne olacak ?
gerçek solaklar
türkiye ye gelmiyor sol fare modelleri olsa bile.
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Recharged 6 yıl
Tasarımları çok iyi.Bu üründe alınası olmuş.
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bigelowlqebc 6 yıl
Güzel bir ürüne benziyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ReDComrade 6 yıl en beğenilen
kablosunun deseni bahçe hortumuna benziyor arkadaş
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MustafaNr 6 yıl
Bunları Direk Yurt dışından alıcan klayve ile beraber gümrükte sıkıntıtda olmaz :)
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Pardus Linux 6 yıl
Tasarımı, renkleri ve desenleri çok hoşuma gitti. Güzel bir ürüne benziyor.
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MxFxOx 6 yıl
tam istediğim gibi tuşların yeri çok iyi yalnız başparmak yerinden plastik zamanla yerinden çıkabilir
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bayraak 6 yıl
Sharkoon iyi yolda ilerliyor
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