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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle, barebone formundaki yeni bilgisayarı XH61'i duyurdu

7 yıl
30,9b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mini bilgisayar üretimindeki uzmanlığı ile sektörün saygın isimlerinden biri olan Shuttle, ürün gamına, XH61 adını verdiği mini bilgisayarını ekledi. Sade bir kasa tasarımına sahip olan bilgisayar, Intel H61 Express Chipset mimarisini temel alıyor ve LGA1155 işlemcilerinee destek sunuyor.
Shuttle XH61, bu özelliğine ek olarak 16 GB'a kadar destek sunan iki adet DDR3 bellek slotu, 1 adet 2.5 inç'lik SSD/HDD yuvası, 1 adet optik disk sürücü yuvası, 6 adet USB 2.0 girişi, D-Sub ve HDMI çıkışı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Shuttle'ın barebone formunda hazırladığı mini bilgisayarı XH61'in 186$ fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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Mobile Prof. 7 yıl
Biraz tuhaf yakindan gorup oyle karar vermek lazim.
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E_Aydin35 7 yıl
Minimi? ben pek minilik göremedimde ama yine adamlar bu alanda uzman deniliyor bu isimi alıyorlarsa emeğe saygı tasarım berbat ama önemli olan iç güzellik..:)
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