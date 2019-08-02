Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek

Geçtiğimiz dönemde tekel oluşturacak davranışlar nedeniyle Avrupa Birliği tarafından milyarlarca dolar tazminat cezasına çarptırılan Google tabiri yerindeyse yoğurdu üfleyerek yiyor. Android kullanıcıları artık varsayılan arama motorunu seçebilecek.

Tarih tekerrür etti

Yıllar önce Microsoft’un Avrupa’da kullanıcılara varsayılan internet tarayıcısını seçme ekranı sunduğu gibi Google da Android kullanıcılarına varsayılan arama motorunu seçme ekranı sunacak. Kullanıcılar böylece Chrome tarayıcısının kutudan varsayılan olarak çıkmasından kurtulacaklar.

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Hatırlanacağı üzere Google’ın Android üreticilerine kendi uygulamalarını dayatması tazminat konusu olmuş ve Google da belirli bir fiyat karşılığında uygulama paketleri sunmaya başlamıştı. Aynı dosyada firmanın Chrome ve arama motorunu dayatması da bulunuyordu.

2020 yılından itibaren Avrupa’da Android kullanıcılarının karşısına tarayıcı ve arama motoru seçimi gelecek. Kullanıcı hangisini seçerse o varsayılan olacak. Böylece ülke bazında yerel arama motoru ve tarayıcılar kendilerine bir şans bulabilecekler.

Google seçim ekranı için de her ülkede başvurular alacak. Bununla birlikte Google’ın başvuru için geliştiricilerden ödeme alacağı ve en yüksek teklifi veren ilk üç motorun listede yer alacağı ifade ediliyor. 13 Eylül tarihine kadar başvuru alınacak ve 31 Ekim tarihinde de listeler açıklanacak.