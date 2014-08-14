Silverstone'dan Strider Gold S serisine en güçlü üye :ST1500-GS

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Güç kaynakları ve soğutma sistemleri ile yakından tanıdığımız Silverstone, küçük boyutlu ve tamamen modüler ATX güç kaynakları barındıran Strider Gold S serisine en güçlü üyesini eklediğini duyurdu.
ST1500-GS adlı güç kaynağı sürekli olarak 1500W, en yüksek noktada 1600W enerji sağlayabiliyor ve serinin en yüksek watt değerine sahip üyesi olarak öne çıkıyor.
Ürün bünyesinde 120 Amper veya 1440 Watt enerji dağıtabilen tek bir 12 V ray barındırıyor. 3.3 V ve 5 V raylar ise birlikte 150 watt'a kadar enerji dağıtabiliyor. Güç kaynağı 180mm derinliğe sahip. Biraz büyük görünse de firma bu watt değerinde en küçük tam modüler güç kaynağı olduğunu belirtiyor.
Tek bir 135 mm fan tarafından soğutulan ürün 18 ve 34 desibel arasında gürültüye sebep oluyor. Fansız modun yer almadığı ürün yüzde 50 yüke kadar 18 desibelde kalabiliyor. 80 PLUS Gold sayesinde ürün yüzde 50 yükte yüzde 90, yüzde 100 yükte ise yüzde 87 enerji verimliliği sağlayabiliyor.
Kutu içerisinde düz bir kablo setinin de çıktığı ST1500-GS güç kaynağı vergiler hariç 346$ fiyat etiketi ile 20 Ağustos tarihinde raflara çıkacak.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=507&area=en Yorum Yaz Paylaş Tweetle
post kasmak istiyorsan sinema bölümüne git istersen film iyiydi keşke şu oynasaydı diye bir kaptırırsan yarbay olur çıkarsın kirletme istersen dahili bileşenleri anladığın konular değil gördüğüm kadarıyla.
Televizyona falanda hat bile çeker :D
Corsair PSU'lara normalde sıcak bakmıyorum, ama 1500i modelinde ince hesap yapılmamış. Şu görüntü yeter:
Bu tarzda bir sistem hazırlamayana göre bir ürün değil zaten. Bundan hariç bitcoin makineleri için de gerekli olur hatta teki yetersiz kalabilir.