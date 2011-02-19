Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, V20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 100 x 70 x 9.4 mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığında olan yeni sürücüler, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve detayları henüz açıklanmasa da SandForce firmasının SF-1000 serisi bellek kontrolcüsüyle geliyorlar. SATA-II ara birimiyle uyumlu olan depolama sürücüleri, TRIM ve yerleşik ECC yani hata doğrulama kodu özelliğini de destekliyorlar.

Okuma hızları 285MB/saniye, yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan 2.5-inç formundaki yeni sürücüler, kutu içeriğinde sunulan 3.5-inç adaptörü ile masaüstü sistemlerde de sorunsuzca kullanılabiliyorlar. 40GB, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni SSD'lerin fiyatları ise açıklanmadı.