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Siri ve Amazon’a rakip olacak Türkçe yapay zekâ geliyor

Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkçe konuşan dijital asistanın müjdesini verdi. Gelecek yıl bu asistanı görme şansımız olacak.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde veri ve yapay zekânın önemi ele alındı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkçe konuşan dijital asistanın müjdesini verdi.

Kaan Terzioğlu, gelecek yıl yapay zekâ destekli bir sesli asistanı piyasaya sunacaklarını açıkladı. Üstelik bu yerli asistanın Alexa’dan daha üstün yeteneklere sahip olacağını belirtti. Terzioğlu, Amazon Alexa'yı yoğun bir şekilde kullandığını ve Alexa'yı “10’uncu genel müdür yardımcısı" olarak gördüğünü ifade etti.

Yapay zekânın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, “Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi.

Siri ve Amazon’a rakip olacak Türkçe yapay zekâ geliyor

Turkcell’in hazırladığı dijital asistanın yetenekleri hakkında bilgi verilmedi. Turkcell benzer bir atılımı 2015 yılında yapmış ve Cell-in adındaki asistan uygulamasını yayınlamıştı. Bu uygulama çağrı yapabiliyor, hava durmunu söyleyebiliyor olsa da yetenekleri bir hayli kısıtlıydı.

Turkcell'in geliştirdiği yeni dijital asistanın ülkemizdeki servislerle etkileşimli çalışabilen bir altyapısı olmasını umut ediyoruz. Örneğin Galatasaray’ın maçı kaç kaç sorusuna yanıt olarak canlı skoru verebilen, marketlerden alışveriş yapabilen, otobüs saatlerini bilen, taksi çağırabilen, Fizy’deki müziği kontrol edebilen bir asistan olsa fena olmaz.

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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Güvenim kalmadı artık 2 gün sonra google asistanın altyapısını kullandığı ortaya çıkarsa şaşırmam
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Fakirdepocu 1 yıl
Baslikta yerli yazisini gormedim sasirdim iceri girdim. Baktim yine yerli yazmislar.



sanki bu adamlara dayatma var. Yerli yapin yoksa kimse konusmayacak kullanmayacak diye. Siyaset mi yapiyorsunux siz anlamiyorum ki.



De ki biz yaptik yeterli. En azindan 2 gun sonra altyapisinin baskasindan alindigi ortaya cikinca mal gibi kalmazsiniz. Ya da hepsini kendiniz yaparsiniz o zmn ne guzel olur iste.

Buraya takildigimizdan adamlarin yaptiklarini konusamiyoruz. Tamam reklamin iyisi kotusu yoktur ama siz reklamin icine mictiniz.
Baslikta yerli yazisini gormedim sasirdim iceri girdim. Baktim yine yerli yazmislar.sanki bu adamlara dayatma var. Yerli yapin yoksa kim...
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Artunç 11 ay
Güzel bir gelişme. Yapay zekanın ne derece önemli olduğu konusunda herhalde herkes hemfikirdir. Umarım sorunsuz olarak gerçekten yüzde yüz olarak yerli teknolojiyle geliştirilmiştir. Çünkü millet olarak işin kolayına kaçmayı severiz biz..
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Mobidik 11 ay
Turkcell sürekli Bip ve Yaani tutsun diye uğraşıp duruyor. Bedava dakikalar ya da hediye internet veriyor hesabım uygulaması üzerinden. Ama fayda etmiyor. Neden? Çünkü en iyi operatör Turkcell görüşünü kendi de kabullenmiş ama kendini gençlere ve insanlara gerçekten sevdirememiş. Sahiplendirememiş.
Kalıcı olmayan hediyelerle kalıcı olmayan kitleyi yemlediğini fark edemiyor. Kimse de Turkcell'e güvenemiyor ki. Kurumsal egosundan kurtulmadıkça ve güvenilir imaj elde edemedikçe daha çok uğraşır yenilik çıkarma ve tutunma hayaliyle. Gerçekten mucizevi bir yenilik çıkarmadıkça, bu kafayla kendini sahiplendiremez.
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sis651 11 ay Mobidik
Emin olun ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve farkındadırlar. Ama sevme ve sahiplenme kısmı bir yere kadar. Whatsapp gibi bir platform varken kimse bunu bırakıp Bip ile yeni bir maceraya girişmek istemez. Yaani ise boş bir platform, ciddi bir işe yararlılığı yok. Dijital operatörlüğe geçiş adımları ama kolay olmayacağı belli ki başarılı olmama ihtimali de yüksek. Bunları yurtdışına satıp bir şeyler kazanmaya bakarlar anca, biz de hediye toplayıp keyif yapmaya... :D
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DH Misafiri 1 yıl
Çok üzgünüm ne yazık k 4 senelik emek verdiğim Ceyd-a dururken milli ve yerli değerler diyerek yurt dışı bir uygulamayı değerlenebileceklermiş. Ben kişisel imkanlarimla severek hobi olarak geliştiriyordum ve öyle de devam edecek anlaşılan.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Gençliğinde uç sol görüşlü adama bak en koyusundan mhpli bıyığı bırakmış :D
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yimmasabi 1 yıl
Anadolu Üniversitesi BAP projesinde AÖF öğrencileri için Anadolu Üniversitesi HCI Labs ile birlikte özel olarak geliştirdiğimiz Andorid işletim sistemlerinde çalışan Anabilge var. Temel bilgi teknolojileri 1 ve 2 kitapları ile ilgili herşeyi sorun söylesin size :D Ama dediği gibi veritabanı önemli dahası girilemedi.
hci.anadolu.edu.tr/...
play.google.com/...

