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Sigaralar artık kapalı dolaplarda ve yeni paketlerinde satılacak

2009 yılında yürürlüğe giren kapalı alanlardaki sigara yasağının kapsamını genişletiliyor. Buna göre tütün ürünleri artık kapalı dolaplarda ve markaların görünmediği yeni paketlerinde satılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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16 Mayıs 2008 tarihli 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle birlikte kapalı alanlarda sigara içilmesi kanunlarla yasaklandı. Buna göre ülke genelindeki kahvehaneler, kafeler, barlar, restoranlar ve eğlence mekanları dahil halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanları kapsayan sigara yasağına uymayanlara para cezası uygulanıyor.
Hükümet yetkililerinden yapılan son açıklamaya göre bu kez sigara satışlarına önemli düzenlemeler getiriliyor. Planlanan değişikliğe göre sigaralar artık görünür vitrinlerde değil, kapalı dolaplar içerisinde satılacak. Üstelik firmaların markaları da paket üzerinde büyük şekilde değil, neredeyse görünmeyecek kadar küçük boyutlarda yer alabilecek. Bakanlık araştırmalarına göre Türkiye'de yüzde 23.2 olan 15 yaş üzeri sigara içme oranı son dört yıllık dilim içerisinde yüzde 27.3’e seviyelerine çıkmış durumda.

Diğer ülkelerde sigara yasakları ne durumda?

Almanya

2008 yılının Temmuz ayından itibaren tüm ülkede sigara yasakları mevcut. Eskiden uygulama dışında tutulan bar, gece kulübü ve alkollü çadırlar da yasak kapsamına alındı. Yasalara uymayanlara 40 ila 1000 euro, işletmelere ise 5 bin euro’ya kadar ceza kesiliyor. 

Yunanistan

Avrupa Birliği'nin en fazla tütün tüketimine sahip olan Yunanistan’da 2010'un Eylül ayından itibaren toplu taşıma araçları, restoran, gece kulüpleri ve taksi gibi kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Kurallara uymayanlara 50 ile 500 Euro, işletmelere ise 500 ila 10 bin euro arasında ceza kesiliyor. 

Kanada

2008'den itibaren altı eyalet ve iki bölgede yer alan tüm restoran ve barlarda sigara içme yasağı uygulanıyor. Üstelik 19 yaşında küçük bireylerin yer aldığı araçlarda da sigara içilmesi yasak, cezası ise 394 dolar. 

Amerika

Amerika’da uygulanan yasaklar ve yaptırımları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Öyle ki kurallara uymayanlara hapis cezası dahi verilebiliyor. Sigara yasağı ise ilk olarak Kaliforniya’da başlatıldı. 

Çin

Dünya genelinde en çok tütün tüketiminin olduğu ülkelerin başında gelen Çin’de 2010 yılından beri yasaklar mevcut fakat bar ve lokantalar uygulamanın dışında tutuluyor. 
Sigaralar artık kapalı dolaplarda ve yeni paketlerinde satılacak
 

Arjantin

Arjantin'de sadece başkent Buenos Aires’te sigara içme yasağı uygulanıyor. 2006'dan bu yana uygulanan kanuna göre kapalı tüm alanlarda sigara içmek yasak. Eğer kapalı alan 100 metrekareden büyükse tütün konusunda herhangi bir yasak yok. 

Belçika

Sigara yasağını kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırmaya devam eden Belçika'da 2006 yılında işletmelerde, 2007'de restoran ve barlarda, 2008 senesinde ise okullarda tütün tüketimi yasaklandı. 

Hindistan

2008 yılından beri kapalı alanlarda belirlenen özel bölümler dışında sigara içenlere 200 Hindistan Rupee'si (4,5 dolar) ceza veriliyor. 

Brezilya

Sigara paketlerindeki “light" ya da “mild” gibi aldatıcı tanıtımları yasaklayan ilk ülke olan Brezilya’da 2009 yılından itibaren kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Yasağa uymayan işletmelere 800 dolar para cezası veriliyor, ikinci kez yasağı delen işletme kapatılıyor. 

