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Periscope'a izleyici kitlesini belirlemenizi sağlayan "Grup" özelliği geldi

Güncellenen popüler canlı yayın uygulaması Periscope'a eklenen "Grup" ve "Süper Hayranlar" özellikleri ile artık yayınlarınızı izlemesini istediğiniz kişileri daha kolay bir şekilde seçebileceksiniz.
2 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İnternetten canlı yayınların bu denli popüler hale gelmesini sağlayan öncü isimlerden olan Periscope, nihayet takipçi gruplandırma özelliklerine kavuştu. Kullanıcılar şimdiye kadar canlı yayınların hedef kitlesini belirleyemiyor ve istekleri kişileri yayına çağırmak için tek tek seçmeleri gerekiyordu.
Güncellemeyle birlikte kullanıcılar takipçilerini arkadaşlar, aile ve ofis gibi farklı başlıklar altında gruplara ayırarak toplu yayın daveti gönderebilecekler. Diğer taraftan "Süper Hayranlar" adı verilen yenilik sayesinde artık yayınlarınızı en çok izleyen, kalp ve yorum üzerinden sık sık iletişime geçen ilk 10 kişiyi liste halinde görebileceksiniz.
Hitap edilen kişilerin daha kolay seçilmesini sağlayan güncellemenin yanı sıra web sitesini de elden geçiren Periscope, tavsiye edilen videolar arasında gezinme, arama yapma ve kalp gönderme gibi fonksiyonel özellikleri hayata geçirdi. Ülkemizde Periscope’un genellikle amacı dışında kullanıldığını düşünürsek, ilgili yenilikler aslında bu tür yayıncıların işini daha da kolaylaştıracak diyebiliriz.

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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
soyunan kız var mı diye merak edip kurdum , eli şeyinde adamların videosuna denk gelince de sildim. ne umdum ne buldum
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fatihcanery 2 yıl
bozuk olan toplum yapısını s.cıp iyice sıvayan proğram benim görüşüm,aslında amacında kullanılsa güzel işler çıkarılabilir ama malum bizde yaramıyor .kuruyum dedim kalp için orasını burasını elleyen gösteren kızlar ,onlara kalp atan tel numaralarını atan insanlar dolu.bunu kimseyi eleştirmek icin demiyorum ama bize böyle proğramlar yaramıyor ...
1 Yanıt Yanıtla
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ermac 2 yıl fatihcanery
fatihcanery

bozuk olan toplum yapısını s.cıp iyice sıvayan proğram benim görüşüm,aslında amacında kullanılsa güzel işler çıkarılabilir ama malum bizde yaramıyor .kuruyum dedim kalp için orasını burasını elleyen gösteren kızlar ,onlara kalp atan tel numaralarını atan insanlar dolu.bunu kimseyi eleştirmek icin demiyorum ama bize böyle proğramlar yaramıyor ...

Proğram = program
kuruyum = Kurayım
demiyorum = söylemiyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Amacı dışında kullanıma en güzel örnek işte bu olsa gerek :@
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
soyunan kız var mı diye merak edip kurdum , eli şeyinde adamların videosuna denk gelince de sildim. ne umdum ne buldum
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