Ayrıca uzun yıllardır özel bir yapıda geliştirdiğimiz AbrainA ise devam ediyor. abraina.com/...

Linkler bilgi amaçlı verilmiştir.
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St Batuhan 1 yıl
Tamam Türkçe gelir ama Arapça da mutlaka olacaktır yanında. En son Superonline'ı aradığımda Türkçe karşılamanın hemen ardından Arapça da geliyor. Dedim bu ne dediler ki çokça Arap müşterimiz var o nedenle koyuyoruz. Neyse en azından bir adımdır, düzgün çalışan bir asistan yapsınlar da hiç yoktan iyidir. En önemlisi ise yerelleştirme burada. Zira ülkemizdeki altyapılara uygun, entegre bir sistem elzem. Son paragraf da değinmiş ama bunu yapamazlarsa zaten pek anlamı kalmıyor. Yoksa diğer asistanları da kullanabiliyoruz öyle ya da böyle.
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brshr 1 yıl
Ya Turkcell bi git ya. Bizi rahat bırak Allah aşkına ya. Yorma bizi
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Glitz 1 yıl
Büyük ihtimalle ceyd-a'yı geliştiren ekibi işe almışlardır. Reklamlarda bizden önce kimse yapmadı, ilk Türk yapay zekası, uzay teknolojisi, dünyada başka kimsede yok, hepsinden daha zeQi gibi argümanlar kullanacaklar hadi bakalım.
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classf2re 1 yıl
Turkcell'in bu tür bir teknolojiyi geliştirebileceğine pek inancım yok. Sadece iyi PR yapıyorlar başka bir şey değil. Bu gibi firmaların bir şey üretmek gibi bir derdi yok. Ucuza bir yerden bul, pahalıya sat. Zihniyet bu kadar.
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Haplo 1 yıl
Maç skoru, alışveriş, otobüs saati, taksi çağırma gibi yetenekleri kazandırmak için her birini güncel ve güvenilir bir sisteme bağlamak gerekir. Mesela Amazon'un robotuna "al" deyince büyük ihtimalle Amazon'dan alıyordur. Aslında bir arama yapsak başka sitede daha ucuza bulacağız belki. Otobüs saatleri gibi bir hizmete gelirsek yine merkezi bir sistemin ayakta ve çalışır olması gerekir; yoksa bize Google aramasıyla otobüs saati söyleyecekse, yıllar öncesinin tarihi geçmiş otobüs saatlerini söyleyebilir. En kolayı taksi çağırma, bağla über sistemine gelsin. Maç skoru için de canlı skor veren sitelerden biriyle anlaşırsın olur biter. Mantığı kolay ama uğraşıp yapması zor iş.
Her şeye çözüm bulursun da, bu teknolojilere yapay zekâ demek bana çok saçma geliyor. Ortada kendi kendine öğrenen, düşünen, sorgulayan, karar veren hiçbir durum yok. Önceden planlanmış ve programlanmış bir şey sonuçta.
Mesela çocuklara bilgisayar ve internet kullanmayı kimse öğretmiyor, gâyet kendi kendilerine öğreniyorlar. Tabi ki vahiy iner gibi olmuyor bu öğrenme işi; ama neyi nasıl ve nereden öğreneceklerini biliyorlar; en kötü ihtimalle bir iki Google araması yaparak ister videolu, ister resimli, ister yazılı anlatımlarla öğrenmek istediği şey için bir sürü siteye ulaşabiliyorlar.
Mesela hayatlarında ilk defa e-mail adresi alıp üzerine de bir iki siteye üye olduklarını, ilk defa forum vesaire kullandıklarını düşünün. O günden sonra diledikleri siteye üye olup, forumunu kullanabilirler. Hatta dilini bilmedikleri yabancı sitelere bile üye olup forumlarını kullanabilirler; hem de her sitenin arayüzü, altyapısı farklı olmasına rağmen üye olmadaki, konu açmadaki, cevap vermedeki, hatta mesaj alıntılama ve göndermedeki benzerlikleri görerek, anımsayarak, düşünerek, karşılaştırarak, deneyerek hiç bilmedikleri bir sitede bile babasının çiftliği gibi at koşturabilirler; işte bu zekâdır.
Bir başka örneği de hava durumu için vereceğim. Yine çocuk örneğinden gidersek küçüğe sorduk, "bugün hava kaç derece?"; çok doğal kendisi de gidip en bildiği kaynak olan Google'a yazdı "hava kaç derece?"; Google diyor ki "14.4 derece hava açık" halbuki benden 80-90 kilometre ötedeki, büyük ihtimalle internetin dağıldığı bana en yakın merkezdeki "A" ilçesinin sıcaklığını söylüyor; şehir doğru olsa da ilçe yanlış olduğu için burada bir hata olduğunu gören çocuk -nerede yaşadığını bilmeyecek kadar gerizekalı değilse- bu veriyi kabul etmeyecek ve içinde bulunduğumuz "B" ilçesinin sıcaklığını ayrıca arayacaktır ve görecektir ki aslında hava açık maçık değil; "12.2 derece çok bulutlu". Google'ın hava durum bilgilerini çektiği Weather ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesi arasında bile dağlar kadar fark oluyor. Belki de iki kaynaktaki veriyi ayrı ayrı okuyup hangi kaynağa göre hareket edeceğimi bana bırakacak; bu da zekâdır.
Böyle basit şeyleri bile kendi kendine öğrenemiyorsa ortada zekâ falan yoktur. Bir işi yapabilmesi için programa nereden, hangi bilgiyi, nasıl çekeceğini kodladıysam da yine zekâ yoktur. Nedense bu konuda hiç iyimser olamıyorum; bir 10-15 yıl sonra gelin, bakalım zekânıza.
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