Donald Trump: Sosyal ağlar seçimi kazanmamda etkili oldu

Seçim çalışmaları boyunca agresif tutumu ve sert açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Donald Trump, CBS televizyon kanalında katıldığı 60 Minutes adlı programda sürece ilişkin bazı detayları paylaştı. Facebook’un başkan olmasındaki en önemli faktörlerin başında geldiğinin altını çizen Trump, Instagram ve Twitter gibi platformlarda önemli bir takipçi kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki gücü ile rakibi Hillary Clinton’a nazaran dijital ortamda çok daha az reklam verdiğini ve böylelikle daha az para harcadığını dile getiren ABD başkanı, internet sayesinde seçmenlerle etkili iletişim kurabildiğini belirtti. Facebook ve Twitter için "muhteşem iletişim türleri" nitelendirmesini yapan Donald Trump, bu tür platformların paradan daha güçlü olduğunu ancak yine de çok sevmediği söyledi.

Özellikle Twitter’ı aktif şekilde kullanan Trump, Beyaz Saray’a yerleştirkten sonra sosyal medya kullanımını oldukça azaltacağını ifade ediyor. Başkan olduktan sonra yüzbinlerce yeni takipçi kazanan Donal Trump’ın Twitter’da 15 milyon, Facebook’ta 14.6 milyon ve Instagram’da ise 3,8 milyon takipçisi bulunuyor.