Çinli akıllı telefon üreticileri Avrupa pazarını fethediyor

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Piyasa analiz firması Canalys'in son verilerine bakılırsa Çinli akıllı telefon üreticileri yavaş yavaş Avrupa piyasasını ele geçiriyor. Paylaşılan yeni rakamlara göre Çinli markalar artık Avrupa pazarının üçte birine hakim. Yani bu da geçtiğimiz yıl kıta genelinde satılan her üç akıllı telefondan birinin Çinli markalara ait olduğunu gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Lenovo Watch X'te ciddi güvenlik açıkları tespit edildi"
2018 yılında Avrupa’da satılan akıllı telefonların yüzde 32’si Çinli markalar tarafından üretildi. Yayınlanan raporda dikkat çeken bir diğer önemli detay ise 2018'de akıllı telefon satışlarının yüzde 4 oranında düşerek 197 milyon adede gerilemesi. Analistler, Çinli şirketlerin Avrupa'daki yükselişini Amerikan hükümeti ile yaşadıkları gerilime bağlıyor.
Samsung ve Apple'ın pazar payı düşüşte
ABD’nin Çinli teknoloji firmalarına yönelik düşmanca tutum sergilemesi yüzünden Huawei, Xiaomi ve diğer şirketlerin Avrupa ülkelerine odaklanmasının böyle bir sonuç doğurduğu düşünülüyor.
Canalys'in kıdemli analisti Ben Stanton konuyla ilgili açıklamasında "Çinli şirketler ve ABD hükümeti arasındaki politik durum Avrupalı tüketicilere yaradı. Amerikan yönetiminin sergilediği tutum Çinli şirketlerin ABD yerine Avrupa'ya yatırım yapmasına neden oluyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok telefon satan şirket 61.6 milyon sevkiyatla Samsung oldu. Ancak Güney Koreli şirketin pazar payında yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu belirtmek gerek. İkinci sırada 42.8 milyon satışla Apple yer alıyor. Cupertinolu şirketin de hanesinde yüzde 6'lık bir pazar kaybı var.
Satışlarını yüzde 54 artıran Huawei, 42.5 milyonluk sevkiyatla en göze çarpan üretici oldu. Xiaomi ve HMD Global ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor ancak bu iki şirketin satış rakamları raporda yer almadı.
https://www.canalys.com/newsroom/chinese-smartphone-vendors-take-a-record-32-market-share-in-europe-in-2018- Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika icin mesele sadece Cin degil. Amerikan halki kaliteli birsey alinacaksa araba icin Alman ucuz birsey alinacaksa Cin mallari Amerikan topraklarinda satilmasi ile KAZANAN hep digerleri olmasina karsi yillardir bir bilinc gelismistir.
Bir de Trump un ifadelerini kasitli carpitanlar da var. Yasal olmayan gocmenleri affetmeyecegim diyor sirf Trump karsitlig yuzunden adamin 2 kere 2 esittir 4 misali ifadelerini carpitip tum Meksika kokenlileri kapsiyor gibi algilatilmasi da SIG politik kutuplasmanin urunlerinden baska bisey degildir.
Cin baska turlu fethediyor aslinda bir tur SIZMA isgal ...
Cin sinsidir ... Ucuzlugu ile ele gecirme emelleri de artik son yillarda ayukka cikmistir.
Cep telefon ureticilerinde olay sudur : Yillar onceki Nokia nasilki yillarca baskin tek marka oldu ustelik pahali hem de vasat donanim guncellemeleri ile piyasaya SAmsung cikti Nokia ya Microsoft kancasi ile de bircok acidan oludrulmus oldu. Symbian in coklu cekirdek desteginin onunu kesen de Microsoft hayrani Nokia in basina gecince Nokia in cokertilmesi hizlanmisti.
Simdi ise Samsung bu hantallasma donemine girdi yillar onceki Nokia gibi sonu hayirli olmayacaktir ozellikle mobilde. Bilesen uretimi hatta bircok sektorde urunler uretmesi de bir sekilde yillardir ayakta kaliyor olabilir ama Samsung ve Apple ciddi bir yenilik fiyatlandirma politikalarina gecmeleri sart. Rakipleri sizintilari olsa da sonucta daha uyguna kaliteli makul urunleri sunmaktalar...
REkabet elbette tuketicini hayrina olacaktir.
Apple ve Samsung marka algilari ile bir muddet boyle devam etmisti artik bundan sonra kemiklesmis musterilerini de bundan sonra ciddi oranda kolay kaybedebilir...
Para ile zengin olabilirsin ama akıllı olamazsın.Trump sadece yeni bir dünya düzeni için kendine verilen rolü oynayan ,aptal bir Amerikalı.Tıpkı oğul Bush gibi .Oğul Bush bundan daha aptaldı ayrı konu.
Amerika yı yerliler ve afroamerikanlar inşa etmiştir.Çinliler satın almıştır.
Bunu Trump da çok iyi biliyor.Dünya da en çok Dolar rezervi,Amerikan yatırımlar birçoğu dolaylı olarak bile olsa Çin'in elinde.
haber yaparken biraz itinalı olun, yanlış yönlendiriyor durumuna düşmeyin.
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samsung, huawei ve