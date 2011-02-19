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Silicon Power, V20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, V20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 100 x 70 x 9.4 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığında olan yeni sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve detayları henüz açıklanmasa da SandForce firmasının SF-1000 serisi bellek kontrolcüsüyle geliyorlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan depolama sürücüleri, TRIM ve yerleşik ECC yani hata doğrulama kodu özelliğini de destekliyorlar.

Okuma hızları 285MB/saniye, yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan 2.5-inç formundaki yeni sürücüler, kutu içeriğinde sunulan 3.5-inç adaptörü ile masaüstü sistemlerde de sorunsuzca kullanılabiliyorlar. 40GB, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD'lerin fiyatları ise açıklanmadı.


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X-FI 8 yıl en beğenilen
fiyat açıklanmadıysa hiç bir anlamı yok benim için
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Python 8 yıl
fiyat az çok belli ucuz olacak hali yokya :)
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suhaksk 8 yıl
Kısaca fiyat açıklanmıyorsa piyasada suan bu performansı sunan modellerden bir farkı olmayacağı kesin ;)
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kadirkayik 8 yıl
durun bekleyin :) aceleye mahal yok bunca sene hdd ile kullandık,yolda bırakmadı. şu ssd meretleri fiyat olarak tüm alıcılara hitap etmedigi sürece ve piyasa doymadan bize haram.
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DH Misafiri 8 yıl
zaten açıklamasınlar fiyatlar açık ortada adam akıllı fiyatlar olmayacağıda kesin bence
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acbold 8 yıl
şu ssd ler hakkında geniş bi inceleme videosu gelse keşke... ekran kartlarında olduğu gibi.marka karşılaştırmaları.okuma/ yazma testleri... :))
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X-FI 8 yıl en beğenilen
fiyat açıklanmadıysa hiç bir anlamı yok benim için
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Volkanbaba 8 yıl
1 ay sonra yapıştıracak fahiş fiyatı
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