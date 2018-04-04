Siri ve Amazon’a rakip olacak Türkçe yapay zekâ geliyor

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde veri ve yapay zekânın önemi ele alındı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkçe konuşan dijital asistanın müjdesini verdi.

Kaan Terzioğlu, gelecek yıl yapay zekâ destekli bir sesli asistanı piyasaya sunacaklarını açıkladı. Üstelik bu yerli asistanın Alexa’dan daha üstün yeteneklere sahip olacağını belirtti. Terzioğlu, Amazon Alexa'yı yoğun bir şekilde kullandığını ve Alexa'yı “10’uncu genel müdür yardımcısı" olarak gördüğünü ifade etti.

Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, “Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi.

Turkcell’in hazırladığı dijital asistanın yetenekleri hakkında bilgi verilmedi. Turkcell benzer bir atılımı 2015 yılında yapmış ve Cell-in adındaki asistan uygulamasını yayınlamıştı. Bu uygulama çağrı yapabiliyor, hava durmunu söyleyebiliyor olsa da yetenekleri bir hayli kısıtlıydı.

Turkcell'in geliştirdiği yeni dijital asistanın ülkemizdeki servislerle etkileşimli çalışabilen bir altyapısı olmasını umut ediyoruz. Örneğin Galatasaray’ın maçı kaç kaç sorusuna yanıt olarak canlı skoru verebilen, marketlerden alışveriş yapabilen, otobüs saatlerini bilen, taksi çağırabilen, Fizy’deki müziği kontrol edebilen bir asistan olsa fena olmaz.