Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor

Piyasa analiz firması Canalys'in son verilerine bakılırsa Çinli akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş Avrupa piyasasını ele geçiriyor. Paylaşılan yeni rakamlara göre Çinli markalar artık Avrupa pazarının üçte birine hakim. Yani bu da geçtiğimiz yıl kıta genelinde satılan her üç akıllı telefondan birinin Çinli markalara ait olduğunu gösteriyor.

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2018 yılında Avrupa’da satılan akıllı telefonların yüzde 32’si Çinli markalar tarafından üretildi. Yayınlanan raporda dikkat çeken bir diğer önemli detay ise 2018'de akıllı telefon satışlarının yüzde 4 oranında düşerek 197 milyon adede gerilemesi. Analistler, Çinli şirketlerin Avrupa'daki yükselişini Amerikan hükümeti ile yaşadıkları gerilime bağlıyor.

Samsung ve Apple'ın pazar payı düşüşte

ABD’nin Çinli teknoloji firmalarına yönelik düşmanca tutum sergilemesi yüzünden Huawei, Xiaomi ve diğer şirketlerin Avrupa ülkelerine odaklanmasının böyle bir sonuç doğurduğu düşünülüyor.

Canalys'in kıdemli analisti Ben Stanton konuyla ilgili açıklamasında "Çinli şirketler ve ABD hükümeti arasındaki politik durum Avrupalı tüketicilere yaradı. Amerikan yönetiminin sergilediği tutum Çinli şirketlerin ABD yerine Avrupa'ya yatırım yapmasına neden oluyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok telefon satan şirket 61.6 milyon sevkiyatla Samsung oldu. Ancak Güney Koreli şirketin pazar payında yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu belirtmek gerek. İkinci sırada 42.8 milyon satışla Apple yer alıyor. Cupertinolu şirketin de hanesinde yüzde 6'lık bir pazar kaybı var.

Satışlarını yüzde 54 artıran Huawei, 42.5 milyonluk sevkiyatla en göze çarpan üretici oldu. Xiaomi ve HMD Global ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ancak bu iki şirketin satış rakamları raporda yer almadı.

https://www.canalys.com/newsroom/chinese-smartphone-vendors-take-a-record-32-market-share-in-europe-in-2018-