Sikke Coin ekibine operasyon

Geçtiğimiz yıl Türk Lirasına endeksli stabil bir kripto para birimi olma iddiasıyla yola çıkan ancak sonrasında hayal kırıklığı yaratan Sikke Coin geride yatırımını iade alamayan binlerce mağdur bırakmıştı. Sikke Coin ekibine bugün operasyon yapıldı.

Mağduriyet büyük

Gelen bilgilere göre Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklandı ve 6 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Bkz.

"Optik medya üreticisi Verbatim satıldı"

Operasyonun Sikke ekibi odaklı olduğu ifade ediliyor ve zaten Sikke parasının çıkış noktası da Gaziantep olmuştu. Zanlılara “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme”, “hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması yöneltilmiş.

Sikke geçen yıl büyük vaatlerle ön satışa başlamış ve binden fazla kişi toplamda 5 milyon TL civarında yatırım yapmıştı. Engelliler 1453 Spor Kulübü gibi sosyal sorumluluk projeleriyle Sikke kendisini kabul ettirmeyi başardı. Ne yazık ki sonrasında ekip aniden ortadan kaybolmuştu. Mağdurların paralarını alıp alamayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.