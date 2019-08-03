Siri değerlendirme programı durduruldu

Kısa bir süre önce Apple’ın Siri dijital asistanının kazara mı yoksa bilinçli olarak mı aktif edildiğini araştırmak için belirli anonim kayıtları moderatörlere dinlettiği gündeme gelmişti. Apple programı durdurduğunu açıkladı.

Değerlendiriliyor

Hatırlanacağı üzere Siri asistanının kazara mı yoksa bilinçli olarak mı aktif edildiği Apple için önem taşıyor. Zira bir fermuar sesinin bile bazen Siri’yi aktif hale getirdiği ve sonrasında kullanıcı farkında olmadan sesleri dinlemeye başladığı ifade ediliyor. Firma bunu iyileştirmek için çalışıyordu. Bununla birlikte uyuşturucu kullanımı, cinsel taciz gibi pek çok konuşmanın bu kayıtlara girdiği gündeme gelmişti.

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Siri kayıtlarını moderatörlere dinletmek firmanın gizlilik sözleşmesinde yer alıyor ancak pek çok otorite son kullanıcının bunun farkında olmadan sözleşmeyi onayladığını ve dolaylı da olsa kişisel verilerin gizliliğinin ihlali olacağını dile getiriyordu.

Apple yaptığı açıklamada Siri iyileştirme programını askıya aldığını ve şirket içerisinde bir değerlendirme yapacağını duyurdu. Değerlendirme sonrasında programın geleceği belli olacak. Bununla birlikte bu tarz durumlar için ileride kullanıcının katılımının alınacağı bir güncelleme de yapılacak.