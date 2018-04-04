Siri ve Amazon’a rakip olacak Türkçe yapay zekâ geliyor

Kaan Terzioğlu, gelecek yıl yapay zekâ destekli bir sesli asistanı piyasaya sunacaklarını açıkladı. Üstelik bu yerli asistanın Alexa’dan daha üstün yeteneklere sahip olacağını belirtti. Terzioğlu, Amazon Alexa'yı yoğun bir şekilde kullandığını ve Alexa'yı “10’uncu genel müdür yardımcısı" olarak gördüğünü ifade etti.
Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, “Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi.
Turkcell’in hazırladığı dijital asistanın yetenekleri hakkında bilgi verilmedi. Turkcell benzer bir atılımı 2015 yılında yapmış ve Cell-in adındaki asistan uygulamasını yayınlamıştı. Bu uygulama çağrı yapabiliyor, hava durmunu söyleyebiliyor olsa da yetenekleri bir hayli kısıtlıydı.
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sanki bu adamlara dayatma var. Yerli yapin yoksa kimse konusmayacak kullanmayacak diye. Siyaset mi yapiyorsunux siz anlamiyorum ki.
De ki biz yaptik yeterli. En azindan 2 gun sonra altyapisinin baskasindan alindigi ortaya cikinca mal gibi kalmazsiniz. Ya da hepsini kendiniz yaparsiniz o zmn ne guzel olur iste.
Buraya takildigimizdan adamlarin yaptiklarini konusamiyoruz. Tamam reklamin iyisi kotusu yoktur ama siz reklamin icine mictiniz.