Apple, kullanıcı verilerine “bakarak” yapay zekasını geliştirecek

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Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcı gizliliğinden taviz vermeden yapay zeka modellerini nasıl eğitebileceğini gösteren yeni stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin Machine Learning Research blog’unda yer alan teknik detaylara göre, Apple Intelligence özelliklerinin arkasındaki büyük dil modellerini (LLM) geliştirmek için kullanıcı verilerini toplamadan çalışabilecek sofistike bir sistem devreye giriyor.

Normal şartlarda bir yapay zeka modelini eğitmek ve geliştirmek için girdi olarak verilere ihtiyaç duyulur. Bu veriler ya gerçek dünya verileridir (yani kullanıcı verileri) ya da sentetik verilerdir. Peki Apple, savunduğu mahremiyet cephesini işgal etmeden kendi yapay zekasını nasıl geliştirecek?

Göz ucuyla kullanıcı verilerine bakmak

Bunun için Apple, sentetik veriler ile gerçek kullanıcı verilerini karşılaştırarak yapay zekasını eğitecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yöntem sayesinde, Apple’ın kullanıcı verilerini cihazlardan çekmesine ya da doğrudan kopyalamasına gerek kalmayacak.

Tam Boyutta Gör Yeni sistemin temeli, Apple cihazlarının kullanıcıya ait e-posta ve mesajlardan alınan örnekleri, önceden oluşturulmuş sentetik veri setleriyle karşılaştırmasına dayanıyor. Bu işlem yalnızca hangi sentetik verinin gerçek veriye daha yakın olduğunu belirleyen bir sinyalin Apple’a gönderilmesiyle sonuçlanıyor. Gerçek verinin kendisi hiçbir zaman cihazdan dışarı çıkmıyor. Yani Apple, kullanıcı verilerine “bakarak” yapay zekasını iyileştirmeye çalışacak. Bu süreçte kullanıcı verileri cihaz dışına çıkarılmayacak.

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Apple, bu sistemi yalnızca Device Analytics programına katılmış kullanıcılarla test ediyor. Şirketin iddiasına göre bu yöntem, hem kullanıcı gizliliğini koruyor hem de yapay zekaya daha isabetli ve bağlama uygun sonuçlar üretme yeteneği kazandırıyor.

Amaç, Siri ve Apple Intelligence

Apple’ın yapay zeka geliştirme sürecinde zorluklarla karşılaştığı bir gerçek. Şirket, bazı Apple Intelligence özelliklerinin lansmanını ertelemek zorunda kaldı ve Siri ekibinin başında değişikliğe gitti. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın yalnızca sentetik verilerle model eğitmesi, sistemin yeterince etkili sonuçlar üretmesini engelledi. Yeni yaklaşım bu sorunu aşmayı hedefliyor.

Bu arada Apple, yeni sistemde de verilerin anonimleştirilmesini sağlamaya devam ediyor. Böylece genel verilerden bireysel kullanıcıların ayırt edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. En nihayetinde Apple’ın bu yeni yaklaşımının AI dünyasında elini güçlendirip güçlendirmeyeceğini zaman gösterecek.

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Apple, kullanıcı verilerine “bakarak” yapay zekasını geliştirecek