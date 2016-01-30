SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi





Bilgisayar bileşenleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan SilverStone, dünyanın en küçük 80 Plus Titanium sertifikasına sahip tam modüler ATX güç kaynağını duyurdu. Silverstone Strider Titanium serisi, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getiriyor.





Yeni seride 80 Plus Titanium sertifikası ortak. Bu sertifikanın anlamı, en yoğun yüklerde dahi enerji verimliliğinin yüzde 90'ın altına inmemesi demek. Normalde 1000W altındaki güç kaynaklarında Titanium seviyesini yakalamak biraz zor. SilverStone, bu başarıya ekstradan vurgu yapıyor.









Seride ST60F-TI, ST70F-TI ve ST80F-TI şeklinde 3 üye mevcut. Sırasıyla modellerde 650W, 750W ve 850W güç çıkışı bulunuyor. Yine güç yoğunluğu da litre başına 300W, 362W ve 413W olarak belirlenmiş. Japon kapasitörler ile dayanıklılığı artırılan seride, yüzde 100 modüler yapı sayesinde kablo karmaşasından da kurtuluyorsunuz.





Tek bir +12V hattından enerji sağlayan seride, 18 desibel seviyesine kadar inebilen 120mm'lik bir fan mevcut. Aşırı güç ile yetersiz güç korumaları olan seri, 150 mm × 86 mm × 150 mm ölçülerine sahip ve 2.7Kg ağırlığında. Serideki en güçlü iki model çift soket sistemleri için ekstradan 4 pinli EPS bağlantısı ve PCIe/SATA bağlantıları sunuyor. Serinin satışlarına gelecek ay başlanacak.

http://hexus.net/tech/news/psu/90113-silverstone-prepares-launch-strider-titanium-premium-psus/