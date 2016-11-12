Periscope'a izleyici kitlesini belirlemenizi sağlayan "Grup" özelliği geldi

İnternetten canlı yayınların bu denli popüler hale gelmesini sağlayan öncü isimlerden olan Periscope, nihayet takipçi gruplandırma özelliklerine kavuştu. Kullanıcılar şimdiye kadar canlı yayınların hedef kitlesini belirleyemiyor ve istekleri kişileri yayına çağırmak için tek tek seçmeleri gerekiyordu.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar takipçilerini arkadaşlar, aile ve ofis gibi farklı başlıklar altında gruplara ayırarak toplu yayın daveti gönderebilecekler. Diğer taraftan "Süper Hayranlar" adı verilen yenilik sayesinde artık yayınlarınızı en çok izleyen, kalp ve yorum üzerinden sık sık iletişime geçen ilk 10 kişiyi liste halinde görebileceksiniz.

Hitap edilen kişilerin daha kolay seçilmesini sağlayan güncellemenin yanı sıra web sitesini de elden geçiren Periscope, tavsiye edilen videolar arasında gezinme, arama yapma ve kalp gönderme gibi fonksiyonel özellikleri hayata geçirdi. Ülkemizde Periscope’un genellikle amacı dışında kullanıldığını düşünürsek, ilgili yenilikler aslında bu tür yayıncıların işini daha da kolaylaştıracak diyebiliriz.