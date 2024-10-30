Tesla Cybertruck Türkiye’de görücüye çıkıyor

Tesla Cybertruck, İstanbul ve Ankara'da sergilenecek
Gazeteci Emre Özpeynirci, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu habere göre, Türkiye'ye getirilecek olan Tesla Cybertruck, 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Vadistanbul AVM’de, 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara Armada AVM’de sergilenecek.
Ancak bu gösterim Cybertruck'ın Türkiye'de satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Tesla, elektrikli kamyonetin meraklılarına aracı görme şansı sunmasının yanında, Cybertruck'a olan ilgiyi de ölçecek.
Tesla Cybertruck, köşeli ve futuristik tasarımı, çelik gövdesi ve sağlamlığıyla, son yıllarda piyasaya sürülen en ilginç araçların başında geliyor. 123 kWh'a kadar batarya paketine ve 3 tonun üzerinde ağırlığa sahip dev araç, en üst konfigürasyonda üç motoruyla 630 kW'a kadar güç üretebiliyor. Aracın menziliyse batarya kapasitesine göre 400 km ila 510 km arasında değişiyor. Cybertruck, 60.990 dolardan başlayan ve 110.990 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D