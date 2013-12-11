Şık ara yüzlü Twitter istemcisi Tweetly güncellendi

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleriyle uyumlu Twitter istemcisi Tweetly, yeni geliştirmeler ile 1.02 sürümüne güncelledi.

Kısa zaman önce resmi olarak kullanıma sunulan Tweetly, öncelikle oldukça şık ve sade ara yüzü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Birden fazla Twitter hesabına destek veren ve içerisinde tam özellikli bir fotoğraf düzenleme editörü taşıyan uygulama, kaydırma hareketleriyle rahatlıkla yönetilebiliyor ve tam anlamıyla Twitter araması yapabiliyor. Tweetly yayınlanan 1.02 sürümüyle ise seçim ayarlarına vurgulama özelliğine, Facebook arkadaşlarının davet edilmesine, daha iyi bir Twitter bağlantı sistemine ve tam isimlerin otomatik olarak tamamlanması desteğine kavuşuyor. Görüntülemeyle ilgili bir hatadan da arındırılan Tweetly, artık daha iyi bir deneyim vaat ediyor.

Kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan Twitter istemcisi Tweetly, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674710438?mt=8