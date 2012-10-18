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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp'ın IGZO paneline sahip ilk tablet AQUOS Pad SHT21 duyuruldu

6 yıl
2,3b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sharp, IGZO LCD teknolojisine sahip ilk tablet bilgisayar olan AQUOS Pad SHT21'i Japon KKDI operatörünün Tokyo tanıtım organizasyonunda resmen duyurdu. 7 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlük ekranı diğer LCD'lere oranla iki buçuk kat daha fazla pil ömrü vaat eden yeni AQUOS Pad, sahip olduğu Qualcomm'un 28nm'lik Snapdragon S4 çipsetiyle enerji tasarrufu odaklı geliştirildiğini ispat ediyor ve segmentinin en yüksek kullanım süresini sunmayı başarıyor.
Amorf silikonun yerine tercih edilen bir yarı iletken materyal olan indiyum galyum çinko oksit (IGZO) ile üretilen saydam ince film transistörler üzerinde elektronlar dört kata kadar daha hızlı hareket edebiliyor. Bu sayede transistörlerin boyutu azalıyor, 1.75mm çerçeveye sahip 7 inçlik paneller üretilebiliyor ve en önemlisi elektronların kolay hareket edebilmesi ekranın daha seyrek aralıklarla yenilenmesini sağlayarak pil tüketimini düşürecek. Sıradan LCD'lerden yarı yarıya daha az LED aydınlatmaya ihtiyaç duyan ve bununla birlikte daha yüksek parlaklık değerlerine ulaşılabilmesine imkan tanıyan IGZO paneller, daha küçük piksel taramasını mümkün kılarak yüksek piksel yoğunluklarına ulaşılabilmesini de kolaylaştırıyor.
AQUOS Pad SHT21, onu özel kılan ekranı dışında 1.5GHz çift çekirdekli MSM8960 çipset, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arka, VGA ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, 64GB'a kadar microSD desteği, GPS, IP5X/IP7X su, IP5X toz dayanıklılığı, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, Sharp'ın kendi kullanıcı arayüzü ve 3,460mAh'lik bir pille geliyor. 280 gram ağırlığında ve 8.9mm kalınlığındaki tablet bilgisayar, Japonya'da 4G LTE iletişim teknolojisi destekli olarak KDDI operatörü ile birlikte Aralık ayının ortalarında satışa sunulacak. Cihazın nasıl fiyatlandırılacağına dair bir açıklama yapılmadı.


http://www.sharp.co.jp/products/sht21/ Yorum Yaz
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Paul Klee 6 yıl en beğenilen
Türkiye ne dandik bi ülke arkadaş, o kadar cihaz çıkıyor ama hiçbiri satılmıyor burda
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Krone 6 yıl
Sharp kalitesi ne zaman ülkemize gelecek ?
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nurettinaz 6 yıl
Sharp ülkemizde de kolay erişebilir olsa. Dünyanın en iyi ekran üreticisi...
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haymatloshan 6 yıl
Pili geliştiremiyorlar lakin pil tüketimini düşürüyorlar bu da iyi bir gelişme diyebiliriz.Pil teknolojisinde devrime ihtiyaç var acil olarak.
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erturk unal 6 yıl
tabletten çok reeder'i andırıyor.
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FERFEROS 6 yıl
Hangi cihazı alacağıma karar veriyorum. Pat yenisi duyuruluyor :)



Ülkemize gelir umarım.
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Technotronic 6 yıl
yine japonya pazarına özel olur sanırım
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Clawsi 6 yıl
O bu değilde bu hologram teknolojisini ne vakit mobil dünyaya taşıyacaklar çok merak ediyorum. Bu arada igzo Candır.
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zengier 6 yıl Clawsi
Clawsi

O bu değilde bu hologram teknolojisini ne vakit mobil dünyaya taşıyacaklar çok merak ediyorum. Bu arada igzo Candır.

nerde hologram var ki mobil dunyaya ulassin.
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Onurcan91 6 yıl
Gökten Pad yağıyor son 1 haftadır..
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xconnect 6 yıl
Bu gün kendimi darı ambarına dalmış tavuk gibi hissettim. Neye saldıracağımı bilemez vaziyetteyim. Sayın editörler, bu kadar güzel gelişmeleri aynı güne sığdırmak mecburiyetinde misiniz!
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Paul Klee 6 yıl
Türkiye ne dandik bi ülke arkadaş, o kadar cihaz çıkıyor ama hiçbiri satılmıyor burda
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brci 6 yıl
smartphone yağmuru başlamış
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