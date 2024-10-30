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    Tesla Cybertruck Türkiye’de görücüye çıkıyor

    Tesla'nın ikonik elektrikli kamyoneti Cybertruck, Türkiye'de görücüye çıkacak. Cybertruck, İstanbul'da Vadistanbul AVM'de, Ankara'da ise Armada AVM'de hayranlarıyla buluşacak.
    Tesla Cybertruck Türkiye’de görücüye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın ikonik elektrikli kamyoneti Cybertruck, Türkiye'de görücüye çıkacak. Cybertruck, İstanbul'da Vadistanbul AVM'de,  Ankara'da ise Armada AVM'de hayranlarıyla buluşacak.

    Tesla Cybertruck, İstanbul ve Ankara'da sergilenecek

    Gazeteci Emre Özpeynirci, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu habere göre, Türkiye'ye getirilecek olan Tesla Cybertruck, 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Vadistanbul AVM’de, 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara Armada AVM’de sergilenecek.

    Ancak bu gösterim Cybertruck'ın Türkiye'de satışa sunulacağı anlamına gelmiyor. Tesla, elektrikli kamyonetin meraklılarına aracı görme şansı sunmasının yanında, Cybertruck'a olan ilgiyi de ölçecek.

    Tesla Cybertruck, köşeli ve futuristik tasarımı, çelik gövdesi ve sağlamlığıyla, son yıllarda piyasaya sürülen en ilginç araçların başında geliyor. 123 kWh'a kadar batarya paketine ve 3 tonun üzerinde ağırlığa sahip dev araç, en üst konfigürasyonda üç motoruyla 630 kW'a kadar güç üretebiliyor. Aracın menziliyse batarya kapasitesine göre 400 km ila 510 km arasında değişiyor. Cybertruck, 60.990 dolardan başlayan ve 110.990 dolara kadar uzanan fiyatlara sahip.

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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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