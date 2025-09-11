Giriş
    Grok, Türkiye’den erişime engellendi!

    Kullanıcılara verdiği cevaplarla tartışma yaratan Grok'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Mahkeme kararıyla Grok'un X hesabı erişime engellendi.                           

    Grok, Türkiye’den erişime engellendi! Grok neden engellendi? Tam Boyutta Gör
    X’in yapay zekası Grok, verdiği cevaplar ile uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Grok’un eleştirel, agresif ve sert dille yanıt vermesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Sonunda beklenen oldu ve Grok, Türkiye’den erişime engellendi.

    Grok neden engellendi?

    İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaşımına göre; Grok’un X hesabına, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Karar internet servis sağlayıcılara ve X platformuna iletildi.

    Grok'un X hesabı Türkiye'deki kullanıcılara gizlenecek

    Bu karar doğrultusunda Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Kullanıcılar X üzerinden Grok’a soru sorduğunda Grok yanıt verecek ancak bu yanıtı Türkiye’deki kullanıcılar görüntüleyemeyecek. Öte yandan Grok yapay zekasına erişmeye imkan tanıyan Grok mobil uygulamasına yönelik henüz herhangi bir erişim engeli kararı alınmadı. Grok mobil uygulaması ve https://x.com/i/grok adresinden Grok yapay zekasına ulaşabileceksiniz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2817 kez okundu.
    36 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    grok, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha elon musk twitter x Teknoloji Haberleri Yazılım
