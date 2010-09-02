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Sharp'tan Quattron teknolojili 3D LED TV

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, Quattron teknoloji dünyanın ilk 3D TV'sini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
40,2b
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, Quattron teknoloji dünyanın ilk 3D TV'sini duyurdu. Quattron teknolojisini hatırlatmak gerekirse, Sharp'ın geçtiğimiz aylar içinde "Quad Pixel" olarak tanımladığı teknoloji olan Quattron, standart olarak kullanılan RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renklere sarıyı ekleyen bir teknolojidir. Klasik olarak kullanılan RGB'yi RGBY'ye dönüştüren bu teknoloji ile panellerde kullanılan renk gamutunu yükseltiyor ve kullanıcılara çok daha gerçekçi ve çeşitli renkler sunuyor. Sharp'ın 3D teknolojisine yer verdiği LED TV'sinde kullanılan Super Edge adlı aydınlatma teknolojisi ile bu seri altında üretilecek televizyonların 1.8 kat daha parlak ve kaliteli görüntüler sunacağı belirtiliyor. Sharp'ın Quattron teknolojisine yer verdiği 3D TV'sini 60 inç'lik boyutlarda üreteceği belirtildi. Sharp'ın Quattron teknolojili 3D LED TV'sinde 3D içerikleri görüntüleyebilmek için Active Shutter gözlük gerekiyor. Sahip olduğu yeni görüntü teknolojilerinin dışında, Sharp'ın yer verdiği Aquos Net Plus desteği ile Flickr ve YouTube gibi sitelere TV'ler üzerinden erişim sağlanabilecek. Sharp'ın açıklanan ilk özellikleriyle şimdiden dikkat çeken Quattron teknolojili 3D LED TV'sinin diğer teknik detayları yakında açıklanacak. Quattron teknolojisi 4 renk filtreleyen 3D TV'nin fiyatının 5385$ civarı olması beklenirken piyasaya sunulacağı tarih hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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DH Misafiri 6 yıl
Sharp lc60le740 bu model nasıl sizce arkadaşlar. Ben almayı düşünüyorum karar veremedim. Yada tavsiyeniz varmı.
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Turboducato 6 yıl
samsung amoled birini kaldıryor
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Properties 6 yıl
Oha adam konuyu 2 Eylül 2010; 19:04:45 tarihinde acmis
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the_gunner 6 yıl
Bu arada bu tv'nin abd fiyatlarini arastirdim:

En ust seri icin (8 serisi)
80" 4800 dolar
70" 3000 dolar
60" 2100 dolar
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aglarm 6 yıl
konu dışında gördüm ilanı şimdi ne yazmalıyım buraya
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Quarysma 6 yıl
Amazon'da 1749 dolar. Bizdeki tahmini beklenen fiyat 5385 dolar :) Bu nasıl bir vergi sistemidir yâ rab! Allah başımızdakileri eksik etsin tez zamanda inşallah!..
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the_gunner 6 yıl Quarysma
Quarysma
Amazon'da 1749 dolar. Bizdeki tahmini beklenen fiyat 5385 dolar :) Bu nasıl bir vergi sistemidir yâ rab! Allah başımızdakileri eksik etsin tez zamanda inşallah!..

iyi de tv'de bildigim kadariyla sadece %18 kdv + 30-40 lira kadr trt bandrolu var devlete giden bir de ufak tefek harclar. gerisi distributor + bayi + satis danisma + cart curt kari.
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DH Misafiri 7 yıl
geçen hafta bunun 3D li olmayanını aldım gayet memnunum renkler sonye lg ye samsunga göre kat kat farklı ayrıca diğer ledlerden daha uygun aldım tavsıye ederim yalnızca otomatik kapanma sensörü var kendi kumandasından işlerm yapmazsanız belli bi süre sonra kapanıyo bi o özelliği kötü..
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ntpassport 9 yıl
fiyatda maşallah.. :)
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mobylette 9 yıl
o ek 5$ fiyata neden olan parça ne acaba?
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Kissed by Fire 9 yıl

fraktron

o ek 5$ fiyata neden olan parça ne acaba?


Açma kapama düğmesi
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Batuist 9 yıl
TVye görüntü veren renk bilgileride 4 kanal olmadıktan sonra hikaye... bugün tüm video formatlarında sadece 3 renk bilgisi yer alıyor yani sadece RGB kullanılıyor.. diğer renk bilgisini (Y) farklı algoritmalar kullanarak sanal olarak oluşturacak... geçiniz..
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tanak 9 yıl
yani 8000 tl civarı .. :(
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` quaD. 9 yıl
5385$
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Starblind 9 yıl

` quaD.

5385$



10 yıl sonra normal tv fiyatına düşer heralde
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CrySystem 9 yıl

` quaD.

5385$


Led tv de ilk başlarda bu civarlardaydı
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