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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri şimdi de Mac bilgisayarlar için dikte cihazı olarak kullanılabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Tanıtıldığı günden bu yana pek çok geliştiricinin ilgisini çeken ve üzerinde çalışmalar yapılan Apple'ın Siri teknolojisinin en son durağı Mac bilgisayarlar oldu. 

Apple henüz Siri için kullanılabilir bir API yayınlamış değil. Ancak Avatron geliştirici firması Siri'yi kontrol etmenin bir yolunu bularak yeni uygulamasında kullanmış. Air Dictate adlı uygulama, Mac üzerinde metin girişi yapılan herhangi bir yazılım açıkken konuşmalarınızı metin haline dönüştürüp bu yazılıma aktarıyor. 

Air Dictate bunun için WiFi bağlantısını kullanıyor. Karşı taraftaki Mac cihazı üzerinde de Air Dictate Receiver adlı yazılımın bulunması gerekiyor. İşletim sistemi sürümünün OS X 10.6.8 ve üzeri olması şart. Eşleşme yapıldıktan sonra Air Dictate Receiver yazılımı başlatılıyor ve iPhone 4S'inizdeki Air Dictate uygulaması ile konuşmalarınız yazıya dökülüyor.

Mac platformları için dikte uygulamaları fazlasıyla mevcut ancak geleneksel mikrofon veya kulaklık yerine telefon kullanan bir örneği yok. 

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DH Misafiri 7 yıl
Androiddeki sesli arama Türkçede gayet iyi çalışıyor.
Apple zaten Türkçe desteği çıkartmayacak siri için
ayrıca gayet güzel kendi dilimizde ve verimli çalışan dikte programlarımız var siri Iphone almam için bir kriter olmadı ve zaten olması da mümkün değil ama Iphone'un bizimle ilgili ilgisiz her söylediği şeyi donanım haber sayfalarında haber olarak görmekte bayıyor artık.
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AndryTR 7 yıl
@m.t.y.
Tamam bakalım yardımcı olalım ama her Apple haberinin altında da paylaşmayın bağlantınızı. Gören zaten kullanır. Hoş olmuyor. Eminim hemen hemen herkes anladı demek istediğiniz şeyi...
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smart1978 7 yıl
Güzel gelişmeler ama Türkçe algılaması olmadığı için haber edilmesinin pek bir anlamı yok... İngilizce biliyorsanız zaten sorun yok...
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smart1978 7 yıl
Siri de Türkçe dil desteği (algılaması) yok...

Apple Türkçe desteği olmayan birsürü uygulama geliştirsin ne güzel ...
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bocekgrafik 7 yıl
Bu uygulama türkçeye de adapte edilebilirse, klavye sesi yerine Çağrı Merkezleri'ndeki gibi bol konuşma sesleri duyacağız anlaşılan.
Güzel gelişme.
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m.t.y. 7 yıl


forum.donanimhaber.com/...



sadece bakın, yardımcı olun yeni alanlara.
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