Siri'nin arkasındaki isim Nuance: iOS 7, 10 Eylül'de yayınlanıyor

10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtacak Apple’ın iOS 7’yi ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağı ilgili Apple’ın akıllı asistanı Siri’ye güç eren Nuance şirketinden şaşırtıcı açıklama geldi.Nuance’ın kendi geliştiricilerine gönderdiği maile göre Apple, iOS 7’yi genel kullanıma 10 Eylül’de sunacak.

Hali hazırda beta sürecinde olan iOS 7’nin 10 Eylül’de genel kullanımına sunulması için GM sürümünün yeni birkaç gün içerisinde yayınlanması gerekiyor. Ancak geçmiş deneyimlerimiz Nuance’ın bu açıklamasını çok fazla desteklemiyor.

Apple, normalde yeni iPhone’ları lanse ettiği etkinlikle birlikte sistemin GM sürümünü geliştiricilerin kullanımına sunuluyor. Sistemin genel kullanıma sunulması ise yeni iPhone’ların satışa sunulmasından birkaç gün önce gerçekleşiyor. Dolayısıyla Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtacağı gün iOS 7’yi genel kullanıma sunması çok da olası durmuyor.

Bu bilgiler ışığında Nuance’ın mailde belirttiği 10 Eylül tarihinin aslında GM sürümünün yayınlanma tarihinin olduğunu, diğer bir deyişle mailin yüksek ihtimalle “GM” yerine “GA (General Availability)” kullanılarak yanlış yazıldığını söyleyebiliriz.