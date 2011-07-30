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Sharkoon'dan yeni oyuncu kulaklığı; X-Tactic SR

7 yıl
12,3b
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6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için çevre birimleri hazırlayan Sharkoon, Amazon.com ile işbirliğine giderek hazırladığı X-Tactic SR model isimli yeni kulaklığını duyurdu. Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic II ve Dolby Headphone teknolojilerine destek sunan yeni kulaklık, kullanıcılarının saran 3D ses deneyimi yaşatmayı vaad ediyor.
Deri kaplı kafa bandına, dahili mikrofona ve ses kontrol butonlarına sahip olan kulaklıkla birlikte kısaca SCU olarak tanımlanan ses kontrol ünitesi de geliyor. Bu üniteye iki set kulaklık daha takılabiliyor ve bu sayede 3D ses diğer kullanıcılar için genişletilmiş oluyor. 16 Ağustos'da Amazon.com üzerinden Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak olan kulaklığın fiyatı 139.99$ olarak açıklanırken, ön-sipariş yapan kullanıcılara diğer alışverişlerinde kullanılmak üzere 10$ hediye çeki verilecek. 

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xLmNt13 7 yıl
Ben roccat kave 5+1 aldım gerçek 5+1 çok iyi.Oyun ve filmlerde çok iyi ses veriyor. Müzik performansı baslarda iyi olsa da mid ve tizlerde biraz zayıf kalıyor.
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homebird 7 yıl
Umarım eski modelde olduğu gibi gerçek 5.1 desteği vardır. Yoksa her kanala tek hoparlör koyduysa hiçbir cazibesi kalmıyor kulaklığın.
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terapati 7 yıl
Ürünü memleket sınırları içinde satan veya gören var mıdır acep?

Edit: Bu arada amazon fiyatı 139$ civarıydı yanlış hatırlamıyorsam.
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qoqoCAN 7 yıl
Mikrofonu hariç güzele benziyor. Ama günümüz sıcaklarında o Kulaklığı kafaya taktığınızda kulakları saran kumaşımsı yerler adeta kulakların pişmesine neden olabilir. Creative Fatal1ty kullanıyorum ondada benzer bir yapı var ve takınca gerçekten cok sıcak oluyor. Sıcağı sorun etmyeceklerin ilgisini çekebilir =)
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