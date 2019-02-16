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Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını bu baharda, AirPower isimli kablosuz şarj cihazı ile birlikte satışa sunacağı bildiriliyor. AirPods 2 siyah renk seçeneği ile gelecek.
3 ay
6,4b
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26
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bir süredir Apple'ın ikinci nesil AirPods üzerinde çalıştığına dair haberler duyuyoruz. Economic Daily News'in yeni raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket AirPods 2'yi ilkbaharda AirPower isimli kablosuz şarj cihazı ile birlikte piyasaya sürülecek.
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Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunacağı bildiriliyor. Ayrıca hem kulaklık hem de şarj kutusu daha iyi tutuş sağlayan yeni bir yüzey kaplaması ile gelecek.

AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak

AirPods 2'nin sağlık takip özelliklerine sahip olacağına yönelik raporlar da var. Yeni nesil kablosuz kulaklığın, içerdiği sensörler sayesinde kalp atış hızı takibi ve vücut sıcaklığı gibi biyometrik ölçümler yapabileceği bildiriliyor.
Kısa süre önce AirPods 2'nin “Hey Siri” komutunu destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Bunun dışında yeni kablosuz kulaklığın gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, kablosuz şarj desteği, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve daha uzun pil ömrü sunacağı da söyleniyor.

https://udn.com/news/story/7253/3645837 Yorum Yaz
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ctrl-alt-delete 3 ay en beğenilen
AirPods’u bi kere kullanınca bu kategorideki diger BT kulaklıkların çöp olduğunu anlıyorsunuz.
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ctrl-alt-delete 3 ay bullx
Aynı kullanışlılığı kesinlikle sunmuyor.
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defected 3 ay
oha inanılmaz iyi fikir
demek siyah renk
vay be
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expressimo 3 ay
Mat siyah da yapsınlar hatta red edition da yapsınlar.
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edwinnarc 3 ay
martta yapilan etkinlikte cikmayacak. Hatta uzun bir sure daha cikmayacak AirPods
kaynagim yok Apple markasinin yaptigi/yapacagi her hamleyi ilgi alanim oldugu icin biliyorum
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aozgec 3 ay
vucud ısını ölçerse iyi, kalbi apple watch yapıyor zaten
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matt_wayne 3 ay
Kulaklık yapısı olarak çok kullanışsız. Ama Apple ekosistemi üzerinde müthiş çalıştığı yadsınamaz. Bu tipte Bose, Sennheiser, B&O, Sony gibi iddialı ses kalitesine sahip kulaklıklara göre tek avantajı sistemle uyumlu çalışması. Apple kulaklıkları ile sessiz bir ortamda insanlar sizinle birlikte müzik dinleyebilirler. Yalıtımı inanılmaz başarısız. Umarım daha iyi bir kulaklık tasarımı ile gelir yeni versiyon.
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Fenomenon 3 ay
ben de tonla para versem mecburen memnun olurdum :D
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***RAMMSTEIN*** 3 ay Fenomenon
Güzel teselli...
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Doanc4n 3 ay
uzun zamandır apple ürünleri kullanıyorum. %100 memnun olduğum 3 ürünü var. ipad, apple watch ve airpods.
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RedManetics 3 ay
Bu renkteki siyah rengin kiri pisliği nasıl belirgin göstereceğini düşünemiyorum
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***RAMMSTEIN*** 3 ay RedManetics
Temizlenmeyi dene... :)
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ctrl-alt-delete 3 ay en beğenilen
AirPods’u bi kere kullanınca bu kategorideki diger BT kulaklıkların çöp olduğunu anlıyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +15
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bullx 3 ay ctrl-alt-delete
valla senheiser Momentum Free'den de iyi olamaz herhalde
Edit: arkadaşlar momentum değil, momentum free den bahsediyorum, momentum free kablosuz kulaklıktir, bilmeden yorum yapmayın
sennheiser.com.tr/...
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Xiaomiseverim 3 ay

DİS İZ İNOVEYŞIN
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AndrewRayel 3 ay Xiaomiseverim
Ama harbi inovasyon. Adamlar yapmış
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kablosuz kulaklık, siyah ve
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