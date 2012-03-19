Sharp'dan Gingerbread yüklü RW-T110 tablet modeli

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Japon Sharp firması, bütçe dostu tabletleriyle de özellikle kendi ülkesinde başarılı satışlar yapıyor.





Geçen yıl ki 7 inçlik RW-T107 modelinden sonra bu kez RW-T110 modeli ile tüketicinin karşısına çıkıyor.





RW-T110 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekrana sahip. 1GHz hızında çalışan TI OMAP işlemcisinden güç alan tablet 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi barındırıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 2.3 Gignerbread sürümü tercih edilmiş.





Japonya'da geniş bir kullanım alanı bulmaya başlayan yakın alan iletişimi - NFC yongası da modele entegre olarak geliyor. Tablet enerjisini 6240mAh batarya ile sağlıyor ve 9 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.





WiFi, Bluetooth 2.1, GPS, 9.9mm kalınlık, 640gr ağırlık diğer özellikleri arasında. 27 Mart tarihinde piyasaya sürülecek modelin fiyatı ve uluslararası lansmanı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.