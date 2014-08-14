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Silverstone'dan Strider Gold S serisine en güçlü üye :ST1500-GS

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Silverstone'dan Strider Gold S serisine en güçlü üye :ST1500-GS

Güç kaynakları ve soğutma sistemleri ile yakından tanıdığımız Silverstone, küçük boyutlu ve tamamen modüler ATX güç kaynakları barındıran Strider Gold S serisine en güçlü üyesini eklediğini duyurdu.

ST1500-GS adlı güç kaynağı sürekli olarak 1500W, en yüksek noktada 1600W enerji sağlayabiliyor ve serinin en yüksek watt değerine sahip üyesi olarak öne çıkıyor. 

Ürün bünyesinde 120 Amper veya 1440 Watt enerji dağıtabilen tek bir 12 V ray barındırıyor. 3.3 V ve 5 V raylar ise birlikte 150 watt'a kadar enerji dağıtabiliyor. Güç kaynağı 180mm derinliğe sahip. Biraz büyük görünse de firma bu watt değerinde en küçük tam modüler güç kaynağı olduğunu belirtiyor.

Tek bir 135 mm fan tarafından soğutulan ürün 18 ve 34 desibel arasında gürültüye sebep oluyor. Fansız modun yer almadığı ürün yüzde 50 yüke kadar 18 desibelde kalabiliyor. 80 PLUS Gold sayesinde ürün yüzde 50 yükte yüzde 90, yüzde 100 yükte ise yüzde 87 enerji verimliliği sağlayabiliyor. 

Kutu içerisinde düz bir kablo setinin de çıktığı ST1500-GS güç kaynağı vergiler hariç 346$ fiyat etiketi ile 20 Ağustos tarihinde raflara çıkacak.  

http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=507&area=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csheer 5 yıl
1500 wlık güc kaynagı kasanın ve donanımların elektrik ıhtıyacını karsılayaıbılır ama scsı hdd slı tümlesik ekran kartları kullanan bır bılgısayar ıcın ve daha fazla güc gereksınımı ısteyen bir pc ıcın bıraz yetersız kalabılır
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ø 5 yıl
İleri derece kartlarla slı yapacaklara yada workstation lara göre bir ürün. Bunun 3/1'i bile bizi götürüyor. :D
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Ink 5 yıl
bune proje ödevi gibi
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Ink 5 yıl
çok iyiymiş
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Ink 5 yıl
age of empires hileleri lumberjack=10000 odun
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Edward Teach 5 yıl Ink
Ink

age of empires hileleri lumberjack=10000 odun

post kasmak istiyorsan sinema bölümüne git istersen film iyiydi keşke şu oynasaydı diye bir kaptırırsan yarbay olur çıkarsın kirletme istersen dahili bileşenleri anladığın konular değil gördüğüm kadarıyla.
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Ink 5 yıl
1500 Wat ne işe yarayacak örnek donanım yazsalardı demişinya aynen
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Fırat.Duran 5 yıl
Anakartta 3-4 tane PCI E girişleri var ya :D Orayı Titan Zler ile düşün...İşlemci soğutucusu kasa içi soğutma 3-5 tane hdd vs vs anca yeter :D
Televizyona falanda hat bile çeker :D
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Castle Bravo 5 yıl
1500W'a ihtiyaç duyacak adam, 100 dolar daha ekleyip AX1500i almalı.

Corsair PSU'lara normalde sıcak bakmıyorum, ama 1500i modelinde ince hesap yapılmamış. Şu görüntü yeter:

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OldGamers86 5 yıl
Quad fire falan yaparlar bununla. Normal kullanıcı için gülünüp geçilecek donanım.
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Umutcan 5 yıl
Quad gpu+oc, full sıvı soğutma+12v chiller+fan+pompalar ve ışıklandırma ve modifikasyon ürünlerinin alayına anca yeter. Ucu ucuna bile gelebilir.
Bu tarzda bir sistem hazırlamayana göre bir ürün değil zaten. Bundan hariç bitcoin makineleri için de gerekli olur hatta teki yetersiz kalabilir.
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AhmetY58 5 yıl
Vay anasını adamlar yapmış
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acbold 5 yıl
Asus,Evga ve Gigabyte genişletilebilir pci express slotları yer alıyordu. Halen var mı o kartlar bilmiyorum.Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 kart takılabiliyordu.
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black_flood 5 yıl
dual gpulu modelden 4 tane taktığın anda 8 adet r9290X takılmış oluyor 8 yataklı kart gördüm ama onu montelemek için full tower kasa bile ufak kaçıyor. saphire firması am3 platformu için yapmıştı bu kartı.işlemcinin hemen altından başlayıp devam eden tam 8 adet pcı exp yuvası var.
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