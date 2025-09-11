Grok, Türkiye’den erişime engellendi!

Grok neden engellendi?
İfade Özgürlüğü Derneği'nin paylaşımına göre; Grok’un X hesabına, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Karar internet servis sağlayıcılara ve X platformuna iletildi.
Grok'un X hesabı Türkiye'deki kullanıcılara gizlenecek
Bu karar doğrultusunda Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Kullanıcılar X üzerinden Grok’a soru sorduğunda Grok yanıt verecek ancak bu yanıtı Türkiye’deki kullanıcılar görüntüleyemeyecek. Öte yandan Grok yapay zekasına erişmeye imkan tanıyan Grok mobil uygulamasına yönelik henüz herhangi bir erişim engeli kararı alınmadı. Grok mobil uygulaması ve https://x.com/i/grok adresinden Grok yapay zekasına ulaşabileceksiniz.
