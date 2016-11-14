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Donald Trump: Sosyal ağlar seçimi kazanmamda etkili oldu

Amerika’nın 45. başkanı Donald Trump, seçim maratonu sonunda Hillary Clinton’a karşı galip gelmesinde Facebook, Twitter ve Instagram’ın büyük ölçüde etkili olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,6b
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26
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Seçim çalışmaları boyunca agresif tutumu ve sert açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Donald Trump, CBS televizyon kanalında katıldığı 60 Minutes adlı programda sürece ilişkin bazı detayları paylaştı. Facebook’un başkan olmasındaki en önemli faktörlerin başında geldiğinin altını çizen Trump, Instagram ve Twitter gibi platformlarda önemli bir takipçi kitlesine sahip olduğunu söyledi.
Sosyal medyadaki gücü ile rakibi Hillary Clinton’a nazaran dijital ortamda çok daha az reklam verdiğini ve böylelikle daha az para harcadığını dile getiren ABD başkanı, internet sayesinde seçmenlerle etkili iletişim kurabildiğini belirtti. Facebook ve Twitter için "muhteşem iletişim türleri" nitelendirmesini yapan Donald Trump, bu tür platformların paradan daha güçlü olduğunu ancak yine de çok sevmediği söyledi.
Özellikle Twitter’ı aktif şekilde kullanan Trump, Beyaz Saray’a yerleştirkten sonra sosyal medya kullanımını oldukça azaltacağını ifade ediyor. Başkan olduktan sonra yüzbinlerce yeni takipçi kazanan Donal Trump’ın Twitter’da 15 milyon, Facebook’ta 14.6 milyon ve Instagram’da ise 3,8 milyon takipçisi bulunuyor. 

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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Tam bir donanım haberi
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sdc55 2 yıl
harb hiledir.
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myz1453 3 yıl
Türkiye de geçerli olsa CHP %75 le iktidar olması lazım.
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B J K 3 yıl
Amerika içini tam bir felaket ama benenağ...
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StaatSanWalt 3 yıl
Nedir bu Turkiye'deki Donald trump hayranligi yok kazandi diye sevinmeler filan, yahu bu adam degilmiydi muslumanlari amerika'dan sutlayacagim diyen, hatta bayagida tepki gosterilmisti burada, pes yahu
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jimhendrix 3 yıl
Bize ne?
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wikiyazilim 3 yıl
Davut Turp'a bakale sen, sosyal medyanın gücünü sonunda ciddiye almaya başladı insanlar. Bizim liderler ne zaman farkına varacak bakalım.
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DH Misafiri 3 yıl
ben trump ın kazanacağına emindim. çünkü seçim öncesi 1 haftalık süreçte twitter yıkılıyodu resmen, trump lehine bu kadar aktiviteyi görünce anladım durumu ve onca ankete rağmen trump kazanacak diye bir arkadaşla iphone7 sine iddiaya girdik ve ben kazandım :) teşekkürler twitter, teşekkürler trump ;)
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Dik dur eğilme laikler seninle
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kadirirdem 3 yıl
ucundan kıyısından teknoloji ile ilgili bir şey olduğunda hemen haber niteliği taşımaya başladı
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Donald trump Cidden zeki bir adam.


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