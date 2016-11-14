Sigaralar artık kapalı dolaplarda ve yeni paketlerinde satılacak

16 Mayıs 2008 tarihli 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle birlikte kapalı alanlarda sigara içilmesi kanunlarla yasaklandı. Buna göre ülke genelindeki kahvehaneler, kafeler, barlar, restoranlar ve eğlence mekanları dahil halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanları kapsayan sigara yasağına uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Hükümet yetkililerinden yapılan son açıklamaya göre bu kez sigara satışlarına önemli düzenlemeler getiriliyor. Planlanan değişikliğe göre sigaralar artık görünür vitrinlerde değil, kapalı dolaplar içerisinde satılacak. Üstelik firmaların markaları da paket üzerinde büyük şekilde değil, neredeyse görünmeyecek kadar küçük boyutlarda yer alabilecek. Bakanlık araştırmalarına göre Türkiye'de yüzde 23.2 olan 15 yaş üzeri sigara içme oranı son dört yıllık dilim içerisinde yüzde 27.3’e seviyelerine çıkmış durumda.

Diğer ülkelerde sigara yasakları ne durumda?

Almanya

2008 yılının Temmuz ayından itibaren tüm ülkede sigara yasakları mevcut. Eskiden uygulama dışında tutulan bar, gece kulübü ve alkollü çadırlar da yasak kapsamına alındı. Yasalara uymayanlara 40 ila 1000 euro, işletmelere ise 5 bin euro’ya kadar ceza kesiliyor.

Yunanistan

Avrupa Birliği'nin en fazla tütün tüketimine sahip olan Yunanistan’da 2010'un Eylül ayından itibaren toplu taşıma araçları, restoran, gece kulüpleri ve taksi gibi kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Kurallara uymayanlara 50 ile 500 Euro, işletmelere ise 500 ila 10 bin euro arasında ceza kesiliyor.

Kanada

2008'den itibaren altı eyalet ve iki bölgede yer alan tüm restoran ve barlarda sigara içme yasağı uygulanıyor. Üstelik 19 yaşında küçük bireylerin yer aldığı araçlarda da sigara içilmesi yasak, cezası ise 394 dolar.

Amerika

Amerika’da uygulanan yasaklar ve yaptırımları eyaletlere göre değişkenlik gösteriyor. Öyle ki kurallara uymayanlara hapis cezası dahi verilebiliyor. Sigara yasağı ise ilk olarak Kaliforniya’da başlatıldı.

Çin

Dünya genelinde en çok tütün tüketiminin olduğu ülkelerin başında gelen Çin’de 2010 yılından beri yasaklar mevcut fakat bar ve lokantalar uygulamanın dışında tutuluyor.

Arjantin

Arjantin'de sadece başkent Buenos Aires’te sigara içme yasağı uygulanıyor. 2006'dan bu yana uygulanan kanuna göre kapalı tüm alanlarda sigara içmek yasak. Eğer kapalı alan 100 metrekareden büyükse tütün konusunda herhangi bir yasak yok.

Belçika

Sigara yasağını kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırmaya devam eden Belçika'da 2006 yılında işletmelerde, 2007'de restoran ve barlarda, 2008 senesinde ise okullarda tütün tüketimi yasaklandı.

Hindistan

2008 yılından beri kapalı alanlarda belirlenen özel bölümler dışında sigara içenlere 200 Hindistan Rupee'si (4,5 dolar) ceza veriliyor.

Brezilya

Sigara paketlerindeki “light" ya da “mild” gibi aldatıcı tanıtımları yasaklayan ilk ülke olan Brezilya’da 2009 yılından itibaren kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Yasağa uymayan işletmelere 800 dolar para cezası veriliyor, ikinci kez yasağı delen işletme kapatılıyor.

İngiltere

2007'nin Temmuz ayından itibaren bar ve restoran gibi işletmelerde sigara içilmesi yasak ancak yasalara göre sokakta alkollü içecek tüketmek serbest. Yasak yerlerde sigara içenlere 50 Sterlin, sigara içilmesine izin veren işletmelere ise 200 ila 2.500 Sterlin arası ceza veriliyor.

İspanya

İspanya’da sigara yasağı 2006'da yürürlüğe girdi ancak ülke genelinde çok fazla uygulanmıyor.

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