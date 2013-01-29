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Silverstone, Intel NUC için soğutma sistemine gerek duymayan kasasını tanıttı

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Silverstone, Intel NUC için soğutma sistemine gerek duymayan kasasını tanıttı

Intel'in NUC (Next Unit of Computing) adını verdiği yeni nesil mini bilgisayar formu, kısa süre önce sitemizde de incelenmişti. 

Ivy Bridge tabanlı Core i3 işlemci, HD4000 grafik birimi, çift SO-DIMM yuvası, 1600MHz bellek desteği, USB bağlantısı, Thunderbolt bağlantısı, opsiyonel iki HDMI çıkışı şeklinde özelliklere sahip olan NUC için Intel referans tasarımında bir soğutma fanına da yer veriliyordu. 

Ancak küçük yapıya sahip bilgisayar ürünlerinde, iç kısımda soğutma sistemi kullanmak yerine, üreticiler pasif soğutma sağlayan kasalara öncelik tanımaya başladı. NUC tasarımının da böyle bir sisteme izin vermesi üreticilere de büyük imkan tanıdı. 

Bu bakımdan Silverstone da NUC formundaki ürünler için fana gerek bırakmayan kasasını tanıttı. Kasa ortamda az miktarda hava akımı olsa bile pasif soğutma yapabiliyor. Hatta hiç hava akımı olmasa da sıcaklık belli limitlerin altında tutulabiliyor. 

Ancak bu nedenle kasa, referans tasarımdan biraz daha büyük. Referans tasarımda kart 10.16cm x 10.16cm şeklinde ölçülere sahipti. 

Kasanın henüz geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım. Nihai sürüme ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.  

http://www.tomshardware.co.uk/Passively-cooled-Enclosure-Intel-NUC,news-42361.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Bence güzel ürün
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Az daha geliştirsinler bakalım . Bunu alıpta ne yapacağızki .
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yenerbalcı 6 yıl
Haswell işlemciler çıkınca (i7 / i5 35watt HD4600) satılan dandik media player devri biter (şunu desteklemiyor diye 40 takla atmayız)

örnek 650 tl satılan dandik media player
hepsidijital.com/...
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