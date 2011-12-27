Siri şimdi de Mac bilgisayarlar için dikte cihazı olarak kullanılabiliyor

Tanıtıldığı günden bu yana pek çok geliştiricinin ilgisini çeken ve üzerinde çalışmalar yapılan Apple'ın Siri teknolojisinin en son durağı Mac bilgisayarlar oldu.





Apple henüz Siri için kullanılabilir bir API yayınlamış değil. Ancak Avatron geliştirici firması Siri'yi kontrol etmenin bir yolunu bularak yeni uygulamasında kullanmış. Air Dictate adlı uygulama, Mac üzerinde metin girişi yapılan herhangi bir yazılım açıkken konuşmalarınızı metin haline dönüştürüp bu yazılıma aktarıyor.





Air Dictate bunun için WiFi bağlantısını kullanıyor. Karşı taraftaki Mac cihazı üzerinde de Air Dictate Receiver adlı yazılımın bulunması gerekiyor. İşletim sistemi sürümünün OS X 10.6.8 ve üzeri olması şart. Eşleşme yapıldıktan sonra Air Dictate Receiver yazılımı başlatılıyor ve iPhone 4S'inizdeki Air Dictate uygulaması ile konuşmalarınız yazıya dökülüyor.





Mac platformları için dikte uygulamaları fazlasıyla mevcut ancak geleneksel mikrofon veya kulaklık yerine telefon kullanan bir örneği yok.