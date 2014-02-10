Sigma'dan ilginç tasarımlarıyla dikkat çeken üç yeni kompakt fotoğraf makinesi: dp 1, 2 ve 3 Quattro

Sektörün daha çok hazırladığı üst düzey lens modelleriyle tanıdığı firmalardan Sigma, ilginç tasarımları ve yüksek megapiksel değerleriyle dikkat çeken dp 1 Quattro, dp2 Quattro ve dp3 Quattro isimli üç yeni kompakt fotoğraf makinesini görücüye çıkarttı.





Sigma'nın meşhur DP serisine dahil edilen yeni kompakt fotoğraf makineleri dp 1 Quattro, dp2 Quattro ve dp3 Quattro, bünyelerinde ortak olarak 30MP çözünürlükte yeni hazırlanan bir APS-C Foveon X3 Quattro sensör barındırıyorlar. Aktif olarak Sigma tarafından kullanılan Foveon sensör, 3 ayrı renk katmanına sahip ve her katman bir renge duyarlı olarak gerçeğe en uygun sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni teknolojiyle ise sensörün en üst katmanı 20MP çözünürlükte, altta kalan iki katman ise 4.9MP çözünürlükte bilgi kaydederek, yüksek fotoğraf kalitesi yanında firmanın tabiriyle çok daha hafif bir görüntü verisi ortaya çıkıyor ve sonuç olarak da işleme süreci hızlanarak daha düşük kumlama elde edilebiliyor.

Birbirlerinden sabit odak uzaklığına sahip 19mm (dp1), 30mm (dp2) ve 50mm (dp3) F2.8-F16 lensleriyle ayrılan fotoğraf makineleri, ayrıca 100-6400 ISO aralığı, 9 noktadan kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi, lens üstünden manuel netleme, 1/2000 maksimum enstantane hızı, 3-inç 920K TFT LCD ekran ve yeni geliştirilen güçlü TRUE III görüntü işlemcisi gibi detaylara sahipler. Çektiği görüntüleri SD / SDHC ve SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen Quattro serisi, 14-bit 5,424×3,616 RAW ile 7,680×4,320 JPEG çıktı verebiliyorlar.





Şu ana kadar gördüğümüz en ilginç gövde tasarımlarından birisiyle karşımıza çıkan Sigma dp 1 Quattro, dp2 Quattro ve dp3 Quattro, bu açıdan çok fazla tuşun yer almadığı oldukça uzun bir yapı ile hazırlanmış durumda. Tam boyutları dp1 için 161.4mm, 67mm, 87.1mm, dp2 için 161.4mm, 67mm, 81.6mm ve dp3 için 161.4mm, 67mm, 101.8mm olarak belirtilen fotoğraf makinelerinin, ağırlık tarafında da ortalama +/- 400 gram seviyesinde oldukları söyleniyor.

CP+ 2014 fuarı öncesi görücüye çıkartılan en ilginç fotoğraf makinesi ailesi olmayı başaran Sigma'nın dp 1 Quattro, dp2 Quattro ve dp3 Quattro modellerinin resmi satış fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/02/10/sigma-unveils-radical-dp2-quattro-with-re-thought-19-6mp-foveon-sensor?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0