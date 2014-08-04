Sızıntı üstadı Evleaks yayın hayatına son veriyor





Sadece Twitter üzerinden yayınladığı sızıntı görseller ve bilgilerle son iki yıldır teknoloji gündeminde kendisine haklı bir yer edinen Evleaks ya da gerçek adıyla Evan Blass, yayın hayatına son verdiğini duyurdu.





Engadget ve Pocket Now sitelerinde editörlük yapan Evan Blass daha sonra firmalarla ikili ilişkilerini kullanarak Evleaks hesabı altında Twitter'dan mobil cihazlarla ilgili yüzlerce sızıntı bilgi ve görsel paylaşmıştı. Bu bilgilerin çok yüksek oranlarda doğru çıkması Evleaks'in popülaritesini de artırmıştı.





İlk bir yıl adeta bir fenomene dönüşen ve gerçek ismini sır gibi saklayan Evleaks, geçen yıl itibariyle bir teknoloji sitesine röportaj vermiş ve gerçek kimliğini açıklamıştı.





Hali hazırda piyasada olan sayısız cihazın daha lansmanı yapılmadan tanımamıza vesile olan Evleaks, kendisine ait bir site de açmış ve reklam yayınları ile gelir elde etmeye başlamıştı.





Evan Blass sızıntı işine son vermesine sebep olarak ise özel hayatındaki bazı sağlık sorunlarını ve mali problemlerini gösteriyor. Evleaks'in yokluğunda oluşacak boşluğu ise kimin dolduracağı merak konusu.

http://www.androidpolice.com/2014/08/03/evan-evleaks-blass-announces-his-retirement-from-gadget-leaking-on-twitter/