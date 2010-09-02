Sharp'tan Quattron teknolojili 3D LED TV

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, Quattron teknoloji dünyanın ilk 3D TV'sini duyurdu. Quattron teknolojisini hatırlatmak gerekirse, Sharp'ın geçtiğimiz aylar içinde "Quad Pixel" olarak tanımladığı teknoloji olan Quattron, standart olarak kullanılan RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renklere sarıyı ekleyen bir teknolojidir. Klasik olarak kullanılan RGB'yi RGBY'ye dönüştüren bu teknoloji ile panellerde kullanılan renk gamutunu yükseltiyor ve kullanıcılara çok daha gerçekçi ve çeşitli renkler sunuyor. Sharp'ın 3D teknolojisine yer verdiği LED TV'sinde kullanılan Super Edge adlı aydınlatma teknolojisi ile bu seri altında üretilecek televizyonların 1.8 kat daha parlak ve kaliteli görüntüler sunacağı belirtiliyor. Sharp'ın Quattron teknolojisine yer verdiği 3D TV'sini 60 inç'lik boyutlarda üreteceği belirtildi. Sharp'ın Quattron teknolojili 3D LED TV'sinde 3D içerikleri görüntüleyebilmek için Active Shutter gözlük gerekiyor. Sahip olduğu yeni görüntü teknolojilerinin dışında, Sharp'ın yer verdiği Aquos Net Plus desteği ile Flickr ve YouTube gibi sitelere TV'ler üzerinden erişim sağlanabilecek. Sharp'ın açıklanan ilk özellikleriyle şimdiden dikkat çeken Quattron teknolojili 3D LED TV'sinin diğer teknik detayları yakında açıklanacak. Quattron teknolojisi 4 renk filtreleyen 3D TV'nin fiyatının 5385$ civarı olması beklenirken piyasaya sunulacağı tarih hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.