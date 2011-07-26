Silicon Power'dan 500 MB/sn yazma, 550 MB/sn okuma hızı sunan SSD: Velox V30

Yakın zamanda bünyesinde hareketli mekanizmaların bulunduğu, gürültülü sabit disklerimizin yerini alacağı düşünülen SSD sürücülere Silicon Power firması tarafından yenileri daha ekleniyor.

Silicon Power'ın Velox V30 serisi SSD sürücüleri 60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuyor ve SATA III arabirimini destekliyor.



Velox V30 serisi SSD sürücülerin SandForce kontrol çipi sayesinde 550 MB/sn'ye varan okuma, 500 MB/sn'ye varan yazma hızı sundukları ifade ediliyor. Bunların yanısıra SSD sürücülerin trim desteği ve Garbage Collection teknolojisi sayesinde uzun vadede verimlilik kaybı probleminin önüne geçildiği belirtiliyor.



Silicon Power firmasının Velox V30 serisini ne zaman ve hangi fiyatlarda satışa sunacağına dair bilgi ise verilmedi.

