Sigma'dan ilginç tasarımlı Quattro fotoğraf makinesi ailesine yeni üye: 14mm F4 lensli "dp0"

2014'ün Şubat ayında duyurduğu dp1, dp2 ve dp3 Quattro model isimli üç fotoğraf makinesi ile sektöre tasarımsal açından farklı bir bakış açısı getiren ancak tüketiciler arasında beklenen popülerliğe ulaşamayan Sigma, seriye 14mm F4 lensli "dp0" modelini de eklediğin duyurdu. Firma ayrıca Art serisi yeni 24mm F1.4 DG HSM lensini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Quattro serisinde yer alan 9mm (dp1), 30mm (dp2) ve 50mm (dp3) F2.8-F16 lensli modellerin arasına 14mm F4 lensiyle yerleşen "dp0", tasarımsal olarak aynı çizgiyi sürdürerek bünyesinde 30MP çözünürlükte hazırlanan APS-C Foveon X3 Quattro sensör barındırıyor. Sigma tarafından üzerinde çok durulan Foveon sensör, 3 ayrı renk katmanına sahip ve her katman bir renge duyarlı olarak gerçeğe en uygun sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni teknolojiyle ise sensörün en üst katmanı 20MP çözünürlükte, altta kalan iki katman ise 4.9MP çözünürlükte bilgi kaydederek, yüksek fotoğraf kalitesi yanında firmanın tabiriyle çok daha hafif bir görüntü verisi ortaya çıkıyor ve sonuç olarak da işleme süreci hızlanarak daha düşük kumlama elde edilebiliyor. Düşük parlama, renk sapması, bozulma ve yüksek optik performans için taşıdığı lensi FLD ve SLD elementleriyle güçlendirilen Sigma dp0, TRUE III görüntü işlemcisiyle de yüksek ISO değerlerinde dahi iyi sonuçlar sağlarken performans sorunları yaşatmıyor. Otomatik renk modu, otomatik netleme performansı ve otomatik beyaz ayarının geliştirildiği belirtilen fotoğraf makinesi, harici optik vizörü VF-51'le de daha iyi bir görüş açısı sağlayabiliyor.

Sigma'nın başarılı Art lens ailesine eklediği yeni lens modeli 24mm F1.4 DG HSM ise sunduğu 24mm sabit odak uzaklığıyla gökyüzü, düğün, manzara dahil hemen her türlü çekim şartında rahatlıkla kullanılabiliyor. FF (Tam Kare) ve APS-C sensörlü Canon ve Nikon fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak kullanılabilen 24mm F1.4 DG HSM, F1.4 sabit diyafram değeriyle de düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans ortaya koyabiliyor. Bu yüksek performansı FLD ve SLD isimli optik elementleriyle destekleyen lens, teknik olarak 11 grupta 15 element dizilim, 1:5.3 maksimumu büyütme değeri, 24.8cm minimum netleme mesafesi ve otomatik netleme aktif olduğunda dahi kullanılabilen tam zamanlı manuel netleme halkası gibi detaylar sunuyor.

Sigma'nın yeni ürünlerinden dp0 Quattro fotoğraf makinesinin ve Art serisi 24mm F1.4 DG HSM lens modelinin resmi satış fiyatı ve tarihleri henüz bilinmiyor.

http://www.dpreview.com/articles/9334064140/sigma-dp0-quattro-provides-14mm-f4-lens