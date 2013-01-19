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Silicon Power'dan Superior serisi microSDHC, SDHC ve SDXC UHS-I bellek kartları

6 yıl
598
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Silicon Power'dan Superior serisi microSDHC, SDHC ve SDXC UHS-I bellek kartları
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2003 yılından bu yana veri depolama alanında faaliyet gösteren Silicon Power, ''Superior'' serisi microSDHC, SDHC ve SDXC bellek kartlarını duyurdu. MicroSDHC kartlar, akıllı telefonları, tabletleri ve taşınabilir medya oynatıcıları hedef alırken; SDHC / SDXC kartların hedefinde ise dijital fotoğraf makineleri ve video kameralar var. Ancak microSDHC kartları beraberinde gelen adaptör sayesinde SDHC kartlara dönüştürebildiğimizi belirtelim.
16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan microSDHC kartlar, saniyede 90 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 45 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Superior serisi SDHC kartların kapasite seçenekleri ve okuma / yazma performansları, microSDHC kartlarla tamamen aynı. 64 GB'lık SDXC kartın ise okuma hızı saniyede 85 MB'a kadar, yazma hızı saniyede 40 MB'a kadar çıkabiliyor.
UHS-I (Ultra High Speed) standartlarıyla uyumlu olan Superior serisinin fiyatı henüz belli değil.
Silicon Power'dan Superior serisi microSDHC, SDHC ve SDXC UHS-I bellek kartları
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Silicon Power'dan Superior serisi microSDHC, SDHC ve SDXC UHS-I bellek kartları
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http://www.silicon-power.com/product/product_main.php?main=9&currlang=utf8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
marseltalon 6 yıl
Kac para
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Boyutlar az gibi
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