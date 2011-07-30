Sharkoon'dan yeni oyuncu kulaklığı; X-Tactic SR

Oyuncular için çevre birimleri hazırlayan Sharkoon, Amazon.com ile işbirliğine giderek hazırladığı X-Tactic SR model isimli yeni kulaklığını duyurdu. Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic II ve Dolby Headphone teknolojilerine destek sunan yeni kulaklık, kullanıcılarının saran 3D ses deneyimi yaşatmayı vaad ediyor.

Deri kaplı kafa bandına, dahili mikrofona ve ses kontrol butonlarına sahip olan kulaklıkla birlikte kısaca SCU olarak tanımlanan ses kontrol ünitesi de geliyor. Bu üniteye iki set kulaklık daha takılabiliyor ve bu sayede 3D ses diğer kullanıcılar için genişletilmiş oluyor. 16 Ağustos'da Amazon.com üzerinden Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak olan kulaklığın fiyatı 139.99$ olarak açıklanırken, ön-sipariş yapan kullanıcılara diğer alışverişlerinde kullanılmak üzere 10$ hediye çeki verilecek.