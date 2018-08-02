Skoda Karoq Sportline versiyonu 2.0 TSI motoruyla tanıtıldı

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Geçtiğimiz günlerde Karoq Scout üzerindeki örtüyü kaldıran Skoda, bugün yeni bir Karoq versiyonunu daha tanıttı. Karoq Sportline adı verilen bu yeni versiyon isminden de anlaşılacağı üzere daha sportif bir görünüme sahip. Fakat yapılan güncellemeler yalnızca kozmetikle sınırlı değil. İşte Skoda Karoq Sportline’ın özellikleri:

Karoq Sportline’ın tasarımında küçük dokunuşlar mevcut. Ön ve arka tamponların standart Karoq’a nazaran biraz daha sportif göründüğü araçta bazı parçalar gövde rengine dahil edilmiş. Tavanda kullanılan siyah raylar, karartılmış camlar, siyah yan aynalar ve jantlar ile güzel bir bütünlük yakalanmış. Standart olarak 18, opsiyon olarak 19 inç jantlar kullanılan araca Sportline rozeti de eklenmiş.

Dış taraftaki dokunuşların kabin tarafında da devam ettiği Skoda Karoq Sportline’da, siyah rengin hakimiyet kurduğu koltuklar, direksiyon ve vites topuzu üzerinde gümüş dikişler güzel bir kontrast oluşturmuş. Dijital gösterge panelinin opsiyon olarak sunulacağı araçta paslanmaz çelik pedallar ve LED ambiyans aydınlatmaları da oldukça şık bir görünüm sağlamış.

190 beygirlik 2.0 TSI motorla geliyor

Skoda Karoq Sportline’ın kaputunun altında bizleri daha güçlü bir ünite karşılıyor. 2.0 litrelik TSI motorun 190 beygir güç ürettiği araçta 150 beygirlik 1.5 TSI ünite de seçenekler arasında yer alıyor. Karoq Sportline’ın dizel tarafını ise 150 ve 190 beygir güç seçenekleri bulunan 2.0 TDI motor oluşturuyor. Tercih edilen motora göre önden veya dört çeker olarak sunulan araçta 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman seçenekleri bulunuyor.

Skoda'nın birbiri ardına tanıttığı Karoq Scout ve Karoq Sportline modellerinin ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılması bekleniyor.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/new-sporting-spirit-with-the-skoda-karoq-sportline/