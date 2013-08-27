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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri'nin arkasındaki isim Nuance: iOS 7, 10 Eylül'de yayınlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
680
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Siri'nin arkasındaki isim Nuance: iOS 7, 10 Eylül'de yayınlanıyor
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10 Eylül’de yeni iPhone’ları tanıtacak Apple’ın iOS 7’yi ne zaman tüm kullanıcılar için yayınlanacağı ilgili Apple’ın akıllı asistanı Siri’ye güç eren Nuance şirketinden şaşırtıcı açıklama geldi.Nuance’ın kendi geliştiricilerine gönderdiği maile göre Apple, iOS 7’yi genel kullanıma 10 Eylül’de sunacak.

Hali hazırda beta sürecinde olan iOS 7’nin 10 Eylül’de genel kullanımına sunulması için GM sürümünün yeni birkaç gün içerisinde yayınlanması gerekiyor. Ancak geçmiş deneyimlerimiz Nuance’ın bu açıklamasını çok fazla desteklemiyor.

Apple, normalde yeni iPhone’ları lanse ettiği etkinlikle birlikte sistemin GM sürümünü geliştiricilerin kullanımına sunuluyor. Sistemin genel kullanıma sunulması ise yeni iPhone’ların satışa sunulmasından birkaç gün önce gerçekleşiyor. Dolayısıyla Apple’ın yeni iPhone’ları tanıtacağı gün iOS 7’yi genel kullanıma sunması çok da olası durmuyor.

Bu bilgiler ışığında Nuance’ın mailde belirttiği 10 Eylül tarihinin aslında GM sürümünün yayınlanma tarihinin olduğunu, diğer bir deyişle mailin yüksek ihtimalle “GM” yerine “GA (General Availability)” kullanılarak yanlış yazıldığını söyleyebiliriz.

Siri'nin arkasındaki isim Nuance: iOS 7, 10 Eylül'de yayınlanıyor
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gokooo 6 yıl en beğenilen
Gl4dius
samsung mamsung diyorsunuzda samsungun ben yeni bir cihaz çıkartacağı zaman 1 ay önceden hiç bu kadar çok haberi yapıldığını görmedim ? apple ile diğer firmalar arasındaki farkda bu zaten apple bir ürün çıkartacağı zaman aylar öncesinden başlanıyor ve aralıksız olarak devam ediyor

samsungun saat başı çıkardığı telefonların haberleriyle apple'ın yılda bir çıkardığı telefonların haberlerinin sayılar eşit nerdeyse ama bazı haberler gerçekten gereksiz kalıyor
Gl4diussamsung mamsung diyorsunuzda samsungun ben yeni bir cihaz çıkartacağı zaman 1 ay önceden hiç bu kadar çok haberi yapıldığını görmedim ? ...
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mkanayran 6 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz, bir an önce çıksın
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fotifoti 6 yıl
iboocum
ios7 çıksın da ios 6.1.3 e jailbreak gelsin artık

Gelmez boşuna bekleme. ios7'ye gelir
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baybarut 6 yıl
geri sayım başladı...
büyük tarih 10 Eylül 2013...
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iboocum 6 yıl
ios7 çıksın da ios 6.1.3 e jailbreak gelsin artık
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gokooo 6 yıl en beğenilen
Gl4dius
samsung mamsung diyorsunuzda samsungun ben yeni bir cihaz çıkartacağı zaman 1 ay önceden hiç bu kadar çok haberi yapıldığını görmedim ? apple ile diğer firmalar arasındaki farkda bu zaten apple bir ürün çıkartacağı zaman aylar öncesinden başlanıyor ve aralıksız olarak devam ediyor

samsungun saat başı çıkardığı telefonların haberleriyle apple'ın yılda bir çıkardığı telefonların haberlerinin sayılar eşit nerdeyse ama bazı haberler gerçekten gereksiz kalıyor
Yanıtla +5
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Gl4dius 6 yıl
samsung mamsung diyorsunuzda samsungun ben yeni bir cihaz çıkartacağı zaman 1 ay önceden hiç bu kadar çok haberi yapıldığını görmedim ? apple ile diğer firmalar arasındaki farkda bu zaten
apple bir ürün çıkartacağı zaman aylar öncesinden başlanıyor ve aralıksız olarak devam ediyor
1 Yanıt Yanıtla
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from_anatolia 6 yıl Gl4dius
Gl4dius

samsung mamsung diyorsunuzda samsungun ben yeni bir cihaz çıkartacağı zaman 1 ay önceden hiç bu kadar çok haberi yapıldığını görmedim ? apple ile diğer firmalar arasındaki farkda bu zaten

apple bir ürün çıkartacağı zaman aylar öncesinden başlanıyor ve aralıksız olarak devam ediyor

Pazarlama stratejileri çok başarılı.
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mkanayran 6 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz, bir an önce çıksın
Yanıtla +4
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