İngiltere

2007'nin Temmuz ayından itibaren bar ve restoran gibi işletmelerde sigara içilmesi yasak ancak yasalara göre sokakta alkollü içecek tüketmek serbest. Yasak yerlerde sigara içenlere 50 Sterlin, sigara içilmesine izin veren işletmelere ise 200 ila 2.500 Sterlin arası ceza veriliyor. 

İspanya

İspanya’da sigara yasağı 2006'da yürürlüğe girdi ancak ülke genelinde çok fazla uygulanmıyor. 
ÜZERİNE BASA BASA SÖYLEMEKTE FAYDA VAR: SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR!  

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DarkHellKnightX 3 yıl en beğenilen
Ben en çok kaldırımda sigara içerek ilerleyenlerden rahatsızım. Bana mı denk geliyor bilmiyorum ama çoğu zaman önümde sigara içerek ilerleyen birisi oluyor ve onu hızlı adımlarla geçmem veya uzaklaşmasını beklemem aynı problemi bir başkası ile tekrarlıyor.
Ben en çok kaldırımda sigara içerek ilerleyenlerden rahatsızım. Bana mı denk geliyor bilmiyorum ama çoğu zaman önümde sigara içerek ilerleyen birisi oluyor ve o...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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Computeus 3 yıl
O kadar sigara yasağına rağmen kullanım oranları artmış. Demek ki yasaklarla önüne geçilemiyor.
1 Yanıt Yanıtla +24
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*siteci* 3 yıl MustafaC53
MustafaC53

Sigara İçmiyorum. İstemezükcüler buna ne laf bulacaklar, bulamadım.


Ne diye siyasi tartışma çıkarmaya çalışıyorsun bilader, hasta mısın?
MustafaC53Sigara İçmiyorum. İstemezükcüler buna ne laf bulacaklar, bulamadım.Ne diye siyasi tartışma çıkarm...
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DH Misafiri 3 yıl
Sigara içmeyin, içiyorsanız da bırakın, dünyadaki en acılı ölüm akciğer kanseridir AMA...
Sigara öldürüyor diyen bazı yeşilaycılar 100km'de 3 ile 20 litre yakıt yakan araçlara hesapsızca biniyorlar.
Konuyu biraz açacak olursak 1 saatte 100km yol giden yeşilaycının arabası 7 litre benzin yakıyor diyelim. Bu devasa 7 litre benzin yakılıp zehirli gazlara dönüşüyor ve bütün canlıları uzun süre zehirliyor. Üstelik küresel ısınmaya sebep oluyor. Peki bir sigara tiryakisi 1 saatte 5kg sigara içebilir mi? Bir tiryakinin sigara dumanından uzaklaşarak kurtulabilirsiniz fakat saatte 5kg zehir salan bir aracın zehri nesiller boyunca etkilidir.
Kimse dünyanın en zehirli maddesi sigaradır diye hedef göstermesin. Elbette sigara zehirlidir ve öldürür ama masum gösterdiğiniz bir motorlu aracın yanında saldığı zehir yellenme gibi kalır.
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LastShip 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sigara içmeyin, içiyorsanız da bırakın, dünyadaki en acılı ölüm akciğer kanseridir AMA...
Sigara öldürüyor diyen bazı yeşilaycılar 100km'de 3 ile 20 litre yakıt yakan araçlara hesapsızca biniyorlar.
Konuyu biraz açacak olursak 1 saatte 100km yol giden yeşilaycının arabası 7 litre benzin yakıyor diyelim. Bu devasa 7 litre benzin yakılıp zehirli gazlara dönüşüyor ve bütün canlıları uzun süre zehirliyor. Üstelik küresel ısınmaya sebep oluyor. Peki bir sigara tiryakisi 1 saatte 5kg sigara içebilir mi? Bir tiryakinin sigara dumanından uzaklaşarak kurtulabilirsiniz fakat saatte 5kg zehir salan bir aracın zehri nesiller boyunca etkilidir.
Kimse dünyanın en zehirli maddesi sigaradır diye hedef göstermesin. Elbette sigara zehirlidir ve öldürür ama masum gösterdiğiniz bir motorlu aracın yanında saldığı zehir yellenme gibi kalır.

