Tesla Cybertruck Türkiye’de görücüye çıkıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın ikonik elektrikli kamyoneti Cybertruck, Türkiye'de görücüye çıkacak. Cybertruck, İstanbul'da Vadistanbul AVM'de, Ankara'da ise Armada AVM'de hayranlarıyla buluşacak.

Tesla Cybertruck, İstanbul ve Ankara'da sergilenecek

Gazeteci Emre Özpeynirci, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu habere göre, Türkiye'ye getirilecek olan Tesla Cybertruck, 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Vadistanbul AVM’de, 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara Armada AVM’de sergilenecek.

Ancak bu gösterim Cybertruck'ın Türkiye'de satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Tesla, elektrikli kamyonetin meraklılarına aracı görme şansı sunmasının yanında, Cybertruck'a olan ilgiyi de ölçecek.

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Tesla Cybertruck, köşeli ve futuristik tasarımı, çelik gövdesi ve sağlamlığıyla, son yıllarda piyasaya sürülen en ilginç araçların başında geliyor. 123 kWh'a kadar batarya paketine ve 3 tonun üzerinde ağırlığa sahip dev araç, en üst konfigürasyonda üç motoruyla 630 kW'a kadar güç üretebiliyor. Aracın menziliyse batarya kapasitesine göre 400 km ila 510 km arasında değişiyor. Cybertruck, 60.990 dolardan başlayan ve 110.990 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip.

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