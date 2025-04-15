Apple, kullanıcı verilerine “bakarak” yapay zekasını geliştirecek

Normal şartlarda bir yapay zeka modelini eğitmek ve geliştirmek için girdi olarak verilere ihtiyaç duyulur. Bu veriler ya gerçek dünya verileridir (yani kullanıcı verileri) ya da sentetik verilerdir. Peki Apple, savunduğu mahremiyet cephesini işgal etmeden kendi yapay zekasını nasıl geliştirecek?
Göz ucuyla kullanıcı verilerine bakmak
Bunun için Apple, sentetik veriler ile gerçek kullanıcı verilerini karşılaştırarak yapay zekasını eğitecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yöntem sayesinde, Apple’ın kullanıcı verilerini cihazlardan çekmesine ya da doğrudan kopyalamasına gerek kalmayacak.
Apple, bu sistemi yalnızca Device Analytics programına katılmış kullanıcılarla test ediyor. Şirketin iddiasına göre bu yöntem, hem kullanıcı gizliliğini koruyor hem de yapay zekaya daha isabetli ve bağlama uygun sonuçlar üretme yeteneği kazandırıyor.
Amaç, Siri ve Apple Intelligence
Apple’ın yapay zeka geliştirme sürecinde zorluklarla karşılaştığı bir gerçek. Şirket, bazı Apple Intelligence özelliklerinin lansmanını ertelemek zorunda kaldı ve Siri ekibinin başında değişikliğe gitti. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın yalnızca sentetik verilerle model eğitmesi, sistemin yeterince etkili sonuçlar üretmesini engelledi. Yeni yaklaşım bu sorunu aşmayı hedefliyor.
Bu arada Apple, yeni sistemde de verilerin anonimleştirilmesini sağlamaya devam ediyor. Böylece genel verilerden bireysel kullanıcıların ayırt edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. En nihayetinde Apple’ın bu yeni yaklaşımının AI dünyasında elini güçlendirip güçlendirmeyeceğini zaman gösterecek.Kaynakça https://www.theverge.com/news/648496/apple-improve-ai-models-differential-privacy https://machinelearning.apple.com/research/differential-privacy-aggregate-trends Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir