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    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri - 12 Mart

    Amazon Bahar Fırsatları kapsamında her gün önemli indirimler yapılıyor. Bugün indirimli fiyata satın alabileceğiniz çeşitli ürünleri listeledik.                     
    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri (12 Mart)
    Amazon’un Bahar Fırsatları bu hafta başladı, 28 Mart’a kadar devam edecek. Kampanyanın ilk gününden itibaren çok sayıda üründe cazip fiyatlar göze çarpıyor. Bu içeriğimizde bugünün öne çıkan indirimlerini bir araya getirdik.

    Günün Öne Çıkan İndirimleri 12 Mart

    Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon’un “aradaki fark iade” avantajı Bahar Fırsatları boyunca geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı 28 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark iade edilecek. Bu sayede bir ürün satın alırken “Acaba fiyatı daha da düşer mi?” endişesi yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz. Fiyat farkı iadesinden yararlanmak için Prime üyesi olmanız ve satın aldığınız üründe “Fırsat", "Prime Fırsatı", "Bahar Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketinden birisinin bulunması gerekiyor.

    Gerçek indirimler DH'de!

    Gerçek indirimleri bulmak için saatler harcamanıza gerek yok. Tüm sitelerdeki gerçek indirimlere ulaşmak için DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    ?? DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
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