Sen egzozu cigerlere mi cekiyosun hocam?
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Technotronic 3 yıl
Şu otobüs duraklarında sigara 🚬 içen insanlara sinir oluyorum.
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RhiFaT 3 yıl
Yaklaşık 3 aydır elektronik sigara kullanıyorum sigaradan kurtuldum ama e sigara ülkemizde yasak. Ne doğru dürüst likit var ne de cihaz ve aşırı pahalı. Sigara içme oranı artmış e sigaranın serbest olduğu İngiltere'de ise sigara içme oranları sürekli düşüyor ama bizim devletimiz hala e sigarayı yasaklıyor.
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lawyerzzz 3 yıl
Telefonları da sigara paketi gibi tek tip, tek model yapsalar kaç kişi 4.000 TL verip ''stabil'' İPhone alır çok merak ediyorum:)
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Night_Noise 3 yıl lawyerzzz
lawyerzzz
Telefonları da sigara paketi gibi tek tip, tek model yapsalar kaç kişi 4.000 TL verip ''stabil'' İPhone alır çok merak ediyorum:)

Samsung demek istediniz sanırım.


İphone senede 2 model çıkarırken samsung 50 model çıkayor çünkü.
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pastadanadam 3 yıl
Sigara gibi sağlığa zararlı, hasta yapabilen bir şey nasıl oluyorda satılıyor ben anlamıyorum. Bi insan neden sigara içer onuda anlamıyorum. Garip.
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DigitalWorld 3 yıl pastadanadam
Cevap verdiğim başka bir mesaj daha var.
Adamın yazdığı yazıyı oku anlarsın. Benim gördüğüm sigara içen herkeste kafa aynı. Aynı kafa yapısı. Aynı saygısızlık. Ben 30 yıldır sigara içerken acaba birini rahatsız ediyor muyum diye çekinen birini görmedim. Aksine sanki 3 saattir tuttuğu dışkısını koyveriyormuş gibi gülen bir surat ifadesi ile keyifle içiyor. Yüzüne üfleyenler mi dersin.
Sigara bildiğin Polonyum 210 içeriyor. Radyasyon beyinleri yakıyor demekki.
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lawbreaker 2 yıl pastadanadam
pastadanadam
Sigara gibi sağlığa zararlı, hasta yapabilen bir şey nasıl oluyorda satılıyor ben anlamıyorum. Bi insan neden sigara içer onuda anlamıyorum. Garip.

o mantıkla bakarsak alkol de zararlı , fast food trans yaglar abur cubur kızartmalar vs bir ton şey çıkar.
sigarayı günah keçisi yapıp diğerlerini pas geçmek ne kadar mantıklı. Toplumu bilinçlendirirsin zararını bilir sonrasında kullanıp kullanmamak kendine kalır
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kadirirdem 3 yıl
beni ilgilendirmiyor ben içmiyorum...
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asosyal mühendis 3 yıl
bizim milletimiz dağa çıkar yine de içer sonra da dron ile tespit edilip ceza yağdırılır. Olmaz mı? olur bence. :)
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gael 3 yıl
ben sigara içmeyince sinirli ve gergin oluyorum o yüzden toplum sağlığı açısından benim sigara içmem zararsız sayılabilir.
bu arada kötü örnek olmaması açısından bende ÜZERİNE BASA BASA SÖYLEMEKTE FAYDA GÖRÜYORUM
sigara,burger king ve türevleri,şekerli içecekler starbucks kola..vs,paketlenmiş yapay gıdalar cips çikolata gofret..vs Sağlığa Zararlıdır.
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aozgec 3 yıl
bu paket işi yancılara yarar. paketler karışır sonra ortalık karışır. :)
bir şeyi yasakla değil eğitimle çözmek gerekir...
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Gopc@ 3 yıl
Sigara yasagimi varmış Kars'ta tüm kafelerde serbest. Hatta masaya oturunca küllük anında geliyor.


Sigara içen biriyim lakin kapalı mekanlarda icilmesinden son derece rahatsızım. Telefon açıp şikayet dahi etsem ne gelip denetleyen oluyor ne de yasak uygulanıyor. Firma gelen çalışana rüşveti veriyor yasaği çiğnemeye devam ediyor.
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