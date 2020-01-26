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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Renault Clio, 12 Şubat'tan itibaren Türkiye'de satışa sunuluyor. Dinamik tasarımı, yeni teknolojileri ve yeni nesil motorlarıyla satılacak Clio 5'in fiyatları haberimizde
    1 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl “bugüne kadarki en iyi Clio” iddiasıyla tanıtılan yeni Renault Clio Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Renault Clio fiyatı 111 bin TL’den başlıyor.

    Yeni CMF-B platformu üzerine inşa edilen, daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuşan yeni Renault Clio’nun tasarımını zaten görmüştük. Dolayısıyla Clio 5’in diğer detaylarına odaklanmakta fayda var. Yeni Renault Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesiyle satılacak. Mercan Turuncu ve Demir Mavi renkleri de yeni Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkacak.

    Yeni Renault Clio Joy paketi

    Yeni Renault Clio’nun C şeklindeki LED gündüz farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesini oluşturan Joy paketinde 15 inç jant kapağı, manuel klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, tek dokunuşlu elektrikli ön camlar, hız ayar ve sınırlayıcı, 4.2 inç TFT sürücü ekranı ve R&Go Radyo gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ön sis farları ve arka park sensörü bu pakette opsiyon olarak satın alınabiliyor.

    Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Renault Clio Touch paketi

    Bir üst seviyedeki Touch donanım seviyesinde ise Joy’a ek olarak tek dokunuşlu elektrikli arka camlar, 7 inç Easy Link multimedya sistemi, 16 inç Flex Wheel jant kapağı, iç ve dış tasarımda kullanılan krom detaylar, arka park sensörü, Touch paketinin opsiyon listesinde ise ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, ön sis farları, 16 inç elmas kesim alaşım jantlar, kablosuz şarj, elektrokrom dikiz aynası ve karartılmış arka camlar gibi özellikler yer alıyor.

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    Yeni Renault Clio Icon paketi

    Yeni Renault Clio’nun en üst seviyesini oluşturan Icon paketinde ise Touch’a ek olarak 16 inç elmas kesim alaşım jantlar, 7 inç TFT sürücü ekranı, eller serbest Renault Card sistemi, otomatik katlanan yan aynalar, otomatik klima, 3D derinlik etkili LED stoplar, yağmur sensörü, Auto-hold özellikli elektronik park freni gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Opsiyon listesinde ise eller serbest park destek sistemi, 360 derece kamera, 17 inç RS Line jantlar, aktif acil fren yardımcısı, güvenli mesafe uyarısı, şerit takip asistanı, navigasyon özellikli 9.3 inç Easy Link multimedya sistemi ile iç ve dış RS Line görsel paket gibi seçenekler yer alıyor.

    Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Renault Clio motor seçenekleri

    Yeni Renault Clio, Türkiye’de 72 ile 130 beygir arasında değişen yeni nesil benzinli ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde bulunan 72 beygirlik (95 Nm tork) 1.0 litre SCe benzinli (3 silindirli atmosferik) motor, yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneği ve Joy paketi ile tercih edilebiliyor. 100 beygir  ve 160 Nm tork üreten 1.0 litre TCe turbo benzinli motor ise 5 ileri manuel ve yeni nesil X-Tronic otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor. 130 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.3 TCe motor da yeni Renault Clio’nun motor seçenekleri arasında. Söz konusu benzinli motor, 7 ileri EDC şanzıman ve Icon paketiyle kombine edilmiş.

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    Yeni Renault Clio’nun dizel tarafında ise 85 beygir ve 115 beygirlik seçeneklere sahip 1.5 litre Blue dCi motorlar kullanılıyor. Yeni Clio’nun dizel versiyonları, gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yola aktarıyor. 110 km/s hızın üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren şanzımanın uzun yol sürüşlerinde daha verimli bir kullanım sağladığı belirtiliyor.

    Yeni Renault Clio, 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Türkiye’de üretilen hibrit motorlu Clio’nun lansmanı da yılın ikinci yarısında yapılacak.

    Yeni Renault Clio fiyat listesi şöyle:

    Motor Yakıt Şanzıman Donanım Fiyat
    1.0 SCe 72 bg Benzin 5 ileri manuel Joy 111.000 TL
    1.0 TCe 100 bg Benzin 5 ileri manuel Touch 118.000 TL
    1.0 TCe 100 bg Benzin 5 ileri manuel Icon 132.000 TL
    1.0 TCe 100 bg Benzin CVT Joy 118.700 TL
    1.0 TCe 100 bg Benzin CVT Touch 131.500 TL
    1.0 TCe 100 bg Benzin CVT Icon 140.500 TL
    1.3 TCe 130 bg Benzin EDC Icon 154.900 TL
    1.5 Blue dCi 85 bg Dizel 6 ileri manuel Joy 140.900 TL
    1.5 Blue dCi 115 bg Dizel 6 ileri manuel Touch 149.900 TL
    1.5 Blue dCi 115 bg Dizel 6 ileri manuel Icon 159.400 TL



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    Ceqa 1 sa. en beğenilen
    1.0 motor boş clio 111.000 tl ....

    Nerdeeeen nereyeee
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    khytr89 57 dk.
    b segmenti, 1.0 motorlu manuel boşlayn paketli reno 110.000TL evet 110.000TL , bir asgari ücretlinin yemeden içmeden 47 ay çalışması demek. karşılığı gitmeyen,benzinli çok yakan, hiçbir ekstrası olmayan opak beyaz boyalı metal parçası..

    birde bu araç yerli üretim diye en uygunu..
    b segmenti, 1.0 motorlu manuel boşlayn paketli reno 110.000TL evet 110.000TL , bir asgari ücretlinin yemeden içmeden 47 ay çalışması demek. karşılığı gitmeyen,b...
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    Yanıtla +5
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    TheNewAtilla 21 dk.
    Dizel orta paket 150 bin lira. Hasssi..
    Yanıtla +2
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    khytr89 57 dk.
    b segmenti, 1.0 motorlu manuel boşlayn paketli reno 110.000TL evet 110.000TL , bir asgari ücretlinin yemeden içmeden 47 ay çalışması demek. karşılığı gitmeyen,benzinli çok yakan, hiçbir ekstrası olmayan opak beyaz boyalı metal parçası..

    birde bu araç yerli üretim diye en uygunu..
    Yanıtla +5
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    AribyAriana 1 sa.
    Fiyatları görmek için uygulamadan tarayıcıya gittikten sonra ne anladık bu işten.
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    Ceqa 1 sa. en beğenilen
    1.0 motor boş clio 111.000 tl ....

    Nerdeeeen nereyeee
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Renault S.A. 44 dk. Ceqa
    En alt hacim'deki bir arabadan 111.000₺ çıkarmak, büyük başarı



    Kısaca diyorlarki size ucuza araba yok.
    Yanıtla +1
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    neronidas 1 sa.
    İkinci el piyasası yüksek diyiyoruz ama 0 fiyatlara göre gayet mantıklı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    antizero 2 dk. neronidas
    Bu fiyat mı mantıklı? Kendi arabanız bu model galiba yoksa bu komik cümle kurulamazdı.
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    Renault S.A. 1 sa.
    Yırtıll yırtılll 1.0 tce icon Manuel
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    AskN0More 1 sa.
    :)
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