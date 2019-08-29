Siri kontrolleri için Apple’dan özür geldi

Bir süre önce Apple’ın bazı analizler yapabilmek adına Siri ile kaydedilen komutları editörlere anonim bir şekilde dinlettiği ortaya çıkmıştı. Gizlilik sözleşmesi içerisinde olmasına rağmen Apple politikalarında değişikliğe gitti.

Kullanıcı lehine

Firma yaptığı açıklamada belirli Siri görüşmelerini editörlere dinletme politikasının beklenen ideallere ulaşamadığını belirtirken bu nedenle de kullanıcılardan özür diledi. Bunun yanında dinleme politikalarında da bazı değişiklikler yaptığını ifade etti.

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Değişikliklerden ilki varsayılan olarak kullanıcının Siri görüşmelerinin editör analizlerine kapalı olması. Kullanıcı eğer isterse görüşmelerinin analiz edilmesini aktif edebilecek. Elbette bu anonim bir şekilde yapılacak. Yine isterse kullanıcı programdan çıkabilecek.

Diğer taraftan Siri görüşmelerini sadece Apple çalışanları analiz edecek ve üçüncü taraf şirketler kullanılmayacak. Ayrıca Siri’nin kazara uyandığı konuşmalar da ekip tarafından silinecek. Firma kullanıcıların kişisel gizliliğine her zaman önem verdiğini vurguluyor.

Apple kullanıcı lehine bazı iyileştirmeler yapmış olsa da sektör uzmanları dijital asistan görüşmelerinin editörler tarafından incelenmesini kaçınılmaz olarak görüyor. Google, Amazon, Facebook ve Microsoft da dijital asistanların belirli kayıtlarını editörlere dinletiyor ancak bunu genelde kullanıcılar ile paylaşmıyor.