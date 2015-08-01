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Sıvı güneş panelleri evimize geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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14
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Sıvı güneş panelleri evimize geliyor

Bir dönem sularımızı ısıtmak için hazırlanan sistemler ile hatırladığımız güneş enerjisi, son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak önem kazanmaya başladı ve ülkeler bu alana ciddi yatırımlar yapıyor. 

Bir şehrin ihtiyacını karşılayacak kadar enerji elde etmek için devasa güneş paneli tarlaları kurmak gerekiyor. Ancak bunun için yeterli alan yok ve yeşil alanların işgal edilmesi problemi doğmaya başlıyor. SolarWindows firması enerji üretimi için camlarımızı kullanmayı planlıyor. 

Uzun süredir çalışmalar yapan firmanın projesi SolarWindow adını taşıyor. Projede sıvı güneş panelleri kullanılıyor. Karbon ve hidrojen polimerlerden üretilen paneller ince bir film olarak camlara uygulandığında güneş ışığı ve hatta yapay ışıktan dahi elektrik üretebiliyor. Panele ışık kaynağı geldiği anda elektronlar harekete geçiyor ve bu hareketlilik enerji üretimini sağlıyor. 

Halen test sürecinde olan teknoloji ile örneğin bir gökdeleni kaplayarak devasa bir jeneratör elde etmek mümkün. Ayrıca sade bir vatandaş bile evinin camlarını bu panel ile döşediğinde elektrik masrafından da tasarruf edebiliyor. Sadece cam değil plastik yüzeyler üzerine de uygulanabiliyor. 

2009 yılında geliştirilen ilk prototip bir pirinç tanesi büyüklüğündeydi. Ancak daha sonra 30cmx30cm büyüklüğüne kadar ulaşıldı. Birkaç gökdelene sıvı paneller uygulandığında 50 katlı bir binanın enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Normal paneller kullanılsaydı bunun için 6-8 dönümlük bir alana kurulması gerekiyordu.

Sıvı panellerin kablolaması standart sistemler ile aynı olacak. Ancak bu kez kabloların çok görünmeyeceği belirtiliyor. Sistemin en önemli avantajı test süreci bittikten sonra hemen satışa sunulabilecek olması. 

SolarWindow sadece satış değil lisanslama ve tecrübesini aktarma işlemlerini de yapmak istiyor. Bu sayede alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ciddi adımlar atılacak ve isteyen herkes bu teknolojiyi cüzi fiyatlara mal edebilecek.  

http://www.theepochtimes.com/n3/1474161-liquid-solar-technology-could-be-next-gen-of-renewable-energy/ Yorum Yaz
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aspirin_00 4 yıl
yaygınlaşırsa bundan da vergi alınır alan tek ve ilk ülkede bizim ülke olur şaşmayın yanii
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rearder 4 yıl
hocam sen kendi enerjinin ürettiğin için vergi alınamaz demeye çalışıyorsun fakat bu ülke kendi arazinden kendi imkanlarınla çıkardığın suyun vergilendirilmesi için kanunla saat taktırmaya çalışanları gördü, kanun halen geçerli sadece uygulanması için uygun zaman bekleniyor, yani güneş vergisi boş laf değil keşinlikle... bizdeki bu "saksağan" mantığı devam ettiği müddetçe vatandaşın çilesi bitmez...
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ahnksqualt 4 yıl
efekan candan
güneşi kullanma vergisi ne güne duruyor. vatandaş nasıl olsa keriz, nasıl olsa koyun...

hocam yazmak çok kolay tabi ama yazmadan önce biraz daha düşünerek yazalım şuan güneş enerjisi ile enerji ihtiyacını karşılayan hiç bir sistem vergi alınmıyor sadece ihtiyacından fazlasını genel şebekeye sattığında vergi alınır bu durum tüm yenilenebilir enerjiler için geçerlidir.
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ahnksqualt 4 yıl
aspirin_00
yaygınlaşırsa bundan da vergi alınır alan tek ve ilk ülkede bizim ülke olur şaşmayın yanii

Mevcut mevzuatta yenilenebilir enerji için gerekli teşvikler mevcut ve bu enerjiyi kendiniz ürettiğinizi kullandığınızda vergi yoktur ne zaman ki siz ihtiyacınız olandan fazlasını genel şebekeye belli bir tutardan satarsanız o zaman vergi süreci başlar onun dışında vergi yok.
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ahnksqualt 4 yıl
kaazto28
iyi güzelde güneşten üretilen elektrikte sıkıntı yok da ilk yatırım maiyetleri çok yüksek devlet teşviği olmadan kimse alamaz ne yazık ki. hep böyle oluyor güneşten elektrik üretmeyi ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama iş yapmaya gelinci bireysel bazda insanların gücü yetmiyor.

Mevcut kanunlarda bir çok yenilenebilir enerji için teşvik var yok demeden önce ufak bir araştırma ile ulaşabilirsiniz.
Yenilenebilir enerji kanun-yönetmelik-tebliğ araştırması ile doğru fikirlere sahip olacaksınız :)
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redoracle 4 yıl
Kaçak kullanan yerlere döşesinlerde,vergilerini biz ödemesek artık(herkesin derdi başka).
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kaazto28 4 yıl
iyi güzelde güneşten üretilen elektrikte sıkıntı yok da ilk yatırım maiyetleri çok yüksek devlet teşviği olmadan kimse alamaz ne yazık ki. hep böyle oluyor güneşten elektrik üretmeyi ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama iş yapmaya gelinci bireysel bazda insanların gücü yetmiyor.
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aspirin_00 4 yıl
yaygınlaşırsa bundan da vergi alınır alan tek ve ilk ülkede bizim ülke olur şaşmayın yanii
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Das Boot 4 yıl
Harika bir yenilik. Binanın dört bir yanını güneş enerji panelleri ile kaplayabiliyorsun mevcut teknoloji ile. İleride estetik anlamda daha güzel çözümlerde çıkacaktır. Mesela renkli paneller, çerçeveli paneller gibi. O zaman bu ürünlere duyulan ilgi dahada artacaktır.
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cangunner 4 yıl
Harika! Ülkemizde yapılan rezidansçıklar bunlarla kaplansa ya en azından bir işe yarar.
Bakıyorsun yeni rezidanslara neredeyse hepsi koca koca panel camlarla kaplı, ülkemizde tutmaz ama başta ABD özellikle New York'ta ki rezidanslara ne gider be
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Kartal Göz 4 yıl
Çok iyi ya. Tam bir ar-ge çalışması.
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Mr xXx 4 yıl
Bizim evde fransız balkon full cam yani.. Eğer ucuza verirlerse neden olmasın?
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