Sıvı güneş panelleri evimize geliyor

Bir dönem sularımızı ısıtmak için hazırlanan sistemler ile hatırladığımız güneş enerjisi, son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak önem kazanmaya başladı ve ülkeler bu alana ciddi yatırımlar yapıyor.





Bir şehrin ihtiyacını karşılayacak kadar enerji elde etmek için devasa güneş paneli tarlaları kurmak gerekiyor. Ancak bunun için yeterli alan yok ve yeşil alanların işgal edilmesi problemi doğmaya başlıyor. SolarWindows firması enerji üretimi için camlarımızı kullanmayı planlıyor.





Uzun süredir çalışmalar yapan firmanın projesi SolarWindow adını taşıyor. Projede sıvı güneş panelleri kullanılıyor. Karbon ve hidrojen polimerlerden üretilen paneller ince bir film olarak camlara uygulandığında güneş ışığı ve hatta yapay ışıktan dahi elektrik üretebiliyor. Panele ışık kaynağı geldiği anda elektronlar harekete geçiyor ve bu hareketlilik enerji üretimini sağlıyor.





Halen test sürecinde olan teknoloji ile örneğin bir gökdeleni kaplayarak devasa bir jeneratör elde etmek mümkün. Ayrıca sade bir vatandaş bile evinin camlarını bu panel ile döşediğinde elektrik masrafından da tasarruf edebiliyor. Sadece cam değil plastik yüzeyler üzerine de uygulanabiliyor.





2009 yılında geliştirilen ilk prototip bir pirinç tanesi büyüklüğündeydi. Ancak daha sonra 30cmx30cm büyüklüğüne kadar ulaşıldı. Birkaç gökdelene sıvı paneller uygulandığında 50 katlı bir binanın enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Normal paneller kullanılsaydı bunun için 6-8 dönümlük bir alana kurulması gerekiyordu.





Sıvı panellerin kablolaması standart sistemler ile aynı olacak. Ancak bu kez kabloların çok görünmeyeceği belirtiliyor. Sistemin en önemli avantajı test süreci bittikten sonra hemen satışa sunulabilecek olması.





SolarWindow sadece satış değil lisanslama ve tecrübesini aktarma işlemlerini de yapmak istiyor. Bu sayede alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ciddi adımlar atılacak ve isteyen herkes bu teknolojiyi cüzi fiyatlara mal edebilecek.

http://www.theepochtimes.com/n3/1474161-liquid-solar-technology-could-be-next-gen-of-renewable-energy/