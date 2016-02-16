Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor

Bilgisayar bileşenleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan SilverStone'un geçtiğimiz ay duyurduğu, dünyanın en küçük 80 Plus Titanium sertifikasına sahip tam modüler ATX güç kaynağı serisi Strider Titanium, piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.





Yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getiren Silverstone Strider Titanium serisi, 80 Plus Titanium sertifikasına sahip. Bu sertifikanın anlamı, en yoğun yüklerde dahi enerji verimliliğinin yüzde 90'ın altına inmemesi demek. Normalde 1000W altındaki güç kaynaklarında Titanium seviyesini yakalamak biraz zor. SilverStone, bu başarıya ekstradan vurgu yapıyor.





Tek bir +12V hattından enerji sağlayan seride, 18 desibel seviyesine kadar inebilen 120mm'lik bir fan mevcut. Aşırı güç ile yetersiz güç korumaları olan seri, 150 mm × 86 mm × 150 mm ölçülerine sahip ve 2.7Kg ağırlığında. Serideki en güçlü iki model çift soket sistemleri için ekstradan 4 pinli EPS bağlantısı ve PCIe/SATA bağlantıları sunuyor.





Seride ST60F-TI, ST70F-TI ve ST80F-TI şeklinde 3 üye mevcut. Sırasıyla modellerde 650W, 750W ve 850W güç çıkışı bulunuyor. Yine güç yoğunluğu da litre başına 300W, 362W ve 413W olarak belirlenmiş. Japon kapasitörler ile dayanıklılığı artırılan seride, yüzde 100 modüler yapı sayesinde kablo karmaşasından da kurtuluyorsunuz.





Seri, 22 Şubat 2016 tarihi itibariyle satışa sunulacak. ST60F-TI modeli 161.70$, ST70F-TI modeli 178.75$ ve ST80F-TI modeli ise 195.80$ fiyat etiketine sahip. Serinin 40 derece düşük çalışma sıcaklığı bulunuyor.





http://www.tomshardware.com/news/silverstone-80-plus-titanium-psus,31201.html