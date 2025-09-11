DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör X’in yapay zekası Grok, verdiği cevaplar ile uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Grok’un eleştirel, agresif ve sert dille yanıt vermesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Sonunda beklenen oldu ve Grok, Türkiye’den erişime engellendi.

Grok neden engellendi?

İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaşımına göre; Grok’un X hesabına, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Karar internet servis sağlayıcılara ve X platformuna iletildi.

Grok'un X hesabı Türkiye'deki kullanıcılara gizlenecek

Bu karar doğrultusunda Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Kullanıcılar X üzerinden Grok’a soru sorduğunda Grok yanıt verecek ancak bu yanıtı Türkiye’deki kullanıcılar görüntüleyemeyecek. Öte yandan Grok yapay zekasına erişmeye imkan tanıyan Grok mobil uygulamasına yönelik henüz herhangi bir erişim engeli kararı alınmadı. Grok mobil uygulaması ve https://x.com/i/grok adresinden Grok yapay zekasına ulaşabileceksiniz.

