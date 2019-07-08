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Sikke Coin ekibine operasyon

Geçen yıl yatırımcılara kaybettirmeyen bir kripto para vaadiyle sunulan ve sonrasında 5 milyon TL ile kayıplara karışan Sikke Coin ekibi bugün yapılan operasyonla yakalandı.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Sikke Coin ekibine operasyon

Geçtiğimiz yıl Türk Lirasına endeksli stabil bir kripto para birimi olma iddiasıyla yola çıkan ancak sonrasında hayal kırıklığı yaratan Sikke Coin geride yatırımını iade alamayan binlerce mağdur bırakmıştı. Sikke Coin ekibine bugün operasyon yapıldı.

Mağduriyet büyük

Gelen bilgilere göre Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklandı ve 6 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Operasyonun Sikke ekibi odaklı olduğu ifade ediliyor ve zaten Sikke parasının çıkış noktası da Gaziantep olmuştu. Zanlılara “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme”, “hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması yöneltilmiş.

Sikke geçen yıl büyük vaatlerle ön satışa başlamış ve binden fazla kişi toplamda 5 milyon TL civarında yatırım yapmıştı. Engelliler 1453 Spor Kulübü gibi sosyal sorumluluk projeleriyle Sikke kendisini kabul ettirmeyi başardı. Ne yazık ki sonrasında ekip aniden ortadan kaybolmuştu. Mağdurların paralarını alıp alamayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

 

https://www.haberkoin.com/haberler/gaziantepte-sikke-operasyonu-19-kisi-gozaltina-alindi/ Yorum Yaz
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interwap 7 sa.
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alito 2 sa.
İsminde hayır yok bir kere. Şu devirde böylelerine para kaptırmak, ultra ağır mallık gerçekten. Ülkenin neden ekonomik krizde olduğunun nedenlerinden biri de bu mallar işte.
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interwap 7 sa.
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smart1978 9 sa.
Yerli demek KAZIK otesi KANDIRILMA demektir :) ...
Devlet tarafindan saglam duzenlemeler olmayinca bu tur seyler daha cok magdurlar cikar. Her sektore de nufus edeceklerdir de ...
Memleketi neresiymis merak ettim :)
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Rachsuchtig 4 sa. smart1978
Kripto paralar çok yeni bir şey veya en azından yeni yeni ünlendiler. Hiçbir devlet doğru düzgün bir düzenleme getirmedi. Bitconnect meselesine bir göz atın derim orda da dolandırıldı millet
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torenbolen 10 sa.
Son harfi “o” olmalıymış.
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ahmetkep 10 sa.
Boşuna zamanında kanalımda bitcoin ve türevleri balondur, yatırım yapmayın demedim. youtube.com/...
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Rachsuchtig 2 sa. ahmetkep
Sikke Coin gibi abidik gubidik kripto paralara yatırım yapılmaz ama bitcoin etherum gibiler daha güvenilir ama ana yatırım kaynağı olmamalı şimdilik
Iyi YouTube kanalının reklamını yapmış oldun
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Askaparta 11 sa.
Akıllanmıyoruz, tembeliz, kolay parayı seviyoruz, ama kolayın yalan olduğunu sonradan anlıyoruz.
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selcuksert38 11 sa.
açıkça söylemişler sizi sikke sikke ile dolandıracağız diye alanlarda kabahat:::)))
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