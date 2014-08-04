Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sızıntı üstadı Evleaks yayın hayatına son veriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
280
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sızıntı üstadı Evleaks yayın hayatına son veriyor

Sadece Twitter üzerinden yayınladığı sızıntı görseller ve bilgilerle son iki yıldır teknoloji gündeminde kendisine haklı bir yer edinen Evleaks ya da gerçek adıyla Evan Blass, yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Engadget ve Pocket Now sitelerinde editörlük yapan Evan Blass daha sonra firmalarla ikili ilişkilerini kullanarak Evleaks hesabı altında Twitter'dan mobil cihazlarla ilgili yüzlerce sızıntı bilgi ve görsel paylaşmıştı. Bu bilgilerin çok yüksek oranlarda doğru çıkması Evleaks'in popülaritesini de artırmıştı. 

İlk bir yıl adeta bir fenomene dönüşen ve gerçek ismini sır gibi saklayan Evleaks, geçen yıl itibariyle bir teknoloji sitesine röportaj vermiş ve gerçek kimliğini açıklamıştı. 

Hali hazırda piyasada olan sayısız cihazın daha lansmanı yapılmadan tanımamıza vesile olan Evleaks, kendisine ait bir site de açmış ve reklam yayınları ile gelir elde etmeye başlamıştı.

Evan Blass sızıntı işine son vermesine sebep olarak ise özel hayatındaki bazı sağlık sorunlarını ve mali problemlerini gösteriyor. Evleaks'in yokluğunda oluşacak boşluğu ise kimin dolduracağı merak konusu. 

http://www.androidpolice.com/2014/08/03/evan-evleaks-blass-announces-his-retirement-from-gadget-leaking-on-twitter/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
metebyr 5 yıl en beğenilen
bırakma haberini de farklı bir yerden sızdırsaydı.
son sızıntısı..
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saruman_me 5 yıl
Ekrem71 varken Evleaks kim takar.. Gönüllerin sızıntı cisi eko..
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl
Ne kadar boş bir haber. MS hastalığı bir sebep fakat asıl nedeni geliri olmaması. Twitter'da yayın yapmasına rağmen internet sitesi de vardı fakat siteyi ekstra gelir için sonradan açmıştı. Siteye çok ziyaret almadığı ve girenlerin de çoğunluğu **** kullandığı için finansal sorunlar yaşadığını iddia ederek son verdi yayın hayatına Evan Blass. Ekrem71 bilginize... Belki bakıp güncelleme gereği hissedersiniz

Kimliğini açıkladığı site de kaynaktaki AndroidPolice. Niye bunların ustu kapatılıp bir site diye geliştiriliyor?

Zaten siteye girince görürsünüz adbock kullanıyorsanız sağda solda elinizi vicdaniniza koyun da kapatın şunu yazılarını.
Ne kadar boş bir haber. MS hastalığı bir sebep fakat asıl nedeni geliri olmaması. Twitter'da yayın yapmasına rağmen internet sitesi de vardı fakat siteyi ekstr...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aidata06 5 yıl
baktıkitelefonlawrı sızdırmak da fazla para yok üretmeye başlamaya karar verdi heral de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lord87 5 yıl
note 4 ü de sızdırıp öyle gideydin keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 5 yıl
işinden nasıl olmuyor anlamadım bizde tazminat davası açarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER 5 yıl
Adamın reklama ihtiyacı yok. O Sızıntı ürünleri nasıl elde ediyor acaba? Firmalar ürünlerinin adlarını duyurmak için aylar önce veriyorlar parayı adamda yazıyor. Zaten teknoloji siteleri Evleaks selam yazsa sitelerinde paylaşacak duruma geldiler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl Cenkay KESER
ByCenkay
Adamın reklama ihtiyacı yok. O Sızıntı ürünleri nasıl elde ediyor acaba? Firmalar ürünlerinin adlarını duyurmak için aylar önce veriyorlar parayı adamda yazıyor. Zaten teknoloji siteleri Evleaks selam yazsa sitelerinde paylaşacak duruma geldiler.

Finansal sebeplerden kapattı adam siteyi. Emin misiniz para aldığına?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 5 yıl
Ne kadar boş bir haber. MS hastalığı bir sebep fakat asıl nedeni geliri olmaması. Twitter'da yayın yapmasına rağmen internet sitesi de vardı fakat siteyi ekstra gelir için sonradan açmıştı. Siteye çok ziyaret almadığı ve girenlerin de çoğunluğu **** kullandığı için finansal sorunlar yaşadığını iddia ederek son verdi yayın hayatına Evan Blass. Ekrem71 bilginize... Belki bakıp güncelleme gereği hissedersiniz

Kimliğini açıkladığı site de kaynaktaki AndroidPolice. Niye bunların ustu kapatılıp bir site diye geliştiriliyor?

Zaten siteye girince görürsünüz adbock kullanıyorsanız sağda solda elinizi vicdaniniza koyun da kapatın şunu yazılarını.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saruman_me 5 yıl
Ekrem71 varken Evleaks kim takar.. Gönüllerin sızıntı cisi eko..
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 5 yıl en beğenilen
bırakma haberini de farklı bir yerden sızdırsaydı.
son sızıntısı..
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Ağustos Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim