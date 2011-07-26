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Silicon Power'dan 500 MB/sn yazma, 550 MB/sn okuma hızı sunan SSD: Velox V30

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
1
12
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Yakın zamanda bünyesinde hareketli mekanizmaların bulunduğu, gürültülü sabit disklerimizin yerini alacağı düşünülen SSD sürücülere Silicon Power firması tarafından yenileri daha ekleniyor.
Silicon Power'ın Velox V30 serisi SSD sürücüleri 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuyor ve SATA III arabirimini destekliyor.
Velox V30 serisi SSD sürücülerin SandForce kontrol çipi sayesinde 550 MB/sn'ye varan okuma, 500 MB/sn'ye varan yazma hızı sundukları ifade ediliyor. Bunların yanısıra SSD sürücülerin trim desteği ve Garbage Collection teknolojisi sayesinde uzun vadede verimlilik kaybı probleminin önüne geçildiği belirtiliyor.
Silicon Power firmasının Velox V30 serisini ne zaman ve hangi fiyatlarda satışa sunacağına dair bilgi ise verilmedi.

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brev 8 yıl
SSD diskler çok cazip.Ama fiyatlar biraz yüksek...
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-MoDeStUs- 8 yıl
sata3 ün limitine yaklaşmışlar.yakında sata4 çıkarsa şaşırmayın.
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LORDTEK 8 yıl
erencexor
SATA1 max limit 150MB SATA2 max limit 300MBSATA3 max limit 600MBhttp://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Bahsi geçen ssd'ler zaten pci. ATA deül.
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alito 8 yıl
bunlar teorik hızlar, pratikde o kadar hızlı değiller ama normal bir hdd yi üçe katlarlar.
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GoldPunch 8 yıl alito
alito
bunlar teorik hızlar, pratikde o kadar hızlı değiller ama normal bir hdd yi üçe katlarlar.

Sadece 3 e mi. Hdd erisim hizi 10ms desek, ssd 0.1 ms. Yaklasik 100 kat
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SEO-Uzmanı 8 yıl
SATA1 max limit 150MB
SATA2 max limit 300MB
SATA3 max limit 600MB
en.wikipedia.org/...
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KalemKolik 8 yıl
Oha diyen arkadaşlar birde buna bakınız lütfen
donanimhaber.com/...
:)
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Arranger. 8 yıl
Çok güzel.
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detroit21 8 yıl KalemKolik
ScAnMaN

Oha diyen arkadaşlar birde buna bakınız lütfen

donanimhaber.com/...

:)


Oha dememistim

Bu ne arkadas ben 2 gb dosyayi c'den d'ye yarim saatte zor atiyorum adam 1 sn diyor

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kerokeso 8 yıl
Böyle giderse L1 Cache ile yarışmaya kalkacaklar. :D
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detroit21 8 yıl
550 okuma 500 yazma ifade ediliyor ? oO yok artik
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