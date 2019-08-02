Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek

Avrupa’da tekelleşme içerisinde olduğuna hükmedilen Google rakiplerine alan vermeye devam ediyor. Şimdi de varsayılan tarayıcı ve arama motorunu kullanıcılar seçebilecek.
5 gün
1,7b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz dönemde tekel oluşturacak davranışlar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından milyarlarca dolar tazminat cezasına çarptırılan Google tabiri yerindeyse yoğurdu üfleyerek yiyor. Android kullanıcıları artık varsayılan arama motorunu seçebilecek.

Tarih tekerrür etti

Yıllar önce Microsoft’un Avrupa’da kullanıcılara varsayılan internet tarayıcısını seçme ekranı sunduğu gibi Google da Android kullanıcılarına varsayılan arama motorunu seçme ekranı sunacak. Kullanıcılar böylece Chrome tarayıcısının kutudan varsayılan olarak çıkmasından kurtulacaklar.

Ayrıca Bkz. "Android Auto büyük güncellemesi başladı"

Hatırlanacağı üzere Google’ın Android üreticilerine kendi uygulamalarını dayatması tazminat konusu olmuş ve Google da belirli bir fiyat karşılığında uygulama paketleri sunmaya başlamıştı. Aynı dosyada firmanın Chrome ve arama motorunu dayatması da bulunuyordu.

2020 yılından itibaren Avrupa’da Android kullanıcılarının karşısına tarayıcı ve arama motoru seçimi gelecek. Kullanıcı hangisini seçerse o varsayılan olacak. Böylece ülke bazında yerel arama motoru ve tarayıcılar kendilerine bir şans bulabilecekler.

Google seçim ekranı için de her ülkede başvurular alacak. Bununla birlikte Google’ın başvuru için geliştiricilerden ödeme alacağı ve en yüksek teklifi veren ilk üç motorun listede yer alacağı ifade ediliyor. 13 Eylül tarihine kadar başvuru alınacak ve 31 Ekim tarihinde de listeler açıklanacak.

 


https://www.engadget.com/2019/08/02/android-choice-search-provider/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 3 gün
Zaten seçemiyorlar mıydı? Bir de android’e özgürlük derler puahaha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 4 gün
Bu tip kararlar hep birkaç sene uygulamada kalıyor. Bir zamanlar Windows'da İnternet Explorer için benzer karar vardı adamlar yeni tarayıcı dediler Edge dediler kararı ezdiler. Rakip tarayıcılar da Edge i rakip görmediği için karar aldirtmadilar. Google androidi o kadar çok kendine entegre etti ki Google çıkınca geriye pek bir şey kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 5 gün
Yine büyük çoğunluk google seçicek, kısaca google her türlü kazançlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün PES 2020 Demo - Olmuş Mu Dersiniz? 4 gün iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor 4 gün Windows 10 artık internetten kurulabilecek 4 gün Toshiba oyuncu odaklı RD500 ve RC500 NVMe sürücülerini duyurdu 4 gün Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek 4 gün Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı 4 gün Redmi'nin Helio G90T'li oyuncu telefonu TENAA'da göründü 4 gün Giyilebilir kol bandı kas zedelenmelerini tespit edebilecek 4 gün Google Hangouts'a 'Engelle ve bildir' özelliği geldi 4 gün Sony yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşadı 4 gün Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında 4 gün Siri değerlendirme programı durduruldu 4 gün Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu 4 gün Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek 4 gün Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi" 5 gün Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor 5 gün Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek Sonraki Razer yeni optik faresini duyurdu 5 gün Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek 5 gün Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor 5 gün Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak 5 gün Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti 5 gün 2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı 5 gün Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne? 5 gün Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor 5 gün Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler 5 gün DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu 5 gün Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı 5 gün ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor 5 gün Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor 5 gün Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu! 5 gün Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş 5 gün Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase 5 gün Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor 5 gün Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı 6 gün Android Auto büyük güncellemesi başladı 6 gün Nasıl bu kadar ince? "Casper G900 incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Hava atmak insanlarda hastalık olmuş
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim