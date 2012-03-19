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Sharp'dan Gingerbread yüklü RW-T110 tablet modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Japon Sharp firması, bütçe dostu tabletleriyle de özellikle kendi ülkesinde başarılı satışlar yapıyor.

Geçen yıl ki 7 inçlik RW-T107 modelinden sonra bu kez RW-T110 modeli ile tüketicinin karşısına çıkıyor.

RW-T110 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte ekrana sahip. 1GHz hızında çalışan TI OMAP işlemcisinden güç alan tablet 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi barındırıyor. İşletim sistemi olarak ise Android 2.3 Gignerbread sürümü tercih edilmiş. 

Japonya'da geniş bir kullanım alanı bulmaya başlayan yakın alan iletişimi - NFC yongası da modele entegre olarak geliyor. Tablet enerjisini 6240mAh batarya ile sağlıyor ve 9 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.

WiFi, Bluetooth 2.1, GPS, 9.9mm kalınlık, 640gr ağırlık diğer özellikleri arasında. 27 Mart tarihinde piyasaya sürülecek modelin fiyatı ve uluslararası lansmanı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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E_Aydin35 7 yıl
Tablet'e NFC yongasını eklemek'de farklı olucak açıkcası ayrıca galiba bir ilk güzel olucak farklıık yaratmıs adamlar..
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söny 7 yıl
Fiyat olarak vermediklerinde kullancıların pek dikkatını almıyor bu haberler fp ürünü olabilirmi bilmem ama güzele benziyor
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createemir 7 yıl
napolyon94
Sharp bu ne!

Kardeşim ülkemizde çok yüksek donanımlı tabletler kullanılmıyo. Gelmiyoda. Alıcaksanız o yorumu yapın. Almıcaksanız yapmayın..
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refko 7 yıl
Bütçe dostu olarak güzel bir tablete benziyor. Batarya bütçe dostu tabletlere göre gayet iyi. Bakalım fiyat ne kadar bütçe dostu.
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aziz77 7 yıl
sharp her zaman kaliteli mal üertir umarım bundada başarılı olurlar,piyasaya fiiyat performans ürünü lazım.
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mehmet_roer 7 yıl
Herşey iyi hoş güzel ama 2.3'ü hiçbir şekilde açıklayamazlar
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raptor2009 7 yıl
Ya neden bu ne anlamıyorum illaki donanım olarak uçması 4+1 işlemciler falan mı lazım ne güzel bütçe dostu kullanışlı bir alet marka da güvenilir keşke o fiyatlara bu aletler bizim ülkemizde de olsa...
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napolyon94 7 yıl
Sharp bu ne!
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