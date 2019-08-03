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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri değerlendirme programı durduruldu

Siri tarafından elde edilen ve pek çoğu kullanıcıdan habersiz kayıtların moderatörler tarafından dinlendiği iyileştirme programı Apple tarafından askıya alınmış durumda.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce Apple’ın Siri dijital asistanının kazara mı yoksa bilinçli olarak mı aktif edildiğini araştırmak için belirli anonim kayıtları moderatörlere dinlettiği gündeme gelmişti. Apple programı durdurduğunu açıkladı.

Değerlendiriliyor

Hatırlanacağı üzere Siri asistanının kazara mı yoksa bilinçli olarak mı aktif edildiği Apple için önem taşıyor. Zira bir fermuar sesinin bile bazen Siri’yi aktif hale getirdiği ve sonrasında kullanıcı farkında olmadan sesleri dinlemeye başladığı ifade ediliyor. Firma bunu iyileştirmek için çalışıyordu. Bununla birlikte uyuşturucu kullanımı, cinsel taciz gibi pek çok konuşmanın bu kayıtlara girdiği gündeme gelmişti.

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Siri kayıtlarını moderatörlere dinletmek firmanın gizlilik sözleşmesinde yer alıyor ancak pek çok otorite son kullanıcının bunun farkında olmadan sözleşmeyi onayladığını ve dolaylı da olsa kişisel verilerin gizliliğinin ihlali olacağını dile getiriyordu.

Apple yaptığı açıklamada Siri iyileştirme programını askıya aldığını ve şirket içerisinde bir değerlendirme yapacağını duyurdu. Değerlendirme sonrasında programın geleceği belli olacak. Bununla birlikte bu tarz durumlar için ileride kullanıcının katılımının alınacağı bir güncelleme de yapılacak.

 


https://www.engadget.com/2019/08/02/siri-recordings-response-grading-apple/ Yorum Yaz
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in.vita 4 gün en beğenilen
Ortamlarda durdurduk dersin kim bilecek
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AskN0More 3 gün
Yap yap yap, tepki olduğu zaman durdurduk de. Ne güzel iş.. tepkiler gelmeden değerlendırseydiniz.
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in.vita 4 gün en beğenilen
Ortamlarda durdurduk dersin kim bilecek
Yanıtla +8
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