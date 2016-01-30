Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi

Hem kompakt yapıda hem de en iyi enerji verimliliği seviyesinde bir güç kaynağı arayan tüketiciler, SilverStone'nin Strider Titanium güç kaynağı serisine bir göz atabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7b
1
5
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi


Bilgisayar bileşenleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan SilverStone, dünyanın en küçük 80 Plus Titanium sertifikasına sahip tam modüler ATX güç kaynağını duyurdu. Silverstone Strider Titanium serisi, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getiriyor. 

Yeni seride 80 Plus Titanium sertifikası ortak. Bu sertifikanın anlamı, en yoğun yüklerde dahi enerji verimliliğinin yüzde 90'ın altına inmemesi demek. Normalde 1000W altındaki güç kaynaklarında Titanium seviyesini yakalamak biraz zor. SilverStone, bu başarıya ekstradan vurgu yapıyor. 


Seride ST60F-TI, ST70F-TI ve ST80F-TI şeklinde 3 üye mevcut. Sırasıyla modellerde 650W, 750W ve 850W güç çıkışı bulunuyor. Yine güç yoğunluğu da litre başına 300W, 362W ve 413W olarak belirlenmiş. Japon kapasitörler ile dayanıklılığı artırılan seride, yüzde 100 modüler yapı sayesinde kablo karmaşasından da kurtuluyorsunuz. 

Tek bir +12V hattından enerji sağlayan seride, 18 desibel seviyesine kadar inebilen 120mm'lik bir fan mevcut. Aşırı güç ile yetersiz güç korumaları olan seri, 150 mm × 86 mm × 150 mm ölçülerine sahip ve 2.7Kg ağırlığında. Serideki en güçlü iki model çift soket sistemleri için ekstradan 4 pinli EPS bağlantısı ve PCIe/SATA bağlantıları sunuyor. Serinin satışlarına gelecek ay başlanacak. 

http://hexus.net/tech/news/psu/90113-silverstone-prepares-launch-strider-titanium-premium-psus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 3 yıl
150 mm × 86 mm × 150 mm, boyutu hiç küçültmemişler, ATX kasa alacaklardan başka kimseye hitap etmiyor bu ürün, battı gitti ATX satışları dibi gördü, biraz küçültseler mini-itx kasa kullanıcılarına alternatif olabilirlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
fiyatı ne kadar acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl
Vay arkadaş S7 tam haliyle görüntüleri sızdırıldı bugün. Ama Donanımhaber Zzzzzz.
scroll.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burrnn 3 yıl strathmorea
strathmorea

Vay arkadaş S7 tam haliyle görüntüleri sızdırıldı bugün. Ama Donanımhaber Zzzzzz.

scroll.com.tr/...

boşver, bırak kalsın. sözde donanımhaber ama telefonhaber görünümlü. azıcık donanım okuyalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl
Kompakt yapisi ve teknik ozellikleri ile bir cok kisinin gonlunu fethedecegi kesin.
Yzerinde yapistirma etiketli marklai urunler arasinda kaybolan degerli markalardan biri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender 3 yıl Samsung Galaxy S7 davetiyeleri hazır 3 yıl iPad Air 3 için Smart Connector iddiası 3 yıl Mobilite: Telefon üreticilerinin 2015 performansı, Xiaomi Mi5 ve dahası... 3 yıl Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı 3 yıl Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı! 3 yıl Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor 3 yıl The Division GTX980Ti Ultra Detay inceleme videosu 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı 3 yıl Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video] 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 sızıntıları başladı 3 yıl AMD'nin efsane mühendisi Jimmy Keller, Tesla'ya transfer oldu 3 yıl Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor 3 yıl Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip! 3 yıl HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin en net görselleri sızdırıldı 3 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık 3 yıl House of Cards 5.sezon onayını aldı 3 yıl Apple'ın 2016 yılında 20 milyon Mac satması bekleniyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi Sonraki Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen 3 yıl YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor 3 yıl Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor 3 yıl LetterGlow, yeni sürümüyle artık çok daha güçlü 3 yıl Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit 3 yıl Görme engellilere özel yakınlık başlığı 3 yıl TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak 3 yıl Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri 3 yıl HP, sanal gerçekliğe hazır 3 yıl Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor 3 yıl Samsung, geçen yıl yarı iletkenlere 30 milyar dolar harcadı 3 yıl 2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek 3 yıl Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor 3 yıl Samsung, 144Hz yenileme hızına sahip 2K monitör üzerinde çalışıyor 3 yıl Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor 3 yıl 2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim