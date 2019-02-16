Siyah renk seçeneğine sahip AirPods 2 baharda piyasaya sürülebilir

Bir süredir Apple'ın ikinci nesil AirPods üzerinde çalıştığına dair haberler duyuyoruz. Economic Daily News'in yeni raporuna bakılırsa Cupertinolu şirket AirPods 2'yi ilkbaharda AirPower isimli kablosuz şarj cihazı ile birlikte piyasaya sürülecek.

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Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığını beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunacağı bildiriliyor. Ayrıca hem kulaklık hem de şarj kutusu daha iyi tutuş sağlayan yeni bir yüzey kaplaması ile gelecek.

AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak

AirPods 2'nin sağlık takip özelliklerine sahip olacağına yönelik raporlar da var. Yeni nesil kablosuz kulaklığın, içerdiği sensörler sayesinde kalp atış hızı takibi ve vücut sıcaklığı gibi biyometrik ölçümler yapabileceği bildiriliyor.

Kısa süre önce AirPods 2'nin “Hey Siri” komutunu destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Bunun dışında yeni kablosuz kulaklığın gürültü önleme özelliği, geliştirilmiş suya dayanıklılık, kablosuz şarj desteği, Bluetooth 5.0 teknolojisi ve daha uzun pil ömrü sunacağı da söyleniyor.

https://udn.com/news/story/7253/3645837